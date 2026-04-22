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F1: Globo fará maratona no GP de Miami com 20 horas de transmissão; saiba mais

Fim de semana também conta com a remarcação da etapa da Fórmula 2

Livia Veiga Isa Fernandes
Publicado:
Os pilotos no grid

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A TV Globo voltou a ser a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil. Agora, a emissora se prepara para uma verdadeira maratona no GP de Miami, que marca o retorno do calendário da categoria depois de férias forçadas por conta do cancelamento do GP da Arábia Saudita e Bahrein.

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A etapa será transmitida ao vivo no Sportv3, canal fechado da emissora, e terá uma programação de 20 horas de transmissão ao longo dos três dias de atividades na pista no estado da Flórida.

A programação começa na sexta-feira, com oito horas seguidas dedicadas ao treino livre, classificação para a sprint e as sessões da Fórmula 2 -- que teve sua etapa remarcada após o cancelamento da segunda prova no Oriente Médio.

As sessões estão marcadas para começar às 10h30, com 30 minutos de pré antes da F2 ir à pista para o treino livre. A transmissão seguirá com os diferentes eventos até às 18h.

No sábado, serão mais seis horas no ar, acompanhando as sessões classificatórias das duas categorias, também começando às 10h30 até o fim do quali da F1 no fim da tarde.

Já no domingo, outras seis horas completam a cobertura com a corrida e toda a repercussão do GP de Miami. O pré está marcado para começar às 13h, antes de se encaminhar para a corrida principal da F2. Vale lembrar que a etapa da F1 acontece ás 17h.

Para essa jornada, a equipe escalada contará com Bruno Fonseca na narração e comentários da Luciano Burti, Christian Fittipaldi, Rafael Lopes e reportagem de Mariana Becker, Guilherme Pereira e Julia Guimarães.

Já a Fórmula 2 terá cobertura com as vozes de Dandan Pereira e Gianluca Petecof.

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