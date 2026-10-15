Gene Haas, dono da equipe que leva seu nome, rasgou elogios a Rafa Câmara após o anúncio da contratação do brasileiro em um acordo plurianual válido a partir da temporada 2027 da Fórmula 1, citando semelhanças em sua trajetória com a de seu possível companheiro Oliver Bearman.

Câmara foi confirmado pela Haas nesta quinta-feira (15), confirmando a presença de dois brasileiros no grid da categoria a partir do ano que vem, com Gabriel Bortoleto mantendo sua vaga na Haas.

Em comunicado divulgado à imprensa, Haas fez diversos elogios ao brasileiro, citando sua performance impressionante no teste TPC, feito com a equipe em Portimão em agosto.

"Estou animado para ver o que Rafa Câmara consegue realizar na Fórmula 1, tendo visto suas conquistas na Fórmula 3 e agora na Fórmula 2 neste ano. É um desafio diferente neste nível, mas olha o que vivenciamos com Ollie Bearman, seguindo uma trajetória similar, além de sua associação com a Academia Ferrari".

"Esses jovens pilotos estão preparados, e podem ter um impacto imediato na equipe. Rafa impressionou a equipe com sua performance no TPC, então mal posso esperar para seguir construindo em cima isso, melhorando nosso relacionamento na próxima temporada".

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