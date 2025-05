Felipe Giaffone, comentarista de automobilismo do Grupo Bandeirantes, analisou, em entrevista ao podcast Motorsport.com, a situação do heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton nas primeiras seis etapas da temporada 2025 com a Ferrari, comparando a performance com a do companheiro de equipe, Charles Leclerc.

Ao ser perguntado sobre como Hamilton está na Ferrari, Giaffone definiu como "apagado": "São épocas diferentes. Seria legal ver o Hamilton há sete, oito anos atrás nessa situação. Então, quer dizer, ele veio de dois anos difíceis de Mercedes, o piloto já dá aquela acomodada".

Giaffone também pondera impacto de Leclerc antes mesmo dele chegar à F1: "Você tem um Leclerc que, por mais que fale, 'ah, será que ele é bom?', ele chegou onde ele chegou assim".

"Eu lembro do manager dele, que é o Nicolas Todt. Eu conheço o Nicolas pelo Desafio das Estrelas, ao lado do Felipe Massa, a gente acabou tendo contato. Aí eu de comissário [da F1], o pai dele era presidente da FIA [Jean Todt], então eu acabei tendo bastante contato com ele. E ele me apresentou o Leclerc. Eu sabia que era um menino ali da GP2, GP3. E eu lembro dele falar 'esse cara é bruto. Acho que você vai ver'. Daí eu fiquei com isso na cabeça".

"E depois na Fórmula 2 ele passou muito bem, é um cara muito rápido. Tudo bem, ele tem os erros dele, bateu demais, lance de corrida, só que ele é um dos caras mais rápidos de uma volta que tem".

O piloto destacou a importância das sessões definidoras de grid atualmente: "E hoje, do jeito que está a Fórmula 1, muito competitiva, a classificação está mandando demais. Você começou três, quatro posições para trás e acabou. Não tem o que fazer. Então, eu acho que isso prejudica ainda mais o Hamilton".

"E, desde o ano passado, sempre a Mercedes falava que o problema do Hamilton é classificação, o ritmo de corrida dele ainda é bom, é o ritmo que a gente... Só que não dá tempo, na maioria das vezes, não dá tempo de ele se recuperar na corrida".

"Então, [esse problema] desencadeia um monte de coisas. Então, você fica lá atrás, com o ar sujo, arrastando pneu, esquentando pneu... E você não consegue desenvolver".

O comentarista da Band também afirma que o britânico já não é mais o mesmo Hamilton de alguns anos atrás: "Mas, para mim, ele não é mais o Hamilton que era. Isso eu sempre falei, também com muito cuidado e torcendo para eu errar. Eu acho que o Hamilton vai ter uma vida muito difícil na Ferrari. Isso eu sempre falei, desde o começo".

"Do jeito que ele veio [da Mercedes], com o Russell, com um carro que mudou a regra e ele não se adaptou [aos regulamentos de carros de efeito solo]. Entrando em uma equipe que já tem um Leclerc extremamente rápido. Só que chegou na segunda corrida, o Hamilton vai lá e me ganha [a sprint da China]. Aí eu falei 'nossa, queimei a língua, graças a Deus'. Tomara que a gente continue queimando [a língua]".

"[Seria] uma história espetacular. Eu ainda torço muito para que aconteça [um retorno da performance]. Eu não vejo acontecendo. Mas eu torço muito para que aconteça. Mas por uma série de coisas. A Ferrari não está no nível que a gente gostaria. Não [consegue] dar isso [um bom carro] nem para o Leclerc ultimamente".

O comentarista também afirmou que não vê Hamilton com a mesma 'pegada' de antes e que é natural a queda de performance de pilotos multicampeões: "Não vejo ele mais com aquela pegada dele que ele tinha no começo. Vamos lembrar que ele chegou [na F1] com o Fernando Alonso [na McLaren]. Foi um monstro".

"Então, cara, são fases. O Michael Schumacher no final passou por isso. O Sebastian Vettel passou. Então, são poucos os pilotos que conseguem acertar na veia a hora de parar, é normal".

Ao ser perguntado se Hamilton estaria 'tomando uma surra' de Leclerc, Giaffone responde: "Eu acho que sim [é uma surra]. Porque se você for ver o que o próprio Hamilton fala, ele fala 'o problema está comigo. O problema sou eu. O problema não é mais o carro'. Ele está tomando uma surra dele mesmo. Isso quem está falando não somos nós. É ele".

"E eu acho que é esse lance, que talvez o Hamilton perdeu um pouco [a vontade]. O Leclerc ainda está nessa pegada. De estar o tempo inteiro com a cabeça a mil", concluiu.

DERROTISMO de Hamilton? NOVIDADE na Ferrari... MAX CÍNICO! Leclerc FORA e Bortoleto 'vs' Colapinto

Watch: DERROTISMO de Hamilton? NOVIDADE na Ferrari... MAX CÍNICO! Leclerc FORA e Bortoleto 'vs' Colapinto

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!