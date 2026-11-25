Pierre Gasly acredita que poderia ter tido ritmo para vencer o GP de Las Vegas de Fórmula 1, caso um problema de refrigeração não tivesse afetado seu carro da Alpine nas etapas finais da corrida.

O francês terminou em quinto lugar, tendo largado da oitava posição, mas após 31 das 50 voltas programadas, Gasly estava em terceiro, atrás do eventual vencedor Max Verstappen e de George Russell.

No entanto, Pierre perdeu repentinamente cinco posições nas quatro voltas seguintes, caindo para o oitavo lugar, atrás de Lando Norris, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

O piloto de 30 anos explicou que isso se deveu a um problema técnico em seu A526, que acabou conquistando o quinto lugar em razão de Russell ter batido nas barreiras e da colisão entre os pilotos da Ferrari.

Assim, quando questionado posteriormente se estava frustrado por ter perdido seu sexto pódio na carreira, Gasly respondeu: “Não vou ver dessa forma. Mas vou começar dizendo que foi nossa melhor corrida como equipe, e com certeza vamos levar os aspectos positivos".

Seu melhor resultado anterior na temporada 2026 foi o sexto lugar na segunda etapa, em Xangai, apesar de ter subido temporariamente ao pódio em Mônaco até que o resultado fosse definido na Justiça.

Pierre Gasly, Alpine Foto: Manuel Eletto

“Além disso, foi uma corrida muito divertida de se participar e eu gostei muito de disputar na frente do pelotão”, acrescentou Gasly. “Mas, sim, no início estávamos voando, e consegui subir até a P3".

“Naquele momento, senti de verdade que tínhamos ritmo para talvez até disputar a vitória. E, assim que cheguei ao terceiro lugar, fui informado pelo rádio que o carro estava superaquecendo e que eu precisava reduzir a potência".

“Reduzimos a potência por 45 voltas. Então, no momento em que optei pela configuração mais agressiva para resfriá-lo, perdi posições até a curva 5. Perdi a posição na reta dos boxes, então perdi duas posições em uma volta e depois simplesmente fiquei para trás. Estávamos controlando a temperatura".

“Tive que aumentar a distância. Eu poderia estar na zona de ultrapassagem, mas precisei aumentar a distância para resfriar o carro. Sinto mesmo que tínhamos o pódio [garantido], e fiquei pedindo para voltar à potência máxima, mas só me deixaram fazer isso nas duas últimas voltas".

“Vamos analisar exatamente o que aconteceu, porque vejo que todos vocês estão usando jaquetas de frio, eu também estou usando uma. Não entendo muito bem por que o carro estava superaquecendo, mas, tirando isso, foi um esforço incrível de toda a equipe".

A temperatura ambiente chegou a apenas 9°C, o que deixou Gasly perplexo com o problema, embora ele ache que o resultado poderia ter sido muito pior do que o quinto lugar que conquistou, o que o mantém em 10º lugar na classificação.

Pierre Gasly, Alpine Foto: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

“Acho que não esperávamos por isso”, afirmou ele. “Mas sim, nessas 45 voltas, acho que, no pior momento, eu estava perdendo mais de um segundo por volta com aquele modo mais lento do motor que estávamos usando".

“Estou feliz por ter ficado em quinto, mas sim, sem dúvida o carro estava muito rápido, e havia potencial para aproveitar mais. Em determinado momento, quando estava usando aquele modo extremo, estava perdendo tanto que achei que iria cair ainda mais para trás".

“Eu estava tentando me manter firme e tínhamos quatro ou cinco modos diferentes que alternávamos. O mais extremo, acho que usei por talvez 10 voltas, que foram a parte mais preocupante da corrida, porque, com o ganho de vácuo, eu estava seguindo outros carros e aproveitando o vácuo para recuperar posições".

"Mas sim, como eu disse, vamos analisar. Faz parte das corridas, mas acho que isso definitivamente nos custou bastante também", concluiu Gasly.

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