F1: Red Bull tirou vitória de Verstappen no GP da Espanha? Chefe da equipe explica troca de posições
Holandês ficou à frente do ganhador, Antonelli, nos estágios iniciais da prova em Madri, mas teve que ceder posição como 'colateral' de disputa com Hamilton
Max Verstappen terminou o GP da Espanha de Fórmula 1 deste domingo (13) em segundo lugar e perdeu apenas para Andrea Kimi Antonelli. Para quem acompanhou a corrida, porém, a questão que fica é: ele poderia ter vencido se a Red Bull o ordenasse a ceder duas posições? O chefe da equipe, Laurent Mekies, acredita que isso não era realista.
O holandês superou o italiano, líder do campeonato, na volta de abertura, mas, naquele momento, já estava fadado a devolver o lugar devido a um incidente na largada. Isso porquê, anteriormente, ele havia disputado a terceira posição com Lewis Hamilton e cortou caminho. O heptacampeão avisou a Ferrari no rádio e, consequentemente, a direção de prova.
No instante em que Verstappen foi comunicado a ceder o posto, ele estava à frente de Antonelli depois que o próprio piloto da Mercedes também precisou devolver posição a Lando Norris. Isso significava que, se o tetra concordasse em deixar o britânico passá-lo, teria também de ceder uma posição a Kimi, que agora estava entre eles.
Quando veio a ordem de Gianpiero Lambiase, Max claramente não concordou e argumentou que Hamilton o empurrou para fora da pista. "Que p**** é essa que vocês estão falando?", disse ele à Red Bull. "Ele teria batido. Do que vocês estão falando? Se eu simplesmente ficasse na pista, estaria fora da corrida."
Ainda assim, Verstappen seguiu a instrução na quarta volta, permitindo que tanto Antonelli quanto Hamilton o ultrapassassem.
Tetracampeão foi obrigado a devolver posições para Antonelli e Hamilton após disputa nas primeiras voltas.
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Como explicou Mekies, a Red Bull já havia analisado o incidente e decidido que não valia a pena arriscar uma punição. O melhor foi aceitar o prejuízo a curto prazo e permitir que seu piloto tentasse recuperar as posições. "É sempre uma escolha dolorosa e difícil, mas o pessoal no pit wall analisou a situação muito bem e rapidamente, porque precisávamos tomar decisões velozes", disse ele à F1 TV.
"E, claro, não esperamos uma recepção boa do Max enquanto ele estava no carro naquele momento, mas achamos melhor assumir o baque de imediato e reagir depois — algo que o ele fez de forma excepcional, como sempre — em vez de esperar e correr o risco de penalidades maiores que poderiam custar mais caro mais adiante", continuou.
Um ponto crucial é que a Red Bull agiu sob orientação da direção de prova. Se Verstappen tivesse permanecido à frente, o incidente teria ficado a cargo dos comissários para investigação; de acordo Mekies, a possível punição poderia ter sido de cinco ou dez segundos.
Verstappen chegou na segunda colocação, longe de brigar pela vitória com Antonelli.
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
"A decisão dos comissários nunca é a de devolver posições", explicou o chefe da escuderia, prevendo também possíveis safety cars ou demais movimentações inesperadas. "Se você imaginar cenários de corrida com essas circunstâncias, pode custar muito mais do que apenas uma ou duas posições", afirmou.
"É frustrante, mas, sendo justo, acho que o segundo lugar foi o melhor resultado possível para nós hoje", determinou Mekies.
Abandono de Hamilton fez com que Red Bull errasse em relação a Verstappen?
O abandono posterior de Hamilton acrescentou outro elemento à decisão da Red Bull. Se a equipe tivesse adiado a decisão para depois que a Ferrari estivesse fora da corrida, Verstappen já não teria como devolver fisicamente a posição a ele.
Mekies, porém, explicou que houve pouca oportunidade para a equipe consultar a direção de prova enquanto o incidente se desenrolava, ou seja, foram obrigados a fazerem sua própria avaliação em tempo real.
Norris (à direita), da McLaren, completou o pódio em terceiro após perder liderança no safety car virtual.
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Depois da corrida, o cenário é bem mais aberto; conversamos com a direção de prova e diretamente com os comissários para ouvir a opinião deles", revelou o dirigente. "Sempre trocamos informações e aprendemos uns com os outros, mas, naquele momento, não há muito tempo para consultas e é preciso tomar uma atitude", finalizou.
Com o segundo lugar no GP da Espanha, Verstappen marcou 18 pontos e chegou 145 no campeonato de pilotos. O holandês segue na sexta posição na tabela, mas diminuiu a distância ao quinto colocado, Charles Leclerc, que foi o quarto e agora tem 167. O tetracampeão volta à ativa no GP do Azerbaijão, em 26 de setembro.
Resultado do GP da Espanha de F1:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|12
|57
|
1:34'23.754
|196.024
|1
|25
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|57
|
+4.351
1:34'28.105
|4.351
|195.874
|1
|18
|3
|L. NorrisMcLaren
|1
|57
|
+5.089
1:34'28.843
|0.738
|195.848
|1
|15
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|57
|
+29.116
1:34'52.870
|24.027
|195.022
|1
|12
|5
|G. RussellMercedes
|63
|57
|
+29.829
1:34'53.583
|0.713
|194.997
|2
|10
|6
|L. LawsonRed Bull Racing
|30
|57
|
+1'26.746
1:35'50.500
|56.917
|193.067
|1
|8
|7
|F. ColapintoAlpine
|43
|57
|
+1'34.281
1:35'58.035
|7.535
|192.815
|1
|6
|8
|O. PiastriMcLaren
|81
|57
|
+1'35.839
1:35'59.593
|1.558
|192.762
|1
|4
|9
|A. LindbladRB
|41
|56
|
+1 Volta
1:34'34.162
|1 Volta
|192.230
|1
|2
|10
|N. HulkenbergAudi
|27
|56
|
+1 Volta
1:34'35.052
|0.890
|192.200
|1
|1
|11
|E. OconHaas F1 Team
|31
|56
|
+1 Volta
1:34'38.897
|3.845
|192.070
|1
|12
|P. GaslyAlpine
|10
|56
|
+1 Volta
1:34'49.906
|11.009
|191.698
|1
|13
|G. BortoletoAudi
|5
|56
|
+1 Volta
1:34'52.143
|2.237
|191.623
|1
|14
|Y. TsunodaRB
|22
|56
|
+1 Volta
1:35'23.917
|31.774
|190.559
|1
|15
|A. AlbonWilliams
|23
|56
|
+1 Volta
1:35'49.966
|26.049
|189.696
|1
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|56
|
+1 Volta
1:35'53.717
|3.751
|189.572
|2
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|55
|
+2 Voltas
1:34'57.530
|1 Volta
|188.021
|2
|18
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|54
|
+3 Voltas
1:35'13.000
|1 Volta
|184.100
|2
|dnf
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|43
|
+14 Voltas
1:15'48.748
|11 Voltas
|184.088
|3
|dnf
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|31
|
+26 Voltas
54'39.979
|12 Voltas
|183.990
|2
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|12
|
+45 Voltas
21'01.423
|19 Voltas
|184.845
|dnf
|L. HamiltonFerrari
|44
|6
|
+51 Voltas
10'55.172
|6 Voltas
|177.397
|1
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