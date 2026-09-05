F1: Gasly crava pole voadora com Alpine na Itália; Hamilton tira Bortoleto do Q3 por 0s001
Brasileiro ficou logo atrás de Lewis Hamilton na segunda sessão da classificação
A classificação da Fórmula 1 deste sábado para o GP da Itália aconteceu sob forte calor, com muito sol sobre Monza. Pierre Gasly, de Alpine, voou durante a sessão e cravou a fila da frente, surpreendendo com o bom resultado.
Q1
Max Verstappen, apesar de todas as reclamações sobre o carro, começou a sessão andando muito bem, chegando a cravar o melhor tempo em 1min22s631, antes de ser superado por Pierre Gasly, da Alpine, por 0s019.
Franco Colapinto também apareceu bem nos primeiros minutos da sessão, cruzando a linha de chegada em terceiro.
Gabriel Bortoleto fez uma boa volta, conseguindo passar para o Q2, assim como Nico Hulkenberg. Carlos Sainz também conseguiu garantir a segunda fase da classificação.
Eliminados: Lance Stroll, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Alex Albon e Yuki Tsunoda.
Q2
A dupla da McLaren iniciou a segunda metade da sessão andando muito bem apesar das reclamações anteriores da dupla. Oscar Piastri cruzou a linha de chegada em primeiro, em 1min22s017, enquanto Lando Norris ficou apenas 0s050 atrás.
A Mercedes, por sua vez, ficou bastante aquém, sem conseguir se aproximar do top três nos primeiros minutos, enquanto Verstappen conseguiu apenas o quinto.
No apagar das luzes, Andrea Kimi Antonelli assumiu a ponta, cravando 1min21s882. Enquanto isso, Bortoleto foi eliminado em 11º por apenas 0s001 atrás de Lewis Hamilton.
Piastri recebeu uma anotação por ter supostamente atrapalhado a volta rápida de Liam Lawson. A questão seria investigada após a sessão -- horas depois do quali, veio o veredito: o australiano foi punido em 3 posições no grid.
Eliminados: Esteban Ocon, Carlos Sainz, Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto.
Q3
Hamilton enfrentou problemas já no início do Q3, tendo apenas o oitavo melhor tempo, enquanto George Russell aparecia em primeiro, em 1min21s29.
Em sua segunda tentativa, Piastri errou sua volta e conseguiu ser apenas o terceiro (larga em sexto), enquanto Russell garantiu a segunda posição. Pierre Gasly surpreendeu e ficou com a ponta.
Vale lembrar que Antonelli irá pagar sua punição e larga no fundo do grid, sendo assim, todos os que se classificaram atrás do italiano ganham uma posição.
|Pos
|Driver
|Nat.
|Team
|1
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|7
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|8
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|10
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|15
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|16
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|17
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|20
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|21
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|22
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
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