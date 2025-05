Pierre Gasly foi um dos dois únicos pilotos a se retirar do GP de Mônaco de Fórmula 1 de 2025, pois o francês se envolveu em uma colisão com Yuki Tsunoda na sétima volta. Embora tenha conseguido retornar aos boxes depois, o piloto da Alpine não pode reiniciar a corrida, pois seu A524 estava muito danificado, com o semieixo dianteiro esquerdo completamente quebrado.

Questionado após o incidente no Canal+, Gasly explicou: "Não houve perda de freios. Eu perdi os freios quando nos tocamos. É que Yuki cometeu um erro na curva antes do túnel, então eu estava bem perto dele e ele começou a frear para a esquerda. Eu fui para a direita e não esperava que ele voltasse para a direita."

Para ele, o piloto japonês claramente cometeu um erro ao entrar na zona de frenagem : "Sim. Ele começa todas as voltas freando à direita e, nessa volta, atacou o freio esquerdo. Ele freou muito cedo, então eu fui para a direita para frear um pouco mais tarde e ele estava muito lento, fechou a porta e infelizmente você não pode fazer nada quando está preso. Eu não esperava por isso, é lamentável."

"Para mim, aqui, você tem de manter a trajetória", acrescentou ele para a mídia internacional. "Já não há espaço suficiente para dois carros. Você pode defender sua posição, mas não significa que você vá para a direita, feche a porta à direita e depois, se o outro carro tentar ir para a esquerda, empurre-o para a esquerda também. É um circuito que já é difícil o suficiente. Achei que ele deixaria algum espaço".

Chamado de"idiota" por Tsunoda pelo rádio nos segundos que se seguiram ao contato - que milagrosamente não danificou a Red Bull -, Gasly não guardou mágoa do ex-companheiro de equipe: "Sim, está tudo bem. No calor do momento, eu realmente não entendi. Em uma zona de frenagem em uma pista normal você não se move, então, depois de frear, fica onde está, e ele claramente freou no lado esquerdo da pista e depois cruzou a linha branca. Tenho certeza de que discutiremos isso, mas não acho que tenha sido o melhor momento dele."

No entanto, essa não foi a interpretação dos comissários, que julgaram que Tsunoda havia adotado uma trajetória semelhante a das voltas anteriores e atribuíram a culpa a Gasly com uma reprimenda.

Gasly aceitou seu retorno aos boxes

Finalmente, quando perguntado sobre a decisão de levar o carro de volta aos boxes em vez de parar na pista, espalhando um pouco de detritos, mas evitando a intervenção do Safety Car, o vencedor do GP da Itália de 2020 acrescentou no Canal+: "Para mim, foi a melhor coisa a fazer. Depois, é claro que falaremos sobre isso e muitas pessoas acharão que foi a melhor coisa a se fazer."

"Não [pelo menos não houve Safety Car], não acho que tenha sido necessariamente necessário. Eu sabia que poderia entrar com segurança em baixa velocidade, depois disso não conseguiria realmente parar [nos boxes de Alpine], por isso tive que parar mais atrás. Tenho certeza de que discutiremos o assunto e, nesses momentos, essas são escolhas que você faz e foi a que fiz".

Com colaboração de Oleg Karpov

