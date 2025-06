F1: Gasly larga do pitlane no GP do Canadá

Pierre Gasly largará do pitlane no GP do Canadá de Fórmula 1, neste domingo. O francês se classificou em 19° lugar no sábado e sofreu a punição por infração no parque fechado.

Em comunicado à imprensa, a Alpine declarou que: "Pierre vai largar no GP do Canadá de hoje a partir do pitlane após a equipe retirar seu carro das condições de parc fermé".

O francês teve um sábado de classificação ruim, prejudicado por uma bandeira vermelha, e não conseguiu melhorar o tempo. Em coletiva após a sessão, ele explicou o que aconteceu: "A volta ia nos colocar em 1min12.1s, então ia ser tranquilo passar entre os 8 primeiros. Aí tivemos que abortar, entramos, fomos pro pitlane, esperamos na fila e fizemos uma volta de saída um pouco diferente pra equilibrar a temperatura com a nossa. Eu não faço ideia, o carro simplesmente parecia completamente diferente do resto do fim de semana. Estava deslizando pra todo lado e sem nenhuma aderência na traseira".

O GP do Canadá acontece neste domingo, às 15h.

DRUGOVICH NA CADILLAC? Felipe foca em Le Mans, 'PROBLEMA' DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!