F1 - Gasly pole, Bortoleto P11: Veja grid do GP da Itália após punição a Piastri

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Redação Motorsport.com
Editado:

Pierre Gasly, da Alpine, surpreendeu e conquistou a pole position do GP da Itália de Fórmula 1, a primeira da carreira no Campeonato Mundial. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, ficou em 11º, mas irá largar em 10º pela punição de grid de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes.

O editor recomenda:

George Russell, da Mercedes, larga em segundo. Veja o grid completo na tabela do Motorsport.com abaixo:

.

Pos  Driver  Nat. Team 
1 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team
2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team
3 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP
4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP
5 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing
6 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team
7 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team
8 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team
9 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
10 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team
11 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team
12 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team
13 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team
14 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team
15 Yuki Tsunoda JAP Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
16 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team
17 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team
18 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team
19 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team
20 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team
21 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team
22 Liam Lawson NZL Oracle Red Bull Racing

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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