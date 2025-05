Pierre Gasly cravou que a sexta-feira de treinos para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 como "a melhor sexta-feira até agora neste ano", apesar de admitir que ter atropelado o coelho durante a sessão prejudicou um pouco a performance.

Após algumas semanas turbulentas para o esquadrão francês, que incluíram a demissão do chefe de equipe Oliver Oakes e o anúncio de uma troca de pilotos no meio da temporada, Gasly estava em ótima 'forma' no primeiro dia de treinos em Ímola.

O tempo do piloto francês de 1m15s569 foi a terceira volta mais rápida da segunda sessão e o colocou a pouco menos de três décimos do ritmo da dupla da McLaren. "Foi uma sexta-feira muito boa", disse Gasly à Sky TV após o TL2 na Itália.

"Desde a primeira volta, percebi que o carro estava em uma situação muito melhor do que em Miami. Estou feliz por termos conseguido responder a alguns dos pontos de interrogação que tínhamos após a última corrida. Obviamente, sabemos que, de sexta-feira para sábado, os outros costumam ter evoluir, mas acho que é justo dizer que esta foi provavelmente a melhor sexta-feira deste ano até agora."

Gasly acrescentou que agora se sente mais à vontade para encontrar o limite de seu A525 e disse que sente que pode "levá-lo ao máximo", apesar da natureza estreita e implacável do circuito italiano.

No entanto, nem tudo foi fácil para o piloto francês no primeiro dia do GP da Emilia Romagna. Durante o primeiro treino livre, o francês foi surpreendido por um animal na pista. Ele revelou que, "com muita tristeza", colidiu com um coelho que correu para a pista, um choque que supostamente danificou o carro.

"Eu não sabia dizer se era um gato pequeno ou um coelho grande", acrescentou o francês. "No fim das contas, era um coelho grande que estava pulando na pista. Não consegui evitá-lo, então tive um grande impacto na asa dianteira."

A colisão teria causado "muitos danos" ao assoalho e à asa dianteira do carro de Gasly. Apesar do acidente com a vida selvagem, Gasly ainda conseguiu dar 21 voltas no primeiro treino e registrou o melhor tempo de 1m16s696 - o suficiente para o sexto lugar.

