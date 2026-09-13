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F1: Red Bull tirou vitória de Verstappen no GP da Espanha? Chefe da equipe explica troca de posições

Holandês ficou à frente do ganhador, Antonelli, nos estágios iniciais da prova em Madri, mas teve que ceder posição como 'colateral' de disputa com Hamilton

Oleg Karpov
Oleg Karpov
Editado:

Max Verstappen terminou o GP da Espanha de Fórmula 1 deste domingo (13) em segundo lugar e perdeu apenas para Andrea Kimi Antonelli. Para quem acompanhou a corrida, porém, a questão que fica é: ele poderia ter vencido se a Red Bull o ordenasse a ceder duas posições? O chefe da equipe, Laurent Mekies, acredita que isso não era realista.

O holandês superou o italiano, líder do campeonato, na volta de abertura, mas, naquele momento, já estava fadado a devolver o lugar devido a um incidente na largada. Isso porquê, anteriormente, ele havia disputado a terceira posição com Lewis Hamilton e cortou caminho. O heptacampeão avisou a Ferrari no rádio e, consequentemente, a direção de prova.

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No instante em que Verstappen foi comunicado a ceder o posto, ele estava à frente de Antonelli depois que o próprio piloto da Mercedes também precisou devolver posição a Lando Norris. Isso significava que, se o tetra concordasse em deixar o britânico passá-lo, teria também de ceder uma posição a Kimi, que agora estava entre eles.

Quando veio a ordem de Gianpiero Lambiase, Max claramente não concordou e argumentou que Hamilton o empurrou para fora da pista. "Que p**** é essa que vocês estão falando?", disse ele à Red Bull. "Ele teria batido. Do que vocês estão falando? Se eu simplesmente ficasse na pista, estaria fora da corrida."

Ainda assim, Verstappen seguiu a instrução na quarta volta, permitindo que tanto Antonelli quanto Hamilton o ultrapassassem.

Tetracampeão foi obrigado a devolver posições para Antonelli e Hamilton após disputa nas primeiras voltas.

Tetracampeão foi obrigado a devolver posições para Antonelli e Hamilton após disputa nas primeiras voltas.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Como explicou Mekies, a Red Bull já havia analisado o incidente e decidido que não valia a pena arriscar uma punição. O melhor foi aceitar o prejuízo a curto prazo e permitir que seu piloto tentasse recuperar as posições. "É sempre uma escolha dolorosa e difícil, mas o pessoal no pit wall analisou a situação muito bem e rapidamente, porque precisávamos tomar decisões velozes", disse ele à F1 TV.

"E, claro, não esperamos uma recepção boa do Max enquanto ele estava no carro naquele momento, mas achamos melhor assumir o baque de imediato e reagir depois — algo que o ele fez de forma excepcional, como sempre — em vez de esperar e correr o risco de penalidades maiores que poderiam custar mais caro mais adiante", continuou.

Um ponto crucial é que a Red Bull agiu sob orientação da direção de prova. Se Verstappen tivesse permanecido à frente, o incidente teria ficado a cargo dos comissários para investigação; de acordo Mekies, a possível punição poderia ter sido de cinco ou dez segundos.

Verstappen chegou na segunda colocação, longe de brigar pela vitória com Antonelli.

Verstappen chegou na segunda colocação, longe de brigar pela vitória com Antonelli.

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"A decisão dos comissários nunca é a de devolver posições", explicou o chefe da escuderia, prevendo também possíveis safety cars ou demais movimentações inesperadas. "Se você imaginar cenários de corrida com essas circunstâncias, pode custar muito mais do que apenas uma ou duas posições", afirmou.

"É frustrante, mas, sendo justo, acho que o segundo lugar foi o melhor resultado possível para nós hoje", determinou Mekies.

Abandono de Hamilton fez com que Red Bull errasse em relação a Verstappen?

O abandono posterior de Hamilton acrescentou outro elemento à decisão da Red Bull. Se a equipe tivesse adiado a decisão para depois que a Ferrari estivesse fora da corrida, Verstappen já não teria como devolver fisicamente a posição a ele.

Mekies, porém, explicou que houve pouca oportunidade para a equipe consultar a direção de prova enquanto o incidente se desenrolava, ou seja, foram obrigados a fazerem sua própria avaliação em tempo real.

Norris (à direita), da McLaren, completou o pódio em terceiro após perder liderança no safety car virtual.

Norris (à direita), da McLaren, completou o pódio em terceiro após perder liderança no safety car virtual.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Depois da corrida, o cenário é bem mais aberto; conversamos com a direção de prova e diretamente com os comissários para ouvir a opinião deles", revelou o dirigente. "Sempre trocamos informações e aprendemos uns com os outros, mas, naquele momento, não há muito tempo para consultas e é preciso tomar uma atitude", finalizou.

Com o segundo lugar no GP da Espanha, Verstappen marcou 18 pontos e chegou 145 no campeonato de pilotos. O holandês segue na sexta posição na tabela, mas diminuiu a distância ao quinto colocado, Charles Leclerc, que foi o quarto e agora tem 167. O tetracampeão volta à ativa no GP do Azerbaijão, em 26 de setembro.

Resultado do GP da Espanha de F1:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 A. AntonelliMercedes 12 57

1:34'23.754

   196.024 1 25
2 M. VerstappenRed Bull Racing 3 57

+4.351

1:34'28.105

 4.351 195.874 1 18
3 L. NorrisMcLaren 1 57

+5.089

1:34'28.843

 0.738 195.848 1 15
4 C. LeclercFerrari 16 57

+29.116

1:34'52.870

 24.027 195.022 1 12
5 G. RussellMercedes 63 57

+29.829

1:34'53.583

 0.713 194.997 2 10
6 L. LawsonRed Bull Racing 30 57

+1'26.746

1:35'50.500

 56.917 193.067 1 8
7 F. ColapintoAlpine 43 57

+1'34.281

1:35'58.035

 7.535 192.815 1 6
8 O. PiastriMcLaren 81 57

+1'35.839

1:35'59.593

 1.558 192.762 1 4
9 A. LindbladRB 41 56

+1 Volta

1:34'34.162

 1 Volta 192.230 1 2
10 N. HulkenbergAudi 27 56

+1 Volta

1:34'35.052

 0.890 192.200 1 1
11 E. OconHaas F1 Team 31 56

+1 Volta

1:34'38.897

 3.845 192.070 1  
12 P. GaslyAlpine 10 56

+1 Volta

1:34'49.906

 11.009 191.698 1  
13 G. BortoletoAudi 5 56

+1 Volta

1:34'52.143

 2.237 191.623 1  
14 Y. TsunodaRB 22 56

+1 Volta

1:35'23.917

 31.774 190.559 1  
15 A. AlbonWilliams 23 56

+1 Volta

1:35'49.966

 26.049 189.696 1  
16 O. BearmanHaas F1 Team 87 56

+1 Volta

1:35'53.717

 3.751 189.572 2  
17 F. AlonsoAston Martin Racing 14 55

+2 Voltas

1:34'57.530

 1 Volta 188.021 2  
18 V. BottasCadillac-Ferrari 77 54

+3 Voltas

1:35'13.000

 1 Volta 184.100 2  
dnf C. Sainz Jr.Williams 55 43

+14 Voltas

1:15'48.748

 11 Voltas 184.088 3  
dnf S. PerezCadillac-Ferrari 11 31

+26 Voltas

54'39.979

 12 Voltas 183.990 2  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 12

+45 Voltas

21'01.423

 19 Voltas 184.845    
dnf L. HamiltonFerrari 44 6

+51 Voltas

10'55.172

 6 Voltas 177.397 1  

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