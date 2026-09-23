F1: Gasly denuncia ameaças à família após polêmica com Colapinto em Madri

Pierre Gasly revelou que ele e sua família sofreram uma séria onda de ameaças e insultos nas redes sociais após o GP da Espanha de Fórmula 1. O desabafo do francês ocorre na esteira de uma situação tensa nas voltas finais em Madri envolvendo seu companheiro de equipe na Alpine, Franco Colapinto.

No final da prova de Madring, o argentino alcançou o francês, que estava com pneus gastos e ainda precisava fazer uma parada nos boxes. Gasly manteve o foco em sua própria corrida, e seu ritmo mais lento fez com que Oscar Piastri, que estava atrás de Colapinto, se aproximasse perigosamente.

A equipe alertou Gasly de que seu companheiro de equipe estava se aproximando ao entrarem nas três últimas voltas, mas ele pediu para não ser abordado e manteve sua posição, levando Colapinto a gritar pelo rádio exigindo uma troca de posições.

Gasly finalmente entrou nos boxes no final daquela volta e Colapinto conseguiu terminar a corrida na sétima posição, à frente de Piastri.

A questão ganhou mais repercussão nas redes sociais após a corrida em Madri, e Gasly se pronunciou sobre os insultos que recebeu dos fãs, que chegaram a ser dirigidos até mesmo a membros de sua família.

“Pessoalmente, acho isso um pouco preocupante para o nosso esporte. Acho que, até certo ponto, vocês sabem que sou um atleta de elite, então sei que estou exposto, sempre foi assim. Mas chegar ao ponto de receber ameaças e insultos, acho isso um pouco, bem, até mesmo completamente inapropriado, especialmente quando atinge membros da família, a namorada etc.”, afirmou o francês.

“Não acho que deva ser assim. Vou deixar por aqui, mas as coisas não eram assim no passado e acho que, como esporte, precisamos encontrar uma maneira de tornar esse ambiente mais saudável, porque você está exposto, sabe que vai receber insultos, as pessoas podem gostar ou não de você, e isso é totalmente normal".

"Mas há um certo limite que simplesmente não deve ser ultrapassado só porque você está atrás de uma tela, na frente de um teclado, e esses limites são ultrapassados com muita frequência".

Foto de: Eric Le Galliot

Colapinto, como já fez várias vezes desde que está na F1, também se referiu ao ódio online por parte dos fãs.

“Acho que muitas pessoas estavam mandando mensagens para ele e, claro, isso não é certo. Eu não vi isso porque não estou muito presente nas redes sociais, mas nunca é legal receber esse tipo de coisa e, especialmente, ainda menos quando isso está acontecendo com a equipe pela qual corro".

"Somos companheiros de equipe e nos damos muito bem, e estamos trabalhando e focados no mesmo resultado, no mesmo objetivo e na mesma meta, que é tornar a Alpine melhor. Estamos sempre trabalhando como uma equipe e não é legal ver isso, então espero que eles parem com isso".

"A mesma coisa já aconteceu com outros pilotos. Yuki [Tsunoda] também passou por uma situação bastante grave no ano passado, em determinado momento, e isso virou assunto; além disso, os comissários, após Zandvoort, receberam alguns insultos depois da penalidade que me aplicaram".

"E isso acontece muito com os fãs na F1, em qualquer esporte. Hoje em dia, é muito comum. Infelizmente, isso não deveria ser comum e, sem dúvida, deveria haver mais atenção a essas questões, às palavras que saem dos teclados de todos".

“A maneira de nos apoiar como equipe é impulsionar a equipe e nos manter fortes juntos. E sim, espero que isso não continue acontecendo, mas é algo complicado com os fãs no esporte. E não se trata apenas dos meus fãs".

"Tenho alguns que são muito apaixonados e querem que eu me saia bem, e espero que possam aproveitar os bons resultados que estou conseguindo”, concluiu.

Ordens de equipe realmente aconteceram?

Gasly, quando questionado pelo Motorsport.com sobre a polêmica no final da corrida, negou ter recebido ordens de equipe para trocar de posições com o argentino.

“Obviamente, discutimos isso com a equipe. Não houve nenhum pedido para trocar de posição propriamente dito. Tudo foi discutido com a equipe e está tudo esclarecido”.

Quando questionado se achava que algo poderia ter sido feito de maneira diferente, ele comentou: “Sim, discutimos isso com a equipe".

Colapinto seguiu a mesma linha quando questionado sobre o assunto pelo Motorsport.com: “Acho que a equipe lidou bem com a situação e acho que sempre tentamos aprender com essas coisas e com essas situações, então espero que aprendamos e possamos seguir em frente.”

Quando questionado se realmente havia havido risco de ultrapassagem, considerando o quão difícil era ultrapassar outro piloto na pista de Madring, o piloto de 23 anos destacou o risco que enfrentou, mas insistiu na união dentro da Alpine.

“Bem, o Oscar quase me ultrapassou, ele estava apenas duas décimas atrás. Acho que, mais uma vez, conversamos dentro da equipe e conseguimos lidar com a situação juntos, com o Pierre, com o Flavio [Briatore] e com o Steve [Nielsen]".

"Todos na equipe fizeram um ótimo trabalho para entender o que aconteceu e como melhorar para a próxima vez, e estou feliz com isso, acho. O mais importante é aprender com as coisas que podemos melhorar, para que da próxima vez a mesma coisa não aconteça novamente, e seguir em frente".

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