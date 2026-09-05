Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Alberto Cattucci e Luiz Sena Jr. vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo

Geral
Geral
Alberto Cattucci e Luiz Sena Jr. vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo

F4 Brasil: Fausto Arnaudo vence prova de abertura em Interlagos

F4 Brasil
F4 Brasil
F4 Brasil: Fausto Arnaudo vence prova de abertura em Interlagos

Alexandre Bastos conquista primeira vitória na Stock Light em Curvelo

Stock Light
Stock Light
Alexandre Bastos conquista primeira vitória na Stock Light em Curvelo

Stock Car: Gaetano di Mauro leva Mitsubishi ao pódio na Sprint de Curvelo

Stock Car
Stock Car
Curvelo
Stock Car: Gaetano di Mauro leva Mitsubishi ao pódio na Sprint de Curvelo

Stock Car: Gabriel Casagrande conquista top 5 em Curvelo e mira ganhar posições no domingo

Stock Car
Stock Car
Curvelo
Stock Car: Gabriel Casagrande conquista top 5 em Curvelo e mira ganhar posições no domingo

Porsche Cup: Campos vence após liderar de ponta a ponta na Sprint Challenge em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Porsche Cup: Campos vence após liderar de ponta a ponta na Sprint Challenge em Interlagos

Stock Car: Leo Reis vence corrida sprint em Curvelo de ponta a ponta

Stock Car
Stock Car
Chapecó
Stock Car: Leo Reis vence corrida sprint em Curvelo de ponta a ponta

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza
Últimas notícias
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Gasly dá primeira pole à Alpine / Renault em 17 anos; chefe na época e agora, Briatore comenta

Italiano estava nos seus últimos dias no comando da Renault no GP da Hungria, antes do 'Crashgate' vir à tona; ele projeta a corrida deste domingo em Mozna

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:

Com a pole de Pierre Gasly no GP da Itália de 2026, o 'time de Enstone' da Fórmula 1, que atualmente atende por Alpine-Mercedes, chega à sua primeira posição de honra em um grid da categoria desde 2009.

Na época, a pole foi conquistada quando a escuderia se chamava simplesmente Renault, com motores da montadora francesa, e o responsável pelo feito no GP da Hungria foi o espanhol Fernando Alonso, que fazia a segunda de suas três passagens pela equipe, pela qual foi bicampeão da categoria máxima do automobilismo mundial em 2005 e 2006.

O editor recomenda:

O time de Enstone (sede de chassis, na Inglaterra) continuaria se chamando Renault até o fim de 2011, tornando-se Lotus em 2012, voltando à nomenclatura Renault em 2016 e virando Alpine em 2021 -- em 2026, pela primeira vez desde 1994, último ano dos motores Ford na Benetton, a estrutura não tem motores Renault, com a sede francesa de motores de Viry-Châtillon tendo suas operações de F1 desativadas por ordem da cúpula da marca.

Em 2009, o chefão da equipe era o mesmo de hoje: Flavio Briatore, que falou sobre a quebra do jejum. "É uma grande satisfação para a equipe, para todos. Para Pierre (Gasly), que fez um trabalho enorme, para Franco (Colapinto, companheiro argentino do francês)".

"Fizemos um super trabalho. Vimos que estávamos muito, muito competitivos, por isso estávamos ali. Na minha opinião faltava-nos um décimo, mas (David) Sanchez (diretor técnico da Alpine) disse antes: 'Hoje fazemos a pole'. E ela chegou", afirmou Briatore.

Flavio Briatore, Alpine

Flavio Briatore, Alpine

Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Sobre a expectativa para a corrida, Flavio disse o seguinte: "Se queres sonhar, tentas ganhar. Se não queres sonhar, tentas chegar entre os 3 ou 4 primeiros, um resultado ao nosso alcance".

"Quando tens uma equipe em construção, um resultado assim é realmente um grande reforço de confiança para todos. Quer dizer, estamos ficando bons e trabalhamos com mais tranquilidade", afirmou o italiano, que chegou à F1 no comando da Benetton em 1991.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda

Principais comentários
Mais de
Giacomo Rauli

F1 - Hamilton culpa ajustes no carro por queda de performance no quali sprint da Holanda: "Desastre total"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Hamilton culpa ajustes no carro por queda de performance no quali sprint da Holanda: "Desastre total"

Chefe da Trackhouse quer mais corridas de rua: “Vamos levar a MotoGP para perto do público”

MotoGP
MotoGP
Chefe da Trackhouse quer mais corridas de rua: “Vamos levar a MotoGP para perto do público”

F1 - Sainz retruca Piastri sobre incidente na Hungria e alfineta Williams: "Nunca levei duas voltas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Sainz retruca Piastri sobre incidente na Hungria e alfineta Williams: "Nunca levei duas voltas"
Mais de
Pierre Gasly

F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis

VÍDEO F1 - Briatore levanta suspeita sobre juiz que 'tirou' pódio de Gasly em Mônaco: "Ligado à McLaren"; Stella reage

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
VÍDEO F1 - Briatore levanta suspeita sobre juiz que 'tirou' pódio de Gasly em Mônaco: "Ligado à McLaren"; Stella reage

Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira
Mais de
Alpine

F1: FIA altera novamente resultado de Mônaco; Gasly perde pódio e Hadjar volta ao top 3

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA altera novamente resultado de Mônaco; Gasly perde pódio e Hadjar volta ao top 3

F1 - Ben Sulayem rebate críticas a comissários: "Também acham que FIA é contra britânicos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Ben Sulayem rebate críticas a comissários: "Também acham que FIA é contra britânicos"

F1: Colapinto renova com Alpine para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Colapinto renova com Alpine para 2027

Últimas notícias

Alberto Cattucci e Luiz Sena Jr. vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo

Geral
Misc Geral
Alberto Cattucci e Luiz Sena Jr. vencem corridas da Turismo Nacional em Curvelo

F4 Brasil: Fausto Arnaudo vence prova de abertura em Interlagos

F4 Brasil
F4Br F4 Brasil
F4 Brasil: Fausto Arnaudo vence prova de abertura em Interlagos

Alexandre Bastos conquista primeira vitória na Stock Light em Curvelo

Stock Light
SLig Stock Light
Alexandre Bastos conquista primeira vitória na Stock Light em Curvelo

Stock Car: Gaetano di Mauro leva Mitsubishi ao pódio na Sprint de Curvelo

Stock Car
STCK Stock Car
Curvelo
Stock Car: Gaetano di Mauro leva Mitsubishi ao pódio na Sprint de Curvelo