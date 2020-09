Com a vitória no GP da Itália de Fórmula 1, o piloto francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, igualou um 'feito' do britânico Lewis Hamilton, competidor da Mercedes que lidera a temporada 2020 da categoria.

O triunfo inédito em Monza deixou Gasly no lugar mais alto de um pódio que também contou com outros dois pilotos que nunca venceram: o espanhol Carlos Sainz, segundo colocado com a McLaren, e o canadense Lance Stroll, da Racing Point.

Foi o primeiro top-3 da F1 composto por um novo vitorioso e outros dois pilotos que nunca tiveram triunfos na categoria. O último pódio com tal curiosidade foi justamente com Hamilton como vencedor, no GP do Canadá de 2007.

Naquela ocasião, os pilotos que acompanharam o competidor britânico no estouro do champanhe foram Nick Heidfeld, alemão da BMW Sauber, e Alexander Wurz, austríaco da Williams Toyota.

Galeria Lista Pódio do GP do Canadá de 2007, com Hamilton, Heidfeld e Wurz 1 / 1 Foto de: Sutton Motorsport Images

PÓDIO: GP da Itália maluco! Gasly vence, Hamilton punido e Ferrari na maior "draga" em 35 anos

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?

Your browser does not support the audio element.

.