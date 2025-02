F1: Gasly faz previsão 'ousada' para Alpine na temporada 2025

Pierre Gasly estabeleceu uma meta ousada para a Alpine na temporada 2025 da Fórmula 1: terminar entre os cinco primeiros.

O esquadrão de Enstone teve uma campanha difícil no ano passado, em parte devido ao excesso de peso do A524 no início da temporada. A equipe ficou em nono lugar até que sua posição na classificação foi substancialmente impulsionada por um pódio duplo no Brasil, que a elevou para o sexto lugar.

Em grande parte graças ao resultado em Interlagos, a Alpine foi a quinta equipe com maior pontuação após as férias de agosto de 2024, e quando o Motorsport.com perguntou a Gasly sobre suas esperanças para a próxima temporada no Autosport Awards desta semana, o francês foi igualmente ambicioso.

"Vou escolher entre os cinco primeiros no campeonato de construtores, porque é isso que eu quero e acho que é possível alcançar", respondeu Gasly com confiança.

"Obviamente, no fundo, eu gostaria de mais do que isso, mas tenho que ser objetivo e saber que será um grid apertado, um grid competitivo, e não espero grandes mudanças em relação ao ano passado."

O chefe da Red Bull, Christian Horner, tende a concordar com a expectativa de um status quo na hierarquia, no contexto da estabilidade regulatória antes da revisão técnica de 2026.

Após uma temporada de 2024 que bateu recordes, na qual sete pilotos conquistaram várias vitórias em GPs cada um e quatro construtores conquistaram pelo menos quatro vitórias cada um, Horner espera que sua própria equipe e seus rivais habituais estejam novamente na liderança.

"Acho que vai ser muito disputado. Teremos quatro equipes que serão muito competitivas", disse o britânico ao Motorsport.com no Autosport Awards.

"Faça sua escolha: A McLaren vai ser forte, a Ferrari vai ser forte, a Mercedes também vai ter algo a provar. Pode ser um ano estelar."

"Será uma questão de ganhos mínimos e de tirar o máximo proveito de cada fim de semana. Portanto, a Fórmula 1 está pronta para ser a vencedora este ano, e será um campeonato muito aberto."

