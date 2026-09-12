F1: Hamilton e Leclerc temem GP da Espanha ruim após quali frustrante da Ferrari
Desempenho de ponta nos treinos livres não foi o suficiente para colocar Scuderia na pole e nem sequer na primeira fila em Madri
Depois de ficar à frente do pelotão, junto à Mercedes, nos primeiros treinos livres do GP da Espanha de Fórmula 1, a Ferrari não fez a melhor classificação neste sábado (12) e larga da quarta e quinta posições com Lewis Hamilton e Charles Leclerc, respectivamente. Ambos, porém, não estão decepcionados com suas performances e acreditam que foram até onde o carro permitia.
O heptacampeão chegou a flertar com a pole position quando liderou as primeiras passagens do Q3, mas foi superado na sequência por Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris, que cravou uma primeira colocação surpreendente com a McLaren. O monegasco ficou próximo de todos, mas nunca pareceu no páreo pela ponta.
Falando à Sky Sports após a classificação, Hamilton elogiou o carro da Ferrari, mas ressaltou que faltou o desempenho necessário para brigar pela posição de honra. "Estava ótimo, só não rápido o suficiente", avaliou, sem projetar uma grande reviravolta na prova. "Parece que não haverá ultrapassagens, eu realmente não sei o que esperar".
No Q1, a Ferrari calçou pneus médios nos carros de seus dois pilotos e guardou alguns dos compostos macios. A resposta para isso pode ter sido revelada pelo britânico, que afirmou que a degradação foi maior do que o esperado. "Todos nós chegamos ao fim de semana achando que não haveria tanto desgaste e que os pneus durariam bastante, mas houve muito desgaste ontem", disse.
Leclerc tem a mesma opinião e acredita que esse aspecto técnico pode definir o resultado do GP da Espanha. "Será um fator decisivo, provavelmente mais do que em qualquer outra corrida da temporada, considerando o que vimos nos treinos livres", projetou.
Leclerc passou 'despercebido' ao longo da classificação e cravou o quinto lugar no grid de Madri.
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
O monegasco disse não estar feliz, especialmente porque o circuito de Madri não favorece as ultrapassagens e, assim, sair à frente no grid é muito importante. "Aqui, a classificação é fundamental, e acho que apenas um décimo e meio nos separa da pole position", afirmou. Mais especificamente, ele ficou a 0s195 de Norris.
A única maneira da ordem mudar significamente seria com bandeiras vermelhas, segundo Leclerc, como aconteceu com o próprio Hamilton no TL3, mas ele não espera que os incidentes sejam um padrão. "Não tivemos tantas até agora, e não dá para calcular a sorte ou prever quando vai acontecer", ressaltou.
O GP da Espanha de Fórmula 1 está marcado para as 10h do próximo domingo (13), com transmissão da Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada e do Globoplay e F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz o react e acompanha em tempo real.
Confira o grid de largada do GP da Espanha de Fórmula 1:
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
1'31.824
|S
|212.258
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.011
1'31.835
|0.011
|S
|212.232
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.140
1'31.964
|0.129
|S
|211.935
|Ver resultados completos
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari: “Minha função é proteger a equipe, pedi aos pilotos que fizessem o mesmo”
F1: Hamilton cobra "regras de conduta" na Ferrari após duelo com Leclerc em Monza
F1 - "Fui longe demais": Leclerc assume culpa por incidente com Hamilton em Monza
F1: Leclerc escapa de punição de motor no GP da Espanha após forte batida em Monza
F1: Ferrari admite que “falta potência pura” no motor, mesmo com atualização ADUO
Últimas notícias
F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri
TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia
F1: Russell explica déficit para Antonelli na classificação de Madri
F1: Hamilton e Leclerc temem GP da Espanha ruim após quali frustrante da Ferrari
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários