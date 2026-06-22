Max Verstappen é a grande peça-chave para o mercado de pilotos de 2027 na Fórmula 1. Apesar de ter contrato firmado com a Red Bull até o fim de 2028, o momento negativo e as saídas importantes nos últimos meses em Milton Keynes fizeram com que o holandês não desse certeza de permanência.

O GP da Áustria deste fim de semana pode ser um momento bastante decisivo para o futuro do tetracampeão na equipe. Não é segredo que o piloto está exigindo da equipe um carro mais competitivo, que o coloque na briga entre os ponteiros e, no momento, o RB22 está longe de garantir pódios a Verstappen.

Porém, a equipe planeja uma grande atualização para a corrida deste fim de semana - novas peças que podem mudar o rumo das negociações e convencer Max de que a Red Bull está voltando aos eixos.

Em Barcelona, Laurent Mekies confirmou que a Red Bull quer garantir uma melhora para se colocar entre as equipes de ponta, mas entende que ainda não pode sonhar com vitórias tão dominantes quanto as da Mercedes.

Para a corrida na Áustria, o time já sabe que fez tudo o que podia para lidar com o problema do peso, então essa questão não é mais uma dor de cabeça. No entanto, espera-se que o RB22 receba uma grande atualização para lidar com outros aspectos do carro e, se tudo sair como planejado, convencer Verstappen a ficar.

Vale lembrar que o contrato de Max é válido até o fim de 2028, mas diversas cláusulas poderiam garantir a saída do tetracampeão sem o pagamento de nenhuma multa. No momento, fala-se que o holandês deveria estar entre os dois primeiros colocados até a pausa de agosto.

Verstappen é o sétimo colocado, tendo conquistado apenas 55 pontos na atual temporada. Ele tem um déficit de 60 pontos para Lewis Hamilton, que está na segunda posição, e 101 para Andrea Kimi Antonelli, que lidera.

Segundo informações do paddock, Verstappen teria até outubro para informar a decisão de ficar ou deixar Milton Keynes, apesar de que não há muitas vagas disponíveis por enquanto, mas não seria nenhuma surpresa os chefes de equipe fazerem o possível para tê-lo.

A Áustria é um ponto crucial para a Red Bull, pois pode ser uma das últimas corridas com grandes atualizações antes das férias. Vale lembrar que temos apenas mais duas etapas após este fim de semana antes de tudo ficar paralisado por um mês.

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