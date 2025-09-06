F1: Gasly renova com Alpine até o final de 2028

Pierre Gasly permanecerá na equipe da Alpine de Fórmula 1 até pelo menos o final da temporada de 2028, confirmou a equipe no sábado durante o fim de semana do GP da Itália em Monza.

Gasly foi para a escuderia de Enstone em 2023, vindo da AlphaTauri, e desde então conquistou dois pódios - no GP da Holanda de 2023 e no GP de São Paulo de 2024.

Isso ocorre depois que Steve Nielsen recentemente se juntou à Alpine como seu diretor administrativo, enquanto a empresa controladora Renault Group nomeou François Provost como CEO em julho.

"Estou entusiasmado por comprometer meu futuro de longo prazo com a Alpine", disse Gasly, que venceu o GP da Itália de 2020 com a AlphaTauri.

"Como francês, especialmente, correr para uma empresa automobilística francesa me faz sentir muito orgulhoso. Desde que entrei em 2023, sempre senti que esta equipe é o lugar certo para estar no futuro".

"O apoio e a confiança de Flavio [Briatore] em mim, o compromisso de François com o projeto de Fórmula 1 e as pessoas que temos em Enstone tornaram essa decisão natural".

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Quero estar aqui nos próximos anos e cumprir nosso objetivo comum: vencer corridas e campeonatos mundiais. Estamos todos juntos nisso e estou ansioso para dar continuidade a essa história especial".

Gasly assinou esse novo contrato apesar da Alpine estar em último lugar no campeonato de construtores de 2025, por isso Briatore, que retornou à Alpine no início deste ano em uma função de consultor, enfatizou a importância desse acordo antes da mudança de regulamento da próxima temporada.

"Desde que retornei, sempre declarei a importância de construir e aumentar a competitividade da equipe de Fórmula 1 da Alpine", disse Briatore. "Estamos bem preparados para a nova era da Fórmula 1, que começa em 2026, e agora temos nosso piloto principal confirmado".

"Pierre tem sido um ativo imenso durante esse período desafiador. Fiquei muito impressionado com sua atitude, dedicação e talento, e estamos ansiosos para continuar esse projeto juntos por muito tempo", concluiu Briatore.

