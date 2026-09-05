F1: Gasly dá primeira pole à Alpine / Renault em 17 anos; chefe na época e agora, Briatore comenta

Com a pole de Pierre Gasly no GP da Itália de 2026, o 'time de Enstone' da Fórmula 1, que atualmente atende por Alpine-Mercedes, chega à sua primeira posição de honra em um grid da categoria desde 2009.

Na época, a pole foi conquistada quando a escuderia se chamava simplesmente Renault, com motores da montadora francesa, e o responsável pelo feito no GP da Hungria foi o espanhol Fernando Alonso, que fazia a segunda de suas três passagens pela equipe, pela qual foi bicampeão da categoria máxima do automobilismo mundial em 2005 e 2006.

O time de Enstone (sede de chassis, na Inglaterra) continuaria se chamando Renault até o fim de 2011, tornando-se Lotus em 2012, voltando à nomenclatura Renault em 2016 e virando Alpine em 2021 -- em 2026, pela primeira vez desde 1994, último ano dos motores Ford na Benetton, a estrutura não tem motores Renault, com a sede francesa de motores de Viry-Châtillon tendo suas operações de F1 desativadas por ordem da cúpula da marca.

Em 2009, o chefão da equipe era o mesmo de hoje: Flavio Briatore, que falou sobre a quebra do jejum. "É uma grande satisfação para a equipe, para todos. Para Pierre (Gasly), que fez um trabalho enorme, para Franco (Colapinto, companheiro argentino do francês)".

"Fizemos um super trabalho. Vimos que estávamos muito, muito competitivos, por isso estávamos ali. Na minha opinião faltava-nos um décimo, mas (David) Sanchez (diretor técnico da Alpine) disse antes: 'Hoje fazemos a pole'. E ela chegou", afirmou Briatore.

Flavio Briatore, Alpine Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Sobre a expectativa para a corrida, Flavio disse o seguinte: "Se queres sonhar, tentas ganhar. Se não queres sonhar, tentas chegar entre os 3 ou 4 primeiros, um resultado ao nosso alcance".

"Quando tens uma equipe em construção, um resultado assim é realmente um grande reforço de confiança para todos. Quer dizer, estamos ficando bons e trabalhamos com mais tranquilidade", afirmou o italiano, que chegou à F1 no comando da Benetton em 1991.

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