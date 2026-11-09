F1: GP de São Paulo de 2026 registra público recorde; veja número

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Etapa de Interlagos do último final de semana superou a marca anterior por mais de 10 mil pessoas

Redação Motorsport.com
Editado:
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Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Assim como 2025, o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 bateu o recorde de público presente em Interlagos em um final de semana.

O editor recomenda:

Em 2025, o público total ao longo dos três dias do final de semana foi de 303.627. Já nesse ano, 317.096 pessoas passaram por Interlagos, superando o recorde por 13.469.

Um dos motivos para o aumento do público foi a inauguração de uma arquibancada fixa no S do Senna, que anteriormente era montada e desmontada a cada GP do São Paulo.

O sucesso do GP de São Paulo não é apenas um marco para mera comemoração, mas também um dos principais aspectos para a F1 anunciar, no sábado (09), a renovação do contrato de Interlagos até 2035.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 71

1:35'23.504

   192.393 3 25   McLaren Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 71

+14.602

1:35'38.106

 14.602 191.903 3 18   Red Bull Red Bull
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 71

+24.485

1:35'47.989

 9.883 191.573 3 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 71

+33.991

1:35'57.495

 9.506 191.257 2 12   Mercedes Mercedes
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 71

+41.017

1:36'04.521

 7.026 191.024 3 10   Mercedes Mercedes
6 Australia O. Piastri McLaren 81 71

+56.475

1:36'19.979

 15.458 190.513 3 8   McLaren Mercedes
7 New Zealand L. Lawson RB 30 71

+1'15.402

1:36'38.906

 18.927 189.891 3 6   RB Red Bull
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 71

+1'18.586

1:36'42.090

 3.184 189.787 2 4   Ferrari Ferrari
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 70

+1 Volta

1:35'27.931

 1 Volta 189.536 3 2   Ferrari Ferrari
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 70

+1 Volta

1:35'40.609

 12.678 189.117 3 1   Audi Audi
11 United Kingdom A. Lindblad RB 41 70

+1 Volta

1:35'42.634

 2.025 189.051 3     RB Red Bull
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 70

+1 Volta

1:36'00.360

 17.726 188.469 3     Aston Martin Honda
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 70

+1 Volta

1:36'13.992

 13.632 188.024 3     Alpine Mercedes
14 France P. Gasly Alpine 10 70

+1 Volta

1:36'22.181

 8.189 187.758 3     Alpine Mercedes
15 Thailand A. Albon Williams 23 70

+1 Volta

1:36'27.605

 5.424 187.582 3     Williams Mercedes
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 70

+1 Volta

1:36'39.924

 12.319 187.183 3     Audi Audi
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 70

+1 Volta

1:36'55.215

 15.291 186.691 3     Haas Ferrari
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 69

+2 Voltas

1:35'50.624

 1 Volta 186.091 2     Cadillac Ferrari
19 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 69

+2 Voltas

1:35'55.967

 5.343 185.918 3     Williams Mercedes
20 Brazil R. Câmara Haas F1 Team 51 69

+2 Voltas

1:36'15.219

 19.252 185.298 3     Haas Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 30

+41 Voltas

43'24.700

 39 Voltas 178.583 2   Abandono Aston Martin Honda
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 0

71 laps

         Abandono Cadillac Ferrari
Ver resultados completos

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