Após abandonar o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2025 nas primeiras voltas, Gabriel Bortoleto criou expectativas de, em 2026, enfim conquistar um bom resultado, mas não foi assim. O brasileiro largou do fundo do grid na corrida deste domingo (8) por um erro na classificação e chegou em 16º. Consciente do mau resultado, admitiu que "pagou o preço" na corrida, mas ressaltou a boa temporada da Audi no geral.

Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, chegou em 10º e empatou com ele no Mundial (14 pontos para cada), mas o piloto de 22 anos segue à frente por ter chegado em oitavo em três ocasiões contra duas do veterano. O fato de estar em pé de igualdade com ele, inclusive, o deixa satisfeito.

"Eu tenho um companheiro de equipe que, dentro do paddock, é ranqueado como um dos melhores, que melhor classifica, e sempre consegui estar disputando com ele. Acho que não tem muito mais o que eu fazer", disse à imprensa após o GP de São Paulo. Para Bortoleto, estarem ambos no meio do pelotão é o limite da Audi. "Não dá para ganhar corrida com o carro que tenho, tem que esperar", ressaltou.

"É o primeiro ano da Audi e a gente pontuou em sei lá quantas corridas. Eu botei o carro seis ou sete vezes no Q3", continuou o brasileiro, traçando um paralelo a outras equipes de peso do grid. "Olha a Cadillac e a Aston Martin, que tem estrutura, que tem dinheiro, lutando no fim", pontuou.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mesmo com esses pontos positivos, Bortoleto não se isenta da culpa no GP de São Paulo. Ele caiu ainda no Q1 após rodar e danificar sua asa traseira e teve que largar do 19º lugar. Na prova, até conseguiu impor bom ritmo, mas sem qualquer chance de pontuar.

"Tivemos que pagar o preço na corrida", afirmou. "Eu vou ser o primeiro a falar publicamente sobre um erro meu e não vou tentar esconder. Acho que só vou evoluir se ver meus próprios erros e aceitar quando faço um bom trabalho", concluiu.

Bortoleto e Audi voltam à ação no fim de semana de 20 a 22 de novembro com o GP de Las Vegas, no circuito de rua da cidade americana. Com essa, restam apenas três etapas para o fim da temporada de 2026, junto a Catar e Abu Dhabi.

Confira o resultado completo do GP de São Paulo de F1:

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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