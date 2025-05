A McLaren encara um cenário tanto feliz quanto desafiador na Fórmula 1. Com um carro dominante, o time de Woking lidera com tranquilidade entre os construtores e, entre pilotos, tem Oscar Piastri e Lando Norris na frente de todos os outros. No entanto, quando dois pilotos de uma mesma equipe têm performances e resultados parecidos, surge o questionamento: deve-se priorizar um deles? E se sim, quando?

Lando Norris está na F1 desde 2019, sempre com a McLaren. O britânico passou por anos difíceis com a equipe, mas acompanhou a evolução do time nos últimos anos e, em 2024, ganhou 4 corridas (incluindo sua primeira vitória, no GP de Miami), além de terminar como vice-campeão.

Oscar Piastri estreou na categoria em 2023 e, nesse mesmo ano, venceu a sprint do Qatar. Em 2024, foi quarto colocado entre pilotos, tendo vencido na Hungria e no Azerbaijão e, em 2025, é líder do campeonato após ganhar três corridas em sequência.

Diante desse cenário, a especulação sobre qual dos dois deve ser favorecido vem ganhando espaço entre fãs e na imprensa. Para Felipe Giaffone, comentarista de automobilismo da Band, é importante que a equipe tenha "regras internas, depois de um determinado tempo", visando maximixar os resultados da temporada.

"Se eu fosse chefe de equipe, talvez eu não deixaria eles brigarem 'oh, largou. Largou na frente, acabou o primeiro pitstop'... Por que que você vai se matar e ter uma chance dali pra frente? Seria uma forma de minimizar risco, economizar um pouco de carro, baixar um pouco os parâmetros se eles tiverem sobrando, por exemplo. Por que andar no limite do máximo dos dois carros se eles podem economizar os dois carros em termos de motor e tudo mais?", explicou ao Motorsport.com.

No entanto, ele acredita que a equipe britânica irá adotar outra abordagem: "Eu acho que a McLaren vai deixar o bicho pegar um pouquinho e se a gente tiver, tomara que não, mas se tiver só os dois pilotos na briga pelo campeonato mais pra frente, acho que vai ser uma briga bacana".

Provavelmente chegará um ponto em que o time de Woking terá que decidir quem priorizar, mas, para Giaffone, ainda não é hora de fazer essa escolha. "Eu acho que é cedo, porque às vezes você começa a apostar em um piloto e vai que ele dá uma falta de sorte, três corridas seguidas e daí revira e você vai ficar questionando 'e se? Eu priorizei o cara e agora reverteu o jogo'. Acho que tem que deixar... só talvez o começo da corrida eu não deixaria o bicho pegar até o final, mas priorizar de forma geral, acho que não".

Your browser does not support the audio element.

