A Alpine enfrentou dificuldades nesta temporada e está em último lugar no Campeonato de Construtores da Fórmula 1, enquanto, no meio da temporada, substituiu Jack Doohan por Franco Colapinto. A equipe introduziu medidas de austeridade nos últimos anos e Flavio Briatore tomou grandes decisões desde que assumiu o cargo de consultor de gerenciamento.

Briatore, agora chefe interino, disse que acredita que a equipe pode ser bem-sucedida quando as novas regras forem introduzidas no próximo ano e citou a ascensão da Red Bull como inspiração. O italiano já havia tido um período de maior sucesso no comando da Benetton e, depois na Renault, e Pierre Gasly concordou que as novas regras dão à equipe uma grande oportunidade.

"Sim, acho que estamos bem alinhados, converso muito com Flavio e acho que, como equipe, estamos todos cientes das oportunidades que as novas regras trazem", disse ele à mídia, incluindo o Motorsport.com.

"Provavelmente sabemos que esta é nossa melhor chance como equipe nos últimos 10 a 12 anos. É uma revisão completa, estamos começando do zero, trocando de motor, o que é obviamente uma grande coisa para a equipe. Testamos o carro e o simulador, é muito diferente do que estamos vendo agora."

"Portanto, acho que é um grande desafio técnico para a nós. Posso ver que a equipe, a experiência e os processos que estamos implementando na fábrica são muito melhores do que quando entrei em 2023, então tudo está pronto para levar esse otimismo para a equipe e estar ciente de que há claramente uma grande oportunidade que temos que aproveitar a partir do próximo ano", finalizou.

