F1 - Gasly pole, Bortoleto P11: Veja grid do GP da Itália após punição a Piastri
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Pierre Gasly, da Alpine, surpreendeu e conquistou a pole position do GP da Itália de Fórmula 1, a primeira da carreira no Campeonato Mundial. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, ficou em 11º, mas irá largar em 10º pela punição de grid de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes.
George Russell, da Mercedes, larga em segundo. Veja o grid completo na tabela do Motorsport.com abaixo:
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|Pos
|Driver
|Nat.
|Team
|1
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|7
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|8
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|10
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|15
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|16
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|17
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|20
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|21
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|22
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
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