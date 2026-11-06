F1: GP de São Paulo divulga novo pôster com Rafa Câmara; veja imagem
Organização da prova em Interlagos atualizou cartaz oficial para incluir o jovem pernambucano da Haas ao lado de Gabriel Bortoleto
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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Com o anúncio de que Rafa Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 na prova de Interlagos, o GP de São Paulo de Fórmula 1 divulgou um novo pôster para a etapa paulistana.
O novo nome da Haas agora junta-se aos demais pilotos destacados no cartaz original, incluindo o compatriota Gabriel Bortoleto, o heptacampeão Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, detentor do título da temporada 2026 do Mundial.
Além do pernambucano, que lidera o campeonato de 2026 da Fórmula 2, também está presente o carro da Haas que Câmara pilotará na prova brasileira, ao lado dos monopostos da Ferrari, da Mercedes e da Audi, que tem uma pintura especial nas cores verde e amarelo.
O pôster também conta com ícones arquitetônicos da cidade de São Paulo, incluindo o MASP, a Catedral da Sé, o Edifício Itália e o Viaduto do Chá.
Confira a programação do GP de São Paulo de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|12h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|14h00
|
TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|19h (AO VIVO)
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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