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F1: Gasly discorda de rivais e defende que pilotos ainda 'fazem diferença' nos carros de 2026

Francês admitiu não ser fã da gestão de bateria, mas acredita que as habilidades ainda são um diferencial

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly concorda que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) precisa ajustar o polêmico novo regulamento da Fórmula 1 e melhorar a classificação, no entanto, o piloto destoa dos rivais ao avaliar que há muita "negatividade" sobre as novas regras gerais.

Leia também:

O novo regulamento, que dá enorme ênfase à gestão da energia elétrica, mudou significativamente a forma como pilotos e equipes abordam a classificação, com a necessidade de recuperar energia alterando o nível de agressividade que os competidores podem adotar.

Embora o assustador acidente de Oliver Bearman no Japão tenha colocado ainda mais em evidência as enormes velocidades de aproximação entre os carros como um risco à segurança, a característica mais marcante da nova fórmula é a necessidade de os carros entrarem em modo de 'super clipping' na classificação.

Isso significa que algumas das sequências de curvas mais emocionantes do calendário foram neutralizadas na classificação, causando consternação entre pilotos e fãs, com uma revisão planejada para a próxima semana para fazer ajustes antes da próxima corrida em Miami, daqui a quatro semanas.

Os pilotos são praticamente unânimes em seu desejo de restaurar a sessão como uma competição de pilotagem a toda velocidade, mas Gasly refuta as alegações de que a habilidade do piloto não faz mais diferença com os carros da especificação de 2026, que também tiveram sua força descendente reduzida e são, portanto, mais difíceis de pilotar nas curvas.

"Acho, honestamente, que há um pouco de negatividade demais em torno disso e não gosto disso. Realmente acho que ainda tiramos muito dos pilotos. Quando você está pilotando no setor 1 [em Suzuka] e tem uma certa aderência, isso realmente não importa. A bateria, todas essas coisas, você ainda precisa estar no limite da aderência que lhe é dada".

"Definitivamente, concordo com o que os outros estão sentindo [sobre] a gestão da bateria, etc. Acho que todos concordamos. Todos vemos as mesmas coisas. Todos falamos a mesma língua. Todos queremos que o esporte seja o melhor possível. Tenho certeza de que faremos o que for melhor".
 
"É uma espécie de revisão. Tenho certeza de que [durante a] pausa todos vão aproveitar ao máximo para tentar deixar a F1 em melhor forma".

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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