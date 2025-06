"Não" - essa é a resposta clara de Timo Glock à pergunta se ele iria para a próxima temporada com Lance Stroll se fosse chefe de equipe da Aston Martin. Para o ex-piloto de Fórmula 1, o canadense desperdiçou sua chance e não se trata apenas de performances sem brilho, como a coletiva de imprensa de quinta na corrida em casa.

Acima de tudo, Stroll não ajuda a equipe na pista, mesmo sendo o nono ano do piloto na categoria. "Em termos esportivos, ele definitivamente não está onde precisa estar depois de seu longo tempo na F1", foi o veredicto de Glock na Sky.

A maior fraqueza de Stroll é particularmente evidente na classificação. Ele teve sete companheiros de equipe na F1 até agora e só conseguiu vencer um deles em um duelo de classificação dentro da equipe: Paul di Resta, que substituiu Felipe Massa na Hungria em 2017 após uma pausa de um ano.

Em outras palavras, ele também não conseguiu se impor contra Sergei Sirotkin, que, ao contrário de Stroll, era um novato na Williams em 2018 e só pilotou uma temporada, e Nico Hülkenberg, que substituiu a Racing Point/Aston Martin por quatro corridas.

"Ele teve derrotas relativamente claras e também não foi capaz de impressionar com consistência este ano", disse Glock.

Embora esteja à frente de Fernando Alonso em termos de pontos nesta temporada, ele se beneficiou muito das circunstâncias no início da temporada e está esperando por pontos em um GP desde a China. Alonso havia se retirado em ambas as corridas e sempre terminou à frente de Stroll na corrida até agora (quando viu a bandeira quadriculada). Do ponto de vista do canadense, ele tem 0x9 contra o bicampeão mundial na classificação.

"Sempre há um fim de semana em que ele parece se aproximar de Fernando Alonso, mas em um ano inteiro ele está muito longe, muito inconsistente", diz Glock. "Então, ele comete os erros de acordo com isso." Depois, há os momentos emocionais, como o suposto surto em Barcelona, "que também não o ajuda".

E ainda assim: como filho do proprietário da equipe, Lawrence Stroll, o jovem de 26 anos parece ter a liberdade dos tolos. Não importa como ele pilota: Stroll tem seu cockpit seguro - o que não agrada a todos.

Glock acredita que a Aston Martin deveria deixar de lado a ideia de que Stroll precisa ocupar uma das vagas. "Você teria que se reorganizar na situação atual para ter sucesso", disse o alemão.

Ele acredita que a equipe precisa de dois pilotos consistentes e cita a Williams e a McLaren como exemplos positivos em que ambos os pilotos impulsionam a equipe. A Aston Martin tem apenas Alonso. "Ele é um pouco como um lobo solitário e tenta dar o passo", disse Glock.

