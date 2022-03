Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira, foram realizadas as primeiras sessões de testes da Fórmula 1 no Bahrein, que recebe a última parte da pré-temporada 2022 da categoria. E quem liderou o dia foi Pierre Gasly, da Alpha Tauri.

Com compostos C4, o francês registrou a marca de 1min33s902 (veja tabela mais abaixo) e superou Carlos Sainz, que virou 0s457 mais lento com a Ferrari. Companheiro do espanhol no time de Maranello, o monegasco Charles Leclerc completou o top 3, a 0s629 do líder.

A quarta posição ficou com Lance Stroll, que ficou a mais de oito décimos do líder. O canadense da Aston Martin, aliás, foi responsável pela primeira bandeira vermelha da segunda sessão do dia em Sakhir.

Uma grade aerodinâmica se soltou de seu carro, ficou raspando no bólido e arrancou uma peça do modelo guiado por Stroll, o que acabou gerando uma breve paralisação dos testes no circuito barenita.

No fim da sessão derradeira do dia, disputada entre 15h e 19h -- a matutina ocorre entre 10h e 14h, tendo Leclerc como líder nesta quinta, com a marca de 1min34s531 --, houve mais uma bandeira vermelha.

Sergio Pérez, da Red Bull, rodou a 50km/h e 'enfiou' as rodas traseiras na brita. O mexicano, porém, foi quem mais deu voltas (138, contra 104 do anglo-tailandês Alex Albon, da Williams, e 103 de Gasly) terminou em 10º, à frente do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

Compatriota e novo companheiro do heptacampeão, George Russell foi o nono. O oitavo posto ficou com o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin. Ele ficou imediatamente atrás da Alfa Romeo de Valtteri Bottas, da Finlândia. Lando Norris, britânico da McLaren, foi o sexto, atrás de Albon.

Classificação final desta quinta-feira:

Piloto - Equipe - Melhor Tempo - Composto Usado - Voltas Feitas

Gasly, AlphaTauri, 1m33.902s, C4 - 103 Sainz, Ferrari - 1m34.359s, C3 - 52 Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 - 64 Stroll, Aston Martin, 1m34.736s, C4 - 50 Albon, Williams, 1m35.070s, C4 - 104 Norris, McLaren, 1m35.356s, C2 - 50 Bottas, Alfa Romeo, 1m35.495s, C3 - 66 Vettel, Aston Martin, 1m35.706s, C3 - 39 Russell, Mercedes, 1m35.941s, C3 - 60 Perez, Red Bull, 1m35.977s, C2 - 138 Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 - 62 Alonso, Alpine, 1m36.745s, C3 - 24 Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2 - 42 Zhou, Alfa Romeo, 1m37.164s, C3 - 54 Fittipaldi, Haas, 1m37.527s, C2 (protótipo) - 47

Não correm hoje: Max Verstappen / Yuki Tsunoda / Nicholas Latifi / Daniel Ricciardo / Mick Schumacher

