F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

Apesar de ter chegado somente na 16ª colocação, Gabriel Bortoleto disse ter encontrado um ritmo muito forte com sua Audi no GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo (8), até elogiado por seu engenheiro. Ele, porém, se frustrou da performance ter aparecido só quando estava em "P-cacete", como brincou em conversa com a imprensa.

O brasileiro foi o 19º no grid por conta de um erro na classificação, um dia antes, quando bateu sua Audi, danificou a asa traseira e caiu ainda no Q1. Isso e uma má largada tiraram suas chances de pontuar pela primeira vez em casa, depois de ter abandonado a prova do ano passado.

"No fim [do GP de São Paulo], eu estava sozinho na pista, quando consegui me deslocar dos carros mais lento, e estava muito bom", disse Bortoleto aos jornalistas em Interlagos, referindo-se à última parada nos boxes, quando a chuva voltou a cair na pista. "Quando colocamos o intermediário, estava muito legal".

Apesar de ser retardatário de parte do pelotão, o piloto de 22 anos revelou que até conseguiu bater roda com carros mais rápidos. "Fiquei disputando com o Liam [Lawson] e o [Charles] Leclerc. Claro, uma volta atrás, mas não tinha o que fazer", seguiu.

"Meu engenheiro continuou falando no rádio que meu ritmo estava muito bom e até respondi: 'pena que a gente tá em 'P-cacete' (risos)", brincou o brasileiro, sem deixar de projetar evoluções. "É esperar que ano que vem eu tenha o mesmo ritmo de corrida, mas em uma posição melhor".

Brasileiro largou apenas da 20ª colocação por conta de um erro na classificação em Interlagos. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Diferentemente de 2025, quando abandonou logo no começo, Bortoleto ao menos conseguiu completar o GP de São Paulo, mas isso é obrigação, segundo ele mesmo. "Não dá felicidade nem alívio acabar uma corrida. Alívio seria entregar o que a gente tinha potencial nesse fim de semana, que era um top 10", ressaltou.

Antes do erro na classificação, o brasileiro ficou entre os melhores em todos os treinos livres. No TL1 e TL2, foi o oitavo, enquanto no TL3, o 10º. Para efeito de comparação, seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, largou da quarta colocação, aproveitando-se da chuva no quali e de punições de grid a pilotos como Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Reencontro com Câmara após disputas no kart e 'empatia' por erros

O GP de São Paulo também foi, de certa forma, 'nostálgico' para Bortoleto. Ao dividir pista com o compatriota Rafael Câmara, o reencontrou em uma corrida pela primeira vez desde o Europeu de Kart Júnior de 2018, em que foi o terceiro colocado do campeonato, enquanto o pernambucano, estreante, foi 14º.

"Foi divertido voltar a lutar com um cara que eu não disputava há, sei lá, cinco ou seis anos", contou, adicionando que suas posições no pelotão, contudo, não eram tão agradáveis assim. "Claro que queria lutar com ele em lugares mais altos. Lá atrás, é um pouco frustrante".

Depois de oito anos, Bortoleto e Câmara voltaram a se encontrar em uma corrida oficial. Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Bortoleto, ainda, 'compadeceu' com as condições climáticas adversas que Câmara teve que enfrentar no GP de São Paulo, que incluiu uma chuva torrencial na classificação e pista tanto molhada quanto seca na prova. Quando o piloto de 22 anos começou, no GP da Austrália de 2025, passou por situação parecida.

"O que ele viveu foi semelhante com o que eu tive em Melbourne no ano passado, que caiu o mundo, e sei o quão difícil é", reconheceu o brasileiro. Naquela etapa, ele tinha performance consistente até bater na 45ª volta logo após calçar pneus intermediários, também em condições de chuva. Assim como ele, Câmara rodou algumas vezes na molhada Interlagos.

A Fórmula 1 volta à ação no fim de semana de 20 a 22 de novembro com o GP de Las Vegas, no circuito de rua da cidade americana. Com essa, restam apenas três etapas para o fim da temporada de 2026, junto a Catar e Abu Dhabi.

Confira o resultado completo do GP de São Paulo de F1:

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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