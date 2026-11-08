F1: Norris vence GP de São Paulo e iguala marca de Fittipaldi e Senna; confira resultado completo
Britânico da McLaren converte pole position em vitória após disputa com Antonelli pela liderança e chega a dois triunfos no circuito de Interlagos
Lando Norris converteu a pole position em vitória da McLaren no GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo (8) e cruzou a linha de chegada à frente de todos pela terceira vez na temporada. O triunfo na hora seca, hora molhada Interlagos veio acompanhado de Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos da Red Bull, no pódio.
O tetracampeão foi um dos destaques da prova junto ao britânico. Largando de 21º, ele ganhou várias posições na largada, impôs um ritmo imparável mesmo com a mudança de condições da pista e ampliou sua vantagem na vice-liderança do Mundial de Pilotos. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara foram 16º e 20º, respectivamente, com Audi e Haas.
Com o resultado, Norris igualou Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna com duas vitórias em Interlagos. No ano passado, quando conquistou seu primeiro título da F1, ele também fez pole position e faturou o certame. Curiosamente, também com Verstappen o acompanhando no pódio.
O campeão da temporada de 2026, Andrea Kimi Antonelli, terminou na quinta colocação após escapar no S do Senna quando estava na liderança, pouco depois da primeira parada nos boxes, e terminou atrás de seu companheiro de Mercedes, George Russell. Apesar de ter rodado na saída dos boxes, ele conseguiu um quarto lugar.
Completaram o top 10: Oscar Piastri, Charles Leclerc, Liam Lawson, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg, companheiro de Audi de Bortoleto. Assim como Verstappen, o heptacampeão da Ferrari também fez grande corrida de recuperação, após começar em 20º.
Britânico parou duas vezes nos boxes e utilizou pneus tanto de chuva quanto de pista seca para vencer no Brasil.
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Confira o resultado completo do GP de São Paulo de Fórmula 1:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|L. NorrisMcLaren
|1
|71
|
-
|3
|25
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|71
|
+14.602
14.602
|14.602
|3
|18
|3
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|71
|
+24.485
24.485
|9.883
|3
|15
|4
|G. RussellMercedes
|63
|71
|
+33.991
33.991
|9.506
|2
|12
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|71
|
+36.017
36.017
|2.026
|3
|10
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|71
|
+56.475
56.475
|20.458
|3
|8
|7
|C. LeclercFerrari
|16
|71
|
+1'13.586
1'13.586
|17.111
|2
|6
|8
|L. LawsonRB
|30
|71
|
+1'15.402
1'15.402
|1.816
|3
|4
|9
|L. HamiltonFerrari
|44
|70
|
1 lap
|3
|2
|10
|N. HulkenbergAudi
|27
|70
|
1 lap
|3
|1
|11
|A. LindbladRB
|41
|70
|
1 lap
|3
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|70
|
1 lap
|3
|13
|F. ColapintoAlpine
|43
|70
|
1 lap
|3
|14
|P. GaslyAlpine
|10
|70
|
1 lap
|3
|15
|A. AlbonWilliams
|23
|70
|
1 lap
|3
|16
|G. BortoletoAudi
|5
|70
|
1 lap
|3
|17
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|70
|
1 lap
|3
|18
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|69
|
2 laps
|2
|19
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|69
|
2 laps
|3
|20
|
R. CâmaraHaas F1 Team
|51
|69
|
2 laps
|3
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|30
|
31 laps
|2
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|0
|
71 laps
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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