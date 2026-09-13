F1: Bortoleto explica stint gigantesco no GP da Espanha e exalta circuito de Madri

Gabriel Bortoleto fez um GP da Espanha de Fórmula 1 discreto neste domingo (13). O brasileiro largou da 12ª colocação, perdeu duas posições na largada e contou com o abandono de Lewis Hamilton para subir uma e terminar em 13º. Chamou atenção o tanto de tempo que ficou na pista até ir aos boxes: 48 voltas; segundo ele, que gostou muito do polêmico circuito de Madri, foi por conta do safety car virtual que "acabou com a corrida".

No 12º giro, Lance Stroll precisou abandonar a prova por conta de um problema nos freios e parou em um local que obrigou a diminuição do ritmo. Naquela hora, vários pilotos que haviam largado com pneus médios e até macios foram aos boxes e puderam completar o GP com somente um pit stop. Quem começou de duros, e já previa um só, saiu prejudicado.

"Quando deu o virtual safety car, todo mundo que largou de duros já tinha entendido que a corrida havia acabado", declarou o brasileiro em entrevista ao SporTV após a prova em Madri. O jeito, segundo ele, foi esperar alguma condição adversa. "Vai que dava uma sorte de uma bandeira vermelha acontecer, ou outro safety car, aí dava para colocar o macio. Infelizmente, não funcionou", continuou.

E as condições da pista e degradação permitiram com que o stint fosse muito longo. Se Bortoleto parou na 48ª volta, Pierre Gasly foi ainda mais longe e só trocou os pneus na 55ª, a penúltima. "Ele estava na mesma estratégia", pontuou. "Tive mais sorte no ano, mas hoje não foi o dia".

Questionado sobre o que achou do circuito de Madri após a experiência completa no GP da Espanha, o brasileiro acenou positivamente. "Muito legal, divertido e desafiador", disse. "Toda hora está no limite. É fácil de cometer um erro e bater".

Brasileiro acabou ficando no meio do pelotão e não pôde lutar por mais graças a safety car virtual que atrapalhou estratégia de parada. Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Corrida pouco movimentada ajudou a Audi, segundo Bortoleto

Bortoleto gostou do traçado, mas a prova em si acabou devendo em ultrapassagens e brigas por posição. E se eram esperadas colisões pelo aperto nos metros iniciais até a largada, também não aconteceram. Para as equipes, claro, isso foi positivo, especialmente às que trabalham com dinheiro limitado, como a Audi do piloto de 21 anos.

"Fico feliz que no final de semana a gente conseguiu com que os dois carros saíssem ilesos, pois sabemos que é importante para o orçamento do ano e continuar trazendo esse desenvolvimento", concluiu o brasileiro.

A Fórmula 1 volta à ativa no fim de semana em 26 de setembro, extraordinariamente em um sábado, para o GP do Azerbaijão, em Baku. Bortoleto chegará à próxima etapa na 14ª posição do campeonato de pilotos, com 10 pontos e a três de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que marcou um no GP da Espanha.

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