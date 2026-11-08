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Britânico da McLaren converte pole position em vitória após disputa com Antonelli pela liderança e chega a dois triunfos no circuito de Interlagos

Fabio Tarnapolsky
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Lando Norris converteu a pole position em vitória da McLaren no GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo (8) e cruzou a linha de chegada à frente de todos pela terceira vez na temporada. O triunfo na hora seca, hora molhada Interlagos veio acompanhado de Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos da Red Bull, no pódio.

O tetracampeão foi um dos destaques da prova junto ao britânico. Largando de 21º, ele ganhou várias posições na largada, impôs um ritmo imparável mesmo com a mudança de condições da pista e ampliou sua vantagem na vice-liderança do Mundial de Pilotos. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara foram 16º e 20º, respectivamente, com Audi e Haas.

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Com o resultado, Norris igualou Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna com duas vitórias em Interlagos. No ano passado, quando conquistou seu primeiro título da F1, ele também fez pole position e faturou o certame. Curiosamente, também com Verstappen o acompanhando no pódio.

O campeão da temporada de 2026, Andrea Kimi Antonelli, terminou na quinta colocação após escapar no S do Senna quando estava na liderança, pouco depois da primeira parada nos boxes, e terminou atrás de seu companheiro de Mercedes, George Russell. Apesar de ter rodado na saída dos boxes, ele conseguiu um quarto lugar.

Completaram o top 10: Oscar Piastri, Charles Leclerc, Liam Lawson, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg, companheiro de Audi de Bortoleto. Assim como Verstappen, o heptacampeão da Ferrari também fez grande corrida de recuperação, após começar em 20º.

Britânico parou duas vezes nos boxes e utilizou pneus tanto de chuva quanto de pista seca para vencer no Brasil.

Britânico parou duas vezes nos boxes e utilizou pneus tanto de chuva quanto de pista seca para vencer no Brasil.

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Confira o resultado completo do GP de São Paulo de Fórmula 1:

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 L. NorrisMcLaren 1 71

-

     3 25
2 M. VerstappenRed Bull Racing 3 71

+14.602

14.602

 14.602   3 18
3 I. HadjarRed Bull Racing 6 71

+24.485

24.485

 9.883   3 15
4 G. RussellMercedes 63 71

+33.991

33.991

 9.506   2 12
5 A. AntonelliMercedes 12 71

+36.017

36.017

 2.026   3 10
6 O. PiastriMcLaren 81 71

+56.475

56.475

 20.458   3 8
7 C. LeclercFerrari 16 71

+1'13.586

1'13.586

 17.111   2 6
8 L. LawsonRB 30 71

+1'15.402

1'15.402

 1.816   3 4
9 L. HamiltonFerrari 44 70

1 lap

     3 2
10 N. HulkenbergAudi 27 70

1 lap

     3 1
11 A. LindbladRB 41 70

1 lap

     3  
12 F. AlonsoAston Martin Racing 14 70

1 lap

     3  
13 F. ColapintoAlpine 43 70

1 lap

     3  
14 P. GaslyAlpine 10 70

1 lap

     3  
15 A. AlbonWilliams 23 70

1 lap

     3  
16 G. BortoletoAudi 5 70

1 lap

     3  
17 O. BearmanHaas F1 Team 87 70

1 lap

     3  
18 S. PerezCadillac-Ferrari 11 69

2 laps

     2  
19 C. Sainz Jr.Williams 55 69

2 laps

     3  
20
R. CâmaraHaas F1 Team
 51 69

2 laps

     3  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 30

31 laps

     2  
dnf V. BottasCadillac-Ferrari 77 0

71 laps

        

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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