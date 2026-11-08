Lando Norris converteu a pole position em vitória da McLaren no GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo (8) e cruzou a linha de chegada à frente de todos pela terceira vez na temporada. O triunfo na hora seca, hora molhada Interlagos veio acompanhado de Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos da Red Bull, no pódio.

O tetracampeão foi um dos destaques da prova junto ao britânico. Largando de 21º, ele ganhou várias posições na largada, impôs um ritmo imparável mesmo com a mudança de condições da pista e ampliou sua vantagem na vice-liderança do Mundial de Pilotos. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara foram 16º e 20º, respectivamente, com Audi e Haas.

Com o resultado, Norris igualou Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna com duas vitórias em Interlagos. No ano passado, quando conquistou seu primeiro título da F1, ele também fez pole position e faturou o certame. Curiosamente, também com Verstappen o acompanhando no pódio.

O campeão da temporada de 2026, Andrea Kimi Antonelli, terminou na quinta colocação após escapar no S do Senna quando estava na liderança, pouco depois da primeira parada nos boxes, e terminou atrás de seu companheiro de Mercedes, George Russell. Apesar de ter rodado na saída dos boxes, ele conseguiu um quarto lugar.

Completaram o top 10: Oscar Piastri, Charles Leclerc, Liam Lawson, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg, companheiro de Audi de Bortoleto. Assim como Verstappen, o heptacampeão da Ferrari também fez grande corrida de recuperação, após começar em 20º.

Britânico parou duas vezes nos boxes e utilizou pneus tanto de chuva quanto de pista seca para vencer no Brasil. Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Confira o resultado completo do GP de São Paulo de Fórmula 1:

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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