Última entre os construtores em 2025, a Alpine não tem tido um ano fácil na Fórmula 1. Na metade da temporada, o time francês já mudou o chefe de equipe e um de seus pilotos, com Jack Doohan dando lugar a Franco Colapinto após 6 GPs, e tendo Pierre Gasly como único marcador de pontos até agora.

Levando estes resultados em consideração, surgiram rumores sobre uma possível ida de Valtteri Bottas, atual terceiro piloto da Mercedes e vice-campeão da F1 em 2019 e 2020, para a Alpine, que utilizará motores da fabricante alemã em 2026. Porém, Gasly rejeitou as especulações.

"Eu não acho que seja o caso, acho que é só distração. Estou mostrando todo fim de semana o que conseguimos fazer com esse carro, fazendo um ótimo trabalho aos sábados e colocando o carro em posições que, no papel, todos concordamos que não deveríamos realmente estar", disse o francês.

Entretanto, Gasly reconheceu o momento delicado da equipe e reforçou que estão trabalhando para melhorar os resultados: "É apenas complicado. O pelotão intermediário está muito apertado e nós estamos na parte de trás dele. Sempre vai haver barulho, especialmente considerando o que aconteceu no começo do ano, mas acho que no fim das contas devemos apenas focar no trabalho que temos pela frente."

"Vai ser uma temporada longa. Não temos atualizações, o carro não está na melhor condição, mas todos nós precisamos focar no que temos que fazer e tentar fazer da melhor maneira possível", continuou. "É fácil fazer parecer mais dramático do que realmente é. Acho que é apenas um grid muito competitivo. Se você olhar alguns anos atrás, estar a oito ou nove décimos do carro mais rápido te colocaria em sexto ou sétimo no grid."

"Este ano, estar oito ou nove décimos mais lento que o carro mais rápido te coloca na última fila. Acho que todo mundo fez um trabalho muito bom, e nós conhecemos os pontos fortes e fracos do nosso pacote. Não temos o carro mais forte, não temos o motor mais forte — e os dois juntos não nos colocam em uma posição muito boa", explicou.

Alguns rumores indicam que a Mercedes é que tem a melhor unidade de potência do novo regulamento, que entrará em vigor no ano que vem. Com isso, espera-se que a Alpine melhore de desempenho.

"Vejo muita coisa positiva acontecendo na equipe em termos de tentar extrair o máximo que conseguimos. Sabemos que o foco está em 2026, e isso traz alguns sacrifícios para este ano, que são difíceis de aceitar, mas esperamos colher os frutos no ano que vem", finalizou.

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na TV Globo, NARRAÇÃO, etc: DEBATE do tchau à Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!