F1: Hamilton e Leclerc temem GP da Espanha ruim após quali frustrante da Ferrari

Depois de ficar à frente do pelotão, junto à Mercedes, nos primeiros treinos livres do GP da Espanha de Fórmula 1, a Ferrari não fez a melhor classificação neste sábado (12) e larga da quarta e quinta posições com Lewis Hamilton e Charles Leclerc, respectivamente. Ambos, porém, não estão decepcionados com suas performances e acreditam que foram até onde o carro permitia.

O heptacampeão chegou a flertar com a pole position quando liderou as primeiras passagens do Q3, mas foi superado na sequência por Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris, que cravou uma primeira colocação surpreendente com a McLaren. O monegasco ficou próximo de todos, mas nunca pareceu no páreo pela ponta.

Falando à Sky Sports após a classificação, Hamilton elogiou o carro da Ferrari, mas ressaltou que faltou o desempenho necessário para brigar pela posição de honra. "Estava ótimo, só não rápido o suficiente", avaliou, sem projetar uma grande reviravolta na prova. "Parece que não haverá ultrapassagens, eu realmente não sei o que esperar".

No Q1, a Ferrari calçou pneus médios nos carros de seus dois pilotos e guardou alguns dos compostos macios. A resposta para isso pode ter sido revelada pelo britânico, que afirmou que a degradação foi maior do que o esperado. "Todos nós chegamos ao fim de semana achando que não haveria tanto desgaste e que os pneus durariam bastante, mas houve muito desgaste ontem", disse.

Leclerc tem a mesma opinião e acredita que esse aspecto técnico pode definir o resultado do GP da Espanha. "Será um fator decisivo, provavelmente mais do que em qualquer outra corrida da temporada, considerando o que vimos nos treinos livres", projetou.

Leclerc passou 'despercebido' ao longo da classificação e cravou o quinto lugar no grid de Madri. Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

O monegasco disse não estar feliz, especialmente porque o circuito de Madri não favorece as ultrapassagens e, assim, sair à frente no grid é muito importante. "Aqui, a classificação é fundamental, e acho que apenas um décimo e meio nos separa da pole position", afirmou. Mais especificamente, ele ficou a 0s195 de Norris.

A única maneira da ordem mudar significamente seria com bandeiras vermelhas, segundo Leclerc, como aconteceu com o próprio Hamilton no TL3, mas ele não espera que os incidentes sejam um padrão. "Não tivemos tantas até agora, e não dá para calcular a sorte ou prever quando vai acontecer", ressaltou.

O GP da Espanha de Fórmula 1 está marcado para as 10h do próximo domingo (13), com transmissão da Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada e do Globoplay e F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz o react e acompanha em tempo real.

Confira o grid de largada do GP da Espanha de Fórmula 1: Todas as estatísticas Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19 1'31.824 S 212.258 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20 +0.011 1'31.835 0.011 S 212.232 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 18 +0.140 1'31.964 0.129 S 211.935

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