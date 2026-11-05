Com a temporada 2026 próxima do fim, os pilotos começam a fazer avaliações mais claras sobre o novo regulamento da Fórmula 1. E, para Pierre Gasly, o carro apresentado neste ano termina sua estreia com uma nota baixa.

A F1 passou por uma revolução técnica para 2026, com a chegada de um novo motor que igualava a combustão interna com a potência elétrica. O campeonato começou com diversas críticas sobre o carro, levando a F1 a introduzir mudanças no regulamento para minimizar alguns problemas.

Mesmo com a melhora na qualidade das corridas, o regulamento segue sendo muito criticado por pilotos, paddock e pelos fãs.

No dia de mídia pré-GP de São Paulo, o Motorsport.com questionou o piloto da Alpine sobre sua opinião acerca dos novos carros, e o francês não poupou críticas.

"Eu não tive muitos problemas, mas você me faz essa pergunta três dias após o GP do México. Ali eu tive a segunda melhor reação de saída na corrida. Acho que consegui passar Lindblad na largada e, de repente, coloquei o carro em terceira e perdi metade da potência. Havia uma falha no meu software e eu caí de oitavo para 14º".

"Não houve um erro da equipe ou meu. No fim do dia, há coisas que precisam ser modificadas. Vimos alguns pilotos sendo punidos injustamente várias vezes ao longo do ano. Acho que todos estamos cientes de que [o carro] não entregou o que o esporte precisa".

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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