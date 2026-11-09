F1: GP de São Paulo de 2026 registra público recorde; veja número
Etapa de Interlagos do último final de semana superou a marca anterior por mais de 10 mil pessoas
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Assim como 2025, o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 bateu o recorde de público presente em Interlagos em um final de semana.
Em 2025, o público total ao longo dos três dias do final de semana foi de 303.627. Já nesse ano, 317.096 pessoas passaram por Interlagos, superando o recorde por 13.469.
Um dos motivos para o aumento do público foi a inauguração de uma arquibancada fixa no S do Senna, que anteriormente era montada e desmontada a cada GP do São Paulo.
O sucesso do GP de São Paulo não é apenas um marco para mera comemoração, mas também um dos principais aspectos para a F1 anunciar, no sábado (09), a renovação do contrato de Interlagos até 2035.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|L. Norris McLaren
|1
|71
|
1:35'23.504
|192.393
|3
|25
|McLaren
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|71
|
+14.602
1:35'38.106
|14.602
|191.903
|3
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|71
|
+24.485
1:35'47.989
|9.883
|191.573
|3
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|71
|
+33.991
1:35'57.495
|9.506
|191.257
|2
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|71
|
+41.017
1:36'04.521
|7.026
|191.024
|3
|10
|Mercedes
|Mercedes
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|71
|
+56.475
1:36'19.979
|15.458
|190.513
|3
|8
|McLaren
|Mercedes
|7
|L. Lawson RB
|30
|71
|
+1'15.402
1:36'38.906
|18.927
|189.891
|3
|6
|RB
|Red Bull
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|71
|
+1'18.586
1:36'42.090
|3.184
|189.787
|2
|4
|Ferrari
|Ferrari
|9
|L. Hamilton Ferrari
|44
|70
|
+1 Volta
1:35'27.931
|1 Volta
|189.536
|3
|2
|Ferrari
|Ferrari
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|70
|
+1 Volta
1:35'40.609
|12.678
|189.117
|3
|1
|Audi
|Audi
|11
|A. Lindblad RB
|41
|70
|
+1 Volta
1:35'42.634
|2.025
|189.051
|3
|RB
|Red Bull
|12
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|70
|
+1 Volta
1:36'00.360
|17.726
|188.469
|3
|Aston Martin
|Honda
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|70
|
+1 Volta
1:36'13.992
|13.632
|188.024
|3
|Alpine
|Mercedes
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|70
|
+1 Volta
1:36'22.181
|8.189
|187.758
|3
|Alpine
|Mercedes
|15
|A. Albon Williams
|23
|70
|
+1 Volta
1:36'27.605
|5.424
|187.582
|3
|Williams
|Mercedes
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|70
|
+1 Volta
1:36'39.924
|12.319
|187.183
|3
|Audi
|Audi
|17
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|70
|
+1 Volta
1:36'55.215
|15.291
|186.691
|3
|Haas
|Ferrari
|18
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|69
|
+2 Voltas
1:35'50.624
|1 Volta
|186.091
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|69
|
+2 Voltas
1:35'55.967
|5.343
|185.918
|3
|Williams
|Mercedes
|20
|R. Câmara Haas F1 Team
|51
|69
|
+2 Voltas
1:36'15.219
|19.252
|185.298
|3
|Haas
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|30
|
+41 Voltas
43'24.700
|39 Voltas
|178.583
|2
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|0
|
71 laps
|Abandono
|Cadillac
|Ferrari
|Ver resultados completos
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