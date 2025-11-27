A batida de Gabriel Bortoleto em Lance Stroll e a severidade da punição ao piloto brasileiro após a corrida em Las Vegas foi uma das pautas do dia de mídia no GP do Catar de Fórmula 1. Pierre Gasly, que foi atingido por Stroll em um 'efeito dominó', afirmou que Bortoleto fez um "grande erro de avaliação" e que um acidente como aquele não deveria acontecer "neste nível".

Na largada caótica de Vegas, 'Gabi' perdeu o tempo de frear e travou as rodas, atingindo o carro de Stroll na entrada da primeira curva. Com isso, o canadense tocou no monoposto de Gasly, que rodou.

O incidente foi analisado e o piloto da Sauber foi punido em cinco segundos. No entanto, como ele abandonou a prova antes de cumprir tal exigência dos comissários, a penalidade foi elevada para cinco posições no grid de largada da corrida de domingo em Losail.

Antes do GP do Catar, Pierre Gasly foi questionado sobre o tema, afirmando que a punição não foi excessiva e que, para ele, "foi um grande erro de avaliação".

"Até agora, Gabi [Bortoleto] fez uma temporada muito boa, mas neste momento isso não deveria acontecer. Ele começou com pneu duro, em último. Ele não errou por alguns metros. Então, acho que ele afetou a corrida do Stroll, afetou a minha corrida. Nós sempre preferimos não focar nos resultados, mas de certa forma ele custou oportunidades de pontos para alguns outros pilotos".

O piloto francês da Alpine continuou: "Então, não acho que seja algo pessoalmente muito severo, porque para mim foi um grande erro de avaliação. Não foi um erro pequeno. Se fosse uma situação em que você freia um pouco tarde, como o Liam, por exemplo, seria diferente".

"Mas agora, se você olhar a velocidade, ele veio por dentro; se o Stroll não estivesse lá ou não houvesse carro, ele acabaria muito longe. Acho que o pneu duro dele foi uma escolha muito otimista".

Sobre a avaliação que o nível de tolerância para incidentes na primeira volta será diferente ou se deve ser avaliado caso a caso, Pierre afirmou que é algo que ainda tem que pensar, mas que as ações do piloto é que devem ser avaliadas.

"Essa é uma conversa que preciso de mais tempo para pensar, mas acho que é diferente. Não tenho a resposta agora", afirmou.

"[Deve ser levado em consideração] mais a ação do piloto em si. Acho que o resultado e as consequências são obviamente sempre muito diferentes. Mas acredito que há diferentes níveis de erro de avaliação. Por mais que eu goste do 'Gabi', e acho que ele fez um ótimo trabalho este ano, aquilo foi ruim".

Gasly também disse que sabe que não foi a intenção de Bortoleto: "Sei que não foi intencional. É uma daquelas coisas em que, infelizmente, neste momento, não sei se ele perdeu a noção espacial. Ele está completamente por dentro. Você realmente não tem placas de sinalização. Então acho que é isso que acontece".

Sobre a avaliação dos níveis dos incidentes pelos comissários, Pierre afirmou que é algo que os pilotos irão conversar "com a FIA depois. Todos queremos o mesmo resultado, então temos um objetivo comum".

"É só a interpretação de cada indivíduo, na qual nós, pilotos, gostaríamos de ter uma participação. Dentro do carro, com nossas habilidades, sabemos que temos uma visão mais precisa do que pode parecer de fora", concluiu.

