F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis
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Com a pole position no GP da Itália de 2026, o francês Pierre Gasly, da Alpine-Mercedes, recoloca seu país na posição de honra de um grid da Fórmula 1 pela primeira vez desde 1997.
Naquele ano, Jean Alesi, também com a equipe sediada em Enstone, foi o mais rápido do quali realizado no mesmo palco, Monza. Na época, a escuderia se chamava Benetton-Renault -- aliás, o ano de 2026 é o primeiro da encarnação do time sem motor Renault desde 1994 (último ano da Ford, que sucedeu a BMW na Benetton, que antes, até 1985, era a Toleman-Hart).
Jean Alesi (Benetton B197 Renault) en 1997.
Photo de: Motorsport Images
Coincidentemente, a pole anterior da França na F1 também havia sido conquistada por Alesi em Monza, mas a bordo da Ferrari, em 1994.
E antes? Sem surpresa: Alain Prost aparece em posição de destaque com suas numerosas poles (33) acumuladas com McLaren e Williams.
Atrás do tetracampeão mundial, René Arnoux é o único piloto da França a somar mais de dez pole positions, mais precisamente 18.
Depois dele, vêm Jacques Laffite (7 poles), Jean-Pierre Jabouille (6), Patrick Tambay (5), Didier Pironi (4), Jean-Pierre Jarier (3), Patrick Depailler (1) e, agora, Pierre Gasly (1).
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