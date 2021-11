A organização do GP da Arábia Saudita divulgaram novas imagens do progresso na construção do circuito de Jeddah, que receberá a Fórmula 1 em duas semanas. Segundo a direção, o trabalho segue em um ritmo que deixará tudo pronto para a etapa.

O novo circuito está sendo construído na costeira de Jeddah e a construção parece a caminho de uma conclusão até a chegada da F1, com as atividades de pista marcadas para 03 a 05 de dezembro.

Enquanto parte da infraestrutura ao redor do circuito não deve ficar pronta a tempo para a prova deste ano, as imagens sugerem que o trabalho na pista está completo, o que garante pelo menos a realização da prova.

As imagens parecem que o circuito já está pronto para receber os carros, mas as áreas ao redor seguem com muito trabalho pela frente. A organização do GP afirmou que possui 3 mil trabalhadores para garantir que a construção seja concluída.

Enquanto nas últimas semanas surgiram dúvidas sobre a capacidade do país em finalizar o circuito para receber a prova, os chefes da F1 sempre mantiveram a certeza de que tudo ficaria pronto a tempo. Michael Masi, diretor de provas, visitou o local na semana passada para fiscalizar o progresso.

Falando com o Motorsport.com recentemente, Steve Nielsen, diretor esportivo da F1, disse: "É um projeto ambicioso, será um grande espaço".

"Eles têm um desafio pela frente, sim. Mas estão literalmente trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana há algum tempo. Vi mais fotos nesta manhã e eles tiveram um grande progresso. Mas ainda há muito pela frente".

"Então será no limite. Mas ficará pronto. Tudo que precisamos para fazer a corrida com segurança tenho certeza que teremos".

O CEO da F1, Stefano Domenicali, admitiu que alguns elementos de Jeddah não ficarão prontos a tempo, mas que a pista será concluída.

"A pista ficará pronta, a prioridade está ali. Mas vocês verão o nível de espetáculo que eles colocarão. Todos estão animados".

