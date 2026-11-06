Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Haas tira pressão sobre Rafa Câmara em Interlagos: "Não é um teste"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Haas tira pressão sobre Rafa Câmara em Interlagos: "Não é um teste"

F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre de Interlagos em Tempo Real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre de Interlagos em Tempo Real

Russell teve problemas em 14 de 20 etapas na F1 2026: "Dizer que é apenas má sorte me parece estúpido"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Russell teve problemas em 14 de 20 etapas na F1 2026: "Dizer que é apenas má sorte me parece estúpido"

F1: Apenas McLaren traz atualizações para GP de São Paulo; veja detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Apenas McLaren traz atualizações para GP de São Paulo; veja detalhes

F1: Russell terá punição de grid de 5 posições em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Russell terá punição de grid de 5 posições em Interlagos

MotoGP: Márquez lidera TL1 no Catar à frente de Bezzecchi, com Martín em 5º; Moreira é 15º

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Márquez lidera TL1 no Catar à frente de Bezzecchi, com Martín em 5º; Moreira é 15º

F1: Permane renova e segue como chefe da Racing Bulls até 2031

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Permane renova e segue como chefe da Racing Bulls até 2031

De arroz e feijão à F1: a história por trás de foto de Bortoleto e Rafa Câmara com a “Tia Lê”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
De arroz e feijão à F1: a história por trás de foto de Bortoleto e Rafa Câmara com a “Tia Lê”
Fórmula 1 GP de São Paulo

F1: GP de São Paulo divulga novo pôster com Rafa Câmara; veja imagem

Organização da prova em Interlagos atualizou cartaz oficial para incluir o jovem pernambucano da Haas ao lado de Gabriel Bortoleto

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ford: Das pistas da F1 às ruas

Ford Racing: das pistas da F1 às ruas, a tecnologia que move a alta performance

Com o anúncio de que Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 na prova de Interlagos, o GP de São Paulo de Fórmula 1 divulgou um novo pôster para a etapa paulistana.

O editor recomenda:

O novo nome da Haas agora junta-se aos demais pilotos destacados no cartaz original, incluindo o compatriota Gabriel Bortoleto, o heptacampeão Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, detentor do título da temporada 2026 do Mundial.

 

Além do pernambucano, que lidera o campeonato de 2026 da Fórmula 2, também está presente o carro da Haas que Câmara pilotará na prova brasileira, ao lado dos monopostos da Ferrari, da Mercedes e da Audi, que tem uma pintura especial nas cores verde e amarelo.

O pôster também conta com ícones arquitetônicos da cidade de São Paulo, incluindo o MASP, a Catedral da Sé, o Edifício Itália e o Viaduto do Chá.

Confira a programação do GP de São Paulo de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 14h00

TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO)  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO)   
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Hamilton sobre GP 400: "Ainda tenho ritmo, velocidade, dedicação e foco"
Próximo artigo De arroz e feijão à F1: a história por trás de foto de Bortoleto e Rafa Câmara com a “Tia Lê”

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre de Interlagos em Tempo Real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre de Interlagos em Tempo Real

F1: Apenas McLaren traz atualizações para GP de São Paulo; veja detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Apenas McLaren traz atualizações para GP de São Paulo; veja detalhes

AO VIVO: Acompanhe a classificação da Porsche Sprint Challenge na preliminar da F1 em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint F1
AO VIVO: Acompanhe a classificação da Porsche Sprint Challenge na preliminar da F1 em Interlagos

Últimas notícias

F1 - Haas tira pressão sobre Rafa Câmara em Interlagos: "Não é um teste"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Haas tira pressão sobre Rafa Câmara em Interlagos: "Não é um teste"

F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre de Interlagos em Tempo Real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre de Interlagos em Tempo Real

Russell teve problemas em 14 de 20 etapas na F1 2026: "Dizer que é apenas má sorte me parece estúpido"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
Russell teve problemas em 14 de 20 etapas na F1 2026: "Dizer que é apenas má sorte me parece estúpido"

F1: Apenas McLaren traz atualizações para GP de São Paulo; veja detalhes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Apenas McLaren traz atualizações para GP de São Paulo; veja detalhes