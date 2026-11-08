F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"
Brasileiro largou da 19ª colocação após cair no Q1 da classificação em Interlagos, por ter batido e danificado a asa traseira, e não brigou por pontos
Após abandonar o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2025 nas primeiras voltas, Gabriel Bortoleto criou expectativas de, em 2026, enfim conquistar um bom resultado, mas não foi assim. O brasileiro largou do fundo do grid na corrida deste domingo (8) por um erro na classificação e chegou em 16º. Consciente do mau resultado, admitiu que "pagou o preço" na corrida, mas ressaltou a boa temporada da Audi no geral.
Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, chegou em 10º e empatou com ele no Mundial (14 pontos para cada), mas o piloto de 22 anos segue à frente por ter chegado em oitavo em três ocasiões contra duas do veterano. O fato de estar em pé de igualdade com ele, inclusive, o deixa satisfeito.
"Eu tenho um companheiro de equipe que, dentro do paddock, é ranqueado como um dos melhores, que melhor classifica, e sempre consegui estar disputando com ele. Acho que não tem muito mais o que eu fazer", disse à imprensa após o GP de São Paulo. Para Bortoleto, estarem ambos no meio do pelotão é o limite da Audi. "Não dá para ganhar corrida com o carro que tenho, tem que esperar", ressaltou.
"É o primeiro ano da Audi e a gente pontuou em sei lá quantas corridas. Eu botei o carro seis ou sete vezes no Q3", continuou o brasileiro, traçando um paralelo a outras equipes de peso do grid. "Olha a Cadillac e a Aston Martin, que tem estrutura, que tem dinheiro, lutando no fim", pontuou.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Mesmo com esses pontos positivos, Bortoleto não se isenta da culpa no GP de São Paulo. Ele caiu ainda no Q1 após rodar e danificar sua asa traseira e teve que largar do 19º lugar. Na prova, até conseguiu impor bom ritmo, mas sem qualquer chance de pontuar.
"Tivemos que pagar o preço na corrida", afirmou. "Eu vou ser o primeiro a falar publicamente sobre um erro meu e não vou tentar esconder. Acho que só vou evoluir se ver meus próprios erros e aceitar quando faço um bom trabalho", concluiu.
Bortoleto e Audi voltam à ação no fim de semana de 20 a 22 de novembro com o GP de Las Vegas, no circuito de rua da cidade americana. Com essa, restam apenas três etapas para o fim da temporada de 2026, junto a Catar e Abu Dhabi.
Confira o resultado completo do GP de São Paulo de F1:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|L. NorrisMcLaren
|1
|71
|
1:35'23.504
|192.393
|3
|25
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|71
|
+14.602
1:35'38.106
|14.602
|191.903
|3
|18
|3
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|71
|
+24.485
1:35'47.989
|9.883
|191.573
|3
|15
|4
|G. RussellMercedes
|63
|71
|
+33.991
1:35'57.495
|9.506
|191.257
|2
|12
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|71
|
+36.017
1:35'59.521
|2.026
|191.190
|3
|10
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|71
|
+56.475
1:36'19.979
|20.458
|190.513
|3
|8
|7
|C. LeclercFerrari
|16
|71
|
+1'13.586
1:36'37.090
|17.111
|189.951
|2
|6
|8
|L. LawsonRB
|30
|71
|
+1'15.402
1:36'38.906
|1.816
|189.891
|3
|4
|9
|L. HamiltonFerrari
|44
|70
|
+1 Volta
1:35'27.931
|1 Volta
|189.536
|3
|2
|10
|N. HulkenbergAudi
|27
|70
|
+1 Volta
1:35'40.609
|12.678
|189.117
|3
|1
|11
|A. LindbladRB
|41
|70
|
+1 Volta
1:35'42.634
|2.025
|189.051
|3
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|70
|
+1 Volta
1:36'00.360
|17.726
|188.469
|3
|13
|F. ColapintoAlpine
|43
|70
|
+1 Volta
1:36'13.992
|13.632
|188.024
|3
|14
|P. GaslyAlpine
|10
|70
|
+1 Volta
1:36'22.181
|8.189
|187.758
|3
|15
|A. AlbonWilliams
|23
|70
|
+1 Volta
1:36'27.605
|5.424
|187.582
|3
|16
|G. BortoletoAudi
|5
|70
|
+1 Volta
1:36'39.924
|12.319
|187.183
|3
|17
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|70
|
+1 Volta
1:36'50.215
|10.291
|186.852
|3
|18
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|69
|
+2 Voltas
1:35'50.624
|1 Volta
|186.091
|2
|19
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|69
|
+2 Voltas
1:35'55.967
|5.343
|185.918
|3
|20
|
R. CâmaraHaas F1 Team
|51
|69
|
+2 Voltas
1:36'15.219
|19.252
|185.298
|3
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|30
|
+41 Voltas
43'24.700
|39 Voltas
|178.583
|2
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|0
|
71 laps
|
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Bortoleto troca motor antes de quali do GP do México
F1 EXCLUSIVO: Bortoleto 'abre o coração' sobre futuro na Audi e 'comparações' com Antonelli e Hadjar
F1 - Bortoleto destrincha quali brilhante: "Não deixei nada sobrando desse carro"
F1: 'Talismã' da Sauber e da Audi deixa equipe após 34 anos
F1: Audi recria cargo de CEO da divisão de motores; veja novo nome
F1: Vice-campeão da F3, Slater correrá nos treinos livres do México e de São Paulo pela Audi
Últimas notícias
F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo
AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel
F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"
F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários