A Globo não vai enviar equipe para as duas últimas etapas da temporada 2026 da Fórmula 1, no Catar e em Abu Dhabi. A informação foi divulgada pela jornalista Julianne Cerasoli e também apurada pelo Motorsport.com.

A decisão ocorre em meio à instabilidade provocada pela guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que já provocou mudanças no calendário da categoria neste ano. O GP do Bahrein foi transferido para Sepang, na Malásia, enquanto a etapa da Arábia Saudita acabou cancelada.

Além disso, a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) mantém um alerta sobre os riscos para operações aéreas na região do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. O comunicado abrange, entre outros, os espaços aéreos do Catar e dos Emirados Árabes Unidos e foi prorrogado em 16 de novembro até 31 de janeiro de 2027.

A agência aponta riscos relacionados a ataques com mísseis e drones, interceptações militares e queda de destroços, especialmente sobre as águas do Golfo, além de recomendar cautela nas operações sobre os territórios afetados.

No Catar, a Globo não será a única emissora a deixar de enviar profissionais para acompanhar a etapa presencialmente. Segundo levantamento do portal RacingNews365, Sky Sports Alemanha e Canal+ também optaram por realizar a cobertura remotamente, a partir de Munique e Paris, respectivamente. A austríaca ServusTV também não estará presente no paddock, enquanto a espanhola DAZN é apontada como outra possível ausência.

Apesar das preocupações relacionadas à segurança na região, a Fórmula 1 mantém as duas etapas no calendário. Em entrevista ao jornal The National, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, afirmou que os GPs do Catar e de Abu Dhabi serão realizados conforme o previsto e reforçou que a segurança dos envolvidos é prioridade para a entidade.

Segundo o dirigente, a FIA acompanha os desdobramentos do conflito em conjunto com as autoridades locais, a F1, as equipes e outros envolvidos. Cada etapa passa por uma avaliação individual, que considera as recomendações de segurança, as condições de viagem e os requisitos operacionais.

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