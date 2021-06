F1: GP de São Paulo abre venda geral de ingressos nesta sexta

Após a pré-venda, que esgotou o primeiro e segundo lotes de ingressos, a venda geral para o GP de São Paulo de Fórmula 1 abre nesta sexta-feira, dia 25, a partir das 19h. Apesar de temores iniciais sobre o futuro da etapa, o CEO da categoria, Stefano Domenicali, afirmou no último fim de semana que a organização segue como o esperado.

Na semana passada, a pré-venda, realizada para clientes cadastrados e pessoas que já haviam comprado ingressos para o GP do Brasil em anos anteriores, esgotou os dois primeiros lotes em apenas três horas.

Apesar da promessa de vacinação de toda a população adulta do estado de São Paulo até 15 de setembro pelo governador João Dória, a expectativa da organização é de capacidade limitada em Interlagos, com um máximo de 40 mil pessoas por dia, totalizando 120 mil no fim de semana.

Mesmo assim, a organização deixou aberta a possibilidade de aumentar a capacidade no autódromo "se a situação da pandemia no estado permitir".

A compra dos ingressos será realizada pelo site da Eventim (www.eventim.com.br/f1saopaulo). Segundo a organização do GP, os setores de arquibancadas serão os mesmos dos anos anteriores, enquanto a área VIP deve contar com o lançamento da área Grand Prix Club. O pagamento poderá ser parcelado em até seis vezes.

E apesar da fala positiva de Domenicali, a organização prevê a possibilidade do cancelamento do GP "por motivo de força maior". Caso a prova não seja realizada, o ingresso de 2021 seguirá válido para a edição de 2022.

Esta deve ser a primeira edição da etapa em Interlagos sob a nova denominação, de GP de São Paulo, após um acordo feito entre a prefeitura da capital paulista e a F1 no final do ano passado, encerrando as especulações sobre a ida ao Rio de Janeiro ou mesmo a saída da etapa nacional do calendário.

Confira os preços dos ingressos:

Setor Preço (03 dias) G R$650,00 Q R$650,00 A R$920,00 R (Arquibancada coberta) R$1.170,00 B (Arquibancada coberta) R$1.980,00 M (Arquibancada coberta + Alimentação Inclusa) R$3.280,00 Área VIP Preço (03 dias) Orange Tree Club R$5.300,00 Grand Prix Club - VIP Lounge R$12.800,00

VEJA primeiras fotos do NOVO CARRO da F1 2022 com ANÁLISE de Rico Penteado

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: