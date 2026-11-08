F1: Norris e Alonso pedem chuva no GP de São Paulo, e Leclerc vê Ferrari 'fraca' no molhado

De acordo com o Weather.com, as chances da chuva cair em Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1, às 14h deste domingo (8), são de 61%, e isso divide os pilotos do grid, seja os que largam à frente ou o que começam mais atrás. O pole, Lando Norris, vê chances de confirmar a vitória com pista molhada, o mesmo para Fernando Alonso com pontuar pela Aston Martin. Já Charles Leclerc vê a Ferrari fraca nessas condições.

Além do tempo adverso, a ordem de partida da prova no autódromo paulista é diferente do usual da temporada por uma série de pilotos ter recebido punições - casos do monegasco da Scuderia, de Lewis Hamilton e Max Verstappen, que iniciam de 14º, 20º e 21º, respectivamente. Os brasileiros Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto são 11º e 19º.

Para Norris, sua quarta pole position na temporada explica-se pela chuva. Caso contrário, ele não acredita que teria sido possível alcançar a posição com a McLaren. "Tivemos sorte que choveu. Nosso carro não era rápido o suficiente no seco", confessou o britânico.

Foi também a primeira vez que ele guiou a MCL40 nessas condições climáticas. "Não dava para prever o desempenho", disse. Agora que já conhece qual é a performance, revelou que torce pela precipitação. "Espero que aconteça com chuva. A previsão aponta chuva leve durante todo o dia. Tenho certeza de que será interessante", projetou.

Leclerc coloca sessões na chuva como maior fraqueza da Ferrari

Leclerc viu com bons olhos testes feitos no quali do GP de São Paulo, mas coloca Ferrari como 'fraca' na chuva. Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Na Ferrari, a chuva em São Paulo não é tão 'bem-vinda' assim, ao menos para Leclerc. Segundo ele, a Scuderia nunca teve as condições climáticas adversas como ponto forte, desde sua primeira temporada com o carro vermelho, em 2019.

"Nos anos que passei aqui, creio que as sessões na chuva sempre foram, de modo geral, nossa maior fraqueza", lamentou o monegasco, ressaltando que isso era uma de suas vantagens antes de chegar à divisão máxima. "Nas categorias de base, isso foi, talvez, meu maior trunfo", relembrou.

Leclerc foi o quarto mais rápido da classificação para o GP de São Paulo, mas começa em 14º com a penalidade de 10 posições que recebeu após trocar o motor de combustão interna. A curto prazo, é um baque, mas ele crê que foi bom pensando no desenvolvimento do carro para o futuro.

"Permitimo-nos ser um pouco mais experimentais em vários aspectos e houve uma correlação muito boa ao longo da sessão, o que nos ajudou em quais momentos fomos fortes e em quais fomos fracos. Acredito que será muito útil daqui para frente", analisou o piloto.

Alonso aceita 'riscos' para pontuar pela quarta vez na F1 2026

Alonso avançou ao Q3 em momento raro da Aston Martin na temporada, e quer outra chuva para ter bom resultado na corrida em Interlagos. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Em um momento raro para ele na temporada, Alonso começa no top 10 do GP de São Paulo, em oitavo. A Aston Martin chegar tão acima do comum na temporada explica-se, justamente, pela chuva que bagunçou a ordem de forças. E ele espera que repita-se na prova, mesmo que exija mais cuidado.

"A esta altura da temporada, acho que preferimos aceitar esse risco", afirmou o bicampeão da categoria à Viaplay. "No seco, estamos com um pouco mais de dificuldade do que o esperado neste fim de semana; no TL3, terminamos em décimo oitavo. Então, sim, prefiro que chova", continuou.

Alonso foi além e disse que, em condições secas, "não há nada a fazer", justamente pelo fraco desempenho da equipe britânica nas sessões em Interlagos em que a pista não estava molhada. "Espero que a chuva nos ajude", finalizou.

O GP de São Paulo está marcado para as 15h (no horário de Brasília) deste domingo (8). A corrida será transmitida pela Globo na TV aberta, pelo SporTV na fechada e por Globoplay e F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real e traz todas as informações direto de Interlagos.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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