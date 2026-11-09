F1: GP de São Paulo de 2026 registra público recorde; veja número

Assim como 2025, o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 bateu o recorde de público presente em Interlagos em um final de semana.

Em 2025, o público total ao longo dos três dias do final de semana foi de 303.627. Já nesse ano, 317.096 pessoas passaram por Interlagos, superando o recorde por 13.469.

Um dos motivos para o aumento do público foi a inauguração de uma arquibancada fixa no S do Senna, que anteriormente era montada e desmontada a cada GP do São Paulo.

O sucesso do GP de São Paulo não é apenas um marco para mera comemoração, mas também um dos principais aspectos para a F1 anunciar, no sábado (09), a renovação do contrato de Interlagos até 2035.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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