F1: GP de São Paulo divulga novo pôster com Rafa Câmara; veja imagem

Com o anúncio de que Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 na prova de Interlagos, o GP de São Paulo de Fórmula 1 divulgou um novo pôster para a etapa paulistana.

O novo nome da Haas agora junta-se aos demais pilotos destacados no cartaz original, incluindo o compatriota Gabriel Bortoleto, o heptacampeão Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, detentor do título da temporada 2026 do Mundial.

Além do pernambucano, que lidera o campeonato de 2026 da Fórmula 2, também está presente o carro da Haas que Câmara pilotará na prova brasileira, ao lado dos monopostos da Ferrari, da Mercedes e da Audi, que tem uma pintura especial nas cores verde e amarelo.

O pôster também conta com ícones arquitetônicos da cidade de São Paulo, incluindo o MASP, a Catedral da Sé, o Edifício Itália e o Viaduto do Chá.

Confira a programação do GP de São Paulo de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 14h00 TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO) SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO) Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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