Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Homestead-Miami
AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"

F1: Câmara destaca aprendizado em estreia difícil no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Câmara destaca aprendizado em estreia difícil no GP de São Paulo

F1: Confira a classificação de pilotos e construtores após o GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Confira a classificação de pilotos e construtores após o GP de São Paulo

F1: Norris vence GP de São Paulo e iguala marca de Fittipaldi e Senna; confira resultado completo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Norris vence GP de São Paulo e iguala marca de Fittipaldi e Senna; confira resultado completo

NORRIS VENCE, MAX BRILHA, KIMI E HAMILTON SOFREM! Bortoleto 16º e Câmara 20º. MOLINA ANALISA A PROVA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
NORRIS VENCE, MAX BRILHA, KIMI E HAMILTON SOFREM! Bortoleto 16º e Câmara 20º. MOLINA ANALISA A PROVA
Fórmula 1 GP de São Paulo

F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"

Brasileiro largou da 19ª colocação após cair no Q1 da classificação em Interlagos, por ter batido e danificado a asa traseira, e não brigou por pontos

Fabio Tarnapolsky
Editado:
Add as a preferred source

Após abandonar o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2025 nas primeiras voltas, Gabriel Bortoleto criou expectativas de, em 2026, enfim conquistar um bom resultado, mas não foi assim. O brasileiro largou do fundo do grid na corrida deste domingo (8) por um erro na classificação e chegou em 16º. Consciente do mau resultado, admitiu que "pagou o preço" na corrida, mas ressaltou a boa temporada da Audi no geral.

Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, chegou em 10º e empatou com ele no Mundial (14 pontos para cada), mas o piloto de 22 anos segue à frente por ter chegado em oitavo em três ocasiões contra duas do veterano. O fato de estar em pé de igualdade com ele, inclusive, o deixa satisfeito.

Leia também:

"Eu tenho um companheiro de equipe que, dentro do paddock, é ranqueado como um dos melhores, que melhor classifica, e sempre consegui estar disputando com ele. Acho que não tem muito mais o que eu fazer", disse à imprensa após o GP de São Paulo. Para Bortoleto, estarem ambos no meio do pelotão é o limite da Audi. "Não dá para ganhar corrida com o carro que tenho, tem que esperar", ressaltou.

"É o primeiro ano da Audi e a gente pontuou em sei lá quantas corridas. Eu botei o carro seis ou sete vezes no Q3", continuou o brasileiro, traçando um paralelo a outras equipes de peso do grid. "Olha a Cadillac e a Aston Martin, que tem estrutura, que tem dinheiro, lutando no fim", pontuou.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Mesmo com esses pontos positivos, Bortoleto não se isenta da culpa no GP de São Paulo. Ele caiu ainda no Q1 após rodar e danificar sua asa traseira e teve que largar do 19º lugar. Na prova, até conseguiu impor bom ritmo, mas sem qualquer chance de pontuar.

"Tivemos que pagar o preço na corrida", afirmou. "Eu vou ser o primeiro a falar publicamente sobre um erro meu e não vou tentar esconder. Acho que só vou evoluir se ver meus próprios erros e aceitar quando faço um bom trabalho", concluiu.

Bortoleto e Audi voltam à ação no fim de semana de 20 a 22 de novembro com o GP de Las Vegas, no circuito de rua da cidade americana. Com essa, restam apenas três etapas para o fim da temporada de 2026, junto a Catar e Abu Dhabi.

Confira o resultado completo do GP de São Paulo de F1:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 L. NorrisMcLaren 1 71

1:35'23.504

   192.393 3 25
2 M. VerstappenRed Bull Racing 3 71

+14.602

1:35'38.106

 14.602 191.903 3 18
3 I. HadjarRed Bull Racing 6 71

+24.485

1:35'47.989

 9.883 191.573 3 15
4 G. RussellMercedes 63 71

+33.991

1:35'57.495

 9.506 191.257 2 12
5 A. AntonelliMercedes 12 71

+36.017

1:35'59.521

 2.026 191.190 3 10
6 O. PiastriMcLaren 81 71

+56.475

1:36'19.979

 20.458 190.513 3 8
7 C. LeclercFerrari 16 71

+1'13.586

1:36'37.090

 17.111 189.951 2 6
8 L. LawsonRB 30 71

+1'15.402

1:36'38.906

 1.816 189.891 3 4
9 L. HamiltonFerrari 44 70

+1 Volta

1:35'27.931

 1 Volta 189.536 3 2
10 N. HulkenbergAudi 27 70

+1 Volta

1:35'40.609

 12.678 189.117 3 1
11 A. LindbladRB 41 70

+1 Volta

1:35'42.634

 2.025 189.051 3  
12 F. AlonsoAston Martin Racing 14 70

+1 Volta

1:36'00.360

 17.726 188.469 3  
13 F. ColapintoAlpine 43 70

+1 Volta

1:36'13.992

 13.632 188.024 3  
14 P. GaslyAlpine 10 70

+1 Volta

1:36'22.181

 8.189 187.758 3  
15 A. AlbonWilliams 23 70

+1 Volta

1:36'27.605

 5.424 187.582 3  
16 G. BortoletoAudi 5 70

+1 Volta

1:36'39.924

 12.319 187.183 3  
17 O. BearmanHaas F1 Team 87 70

+1 Volta

1:36'50.215

 10.291 186.852 3  
18 S. PerezCadillac-Ferrari 11 69

+2 Voltas

1:35'50.624

 1 Volta 186.091 2  
19 C. Sainz Jr.Williams 55 69

+2 Voltas

1:35'55.967

 5.343 185.918 3  
20
R. CâmaraHaas F1 Team
 51 69

+2 Voltas

1:36'15.219

 19.252 185.298 3  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 30

+41 Voltas

43'24.700

 39 Voltas 178.583 2  
dnf V. BottasCadillac-Ferrari 77 0

71 laps

      

 

 

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Câmara destaca aprendizado em estreia difícil no GP de São Paulo
Próximo artigo F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

Principais comentários
Mais de
Fabio Tarnapolsky

F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

F1: Norris vence GP de São Paulo e iguala marca de Fittipaldi e Senna; confira resultado completo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Norris vence GP de São Paulo e iguala marca de Fittipaldi e Senna; confira resultado completo

F1: Norris aproveita 'desastres' da Mercedes, sobrevive a chuva no fim e vence GP de São Paulo; brasileiros não pontuam

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Norris aproveita 'desastres' da Mercedes, sobrevive a chuva no fim e vence GP de São Paulo; brasileiros não pontuam
Mais de
Gabriel Bortoleto

F1: Bortoleto troca motor antes de quali do GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto troca motor antes de quali do GP do México

F1 EXCLUSIVO: Bortoleto 'abre o coração' sobre futuro na Audi e 'comparações' com Antonelli e Hadjar

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 EXCLUSIVO: Bortoleto 'abre o coração' sobre futuro na Audi e 'comparações' com Antonelli e Hadjar

F1 - Bortoleto destrincha quali brilhante: "Não deixei nada sobrando desse carro"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Bortoleto destrincha quali brilhante: "Não deixei nada sobrando desse carro"
Mais de
Audi

F1: 'Talismã' da Sauber e da Audi deixa equipe após 34 anos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: 'Talismã' da Sauber e da Audi deixa equipe após 34 anos

F1: Audi recria cargo de CEO da divisão de motores; veja novo nome

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Audi recria cargo de CEO da divisão de motores; veja novo nome

F1: Vice-campeão da F3, Slater correrá nos treinos livres do México e de São Paulo pela Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Vice-campeão da F3, Slater correrá nos treinos livres do México e de São Paulo pela Audi

Últimas notícias

F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Homestead-Miami
AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"