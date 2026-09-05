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F1: Gasly crava pole voadora com Alpine na Itália; Hamilton tira Bortoleto do Q3 por 0s001

Brasileiro ficou logo atrás de Lewis Hamilton na segunda sessão da classificação

Livia Veiga
Editado:

A classificação da Fórmula 1 deste sábado para o GP da Itália aconteceu sob forte calor, com muito sol sobre Monza. Pierre Gasly, de Alpine, voou durante a sessão e cravou a fila da frente, surpreendendo com o bom resultado.

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Q1

Max Verstappen, apesar de todas as reclamações sobre o carro, começou a sessão andando muito bem, chegando a cravar o melhor tempo em 1min22s631, antes de ser superado por Pierre Gasly, da Alpine, por 0s019.

Franco Colapinto também apareceu bem nos primeiros minutos da sessão, cruzando a linha de chegada em terceiro.

 

Gabriel Bortoleto fez uma boa volta, conseguindo passar para o Q2, assim como Nico Hulkenberg. Carlos Sainz também conseguiu garantir a segunda fase da classificação.

Eliminados: Lance Stroll, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Alex Albon e Yuki Tsunoda.

Q2

A dupla da McLaren iniciou a segunda metade da sessão andando muito bem apesar das reclamações anteriores da dupla. Oscar Piastri cruzou a linha de chegada em primeiro, em 1min22s017, enquanto Lando Norris ficou apenas 0s050 atrás.

A  Mercedes, por sua vez, ficou bastante aquém, sem conseguir se aproximar do top três nos primeiros minutos, enquanto Verstappen conseguiu apenas o quinto.

 

No apagar das luzes, Andrea Kimi Antonelli assumiu a ponta, cravando 1min21s882. Enquanto isso, Bortoleto foi eliminado em 11º por apenas 0s001 atrás de Lewis Hamilton.

Piastri recebeu uma anotação por ter supostamente atrapalhado a volta rápida de Liam Lawson. A questão seria investigada após a sessão -- horas depois do quali, veio o veredito: o australiano foi punido em 3 posições no grid

Eliminados: Esteban Ocon, Carlos Sainz, Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto.

Q3

Hamilton enfrentou problemas já no início do Q3, tendo apenas o oitavo melhor tempo, enquanto George Russell aparecia em primeiro, em 1min21s29.

Em sua segunda tentativa, Piastri errou sua volta e conseguiu ser apenas o terceiro (larga em sexto), enquanto Russell garantiu a segunda posição. Pierre Gasly surpreendeu e ficou com a ponta.

Vale lembrar que Antonelli irá pagar sua punição e larga no fundo do grid, sendo assim, todos os que se classificaram atrás do italiano ganham uma posição.

Pos  Driver  Nat. Team 
1 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team
2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team
3 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP
4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP
5 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing
6 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team
7 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team
8 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team
9 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
10 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team
11 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team
12 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team
13 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team
14 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team
15 Yuki Tsunoda JAP Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
16 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team
17 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team
18 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team
19 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team
20 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team
21 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team
22 Liam Lawson NZL Oracle Red Bull Racing

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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