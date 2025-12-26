F1: GP de São Paulo foi terceira corrida com mais ultrapassagens de 2025; veja lista completa
Temporada registrou 46 manobras a menos do que 2024
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Um total de 742 ultrapassagens foi registrado na temporada de Fórmula 1 de 2025. Embora esse número tenha sido 46 passagens a menos em comparação com a temporada de 2024, o número médio de passagens por corrida foi medido como 30,9.
Esse número chamou a atenção por ser a média mais baixa dos últimos 12 anos desde a transição para os motores híbridos turbo.
A corrida com o maior número de ultrapassagens da temporada foi o GP de Abu Dhabi. O circuito de Yas Marina registrou 60 ultrapassagens, seguido por Bahrein (59) e São Paulo (57). Esses circuitos foram mais favoráveis às ultrapassagens graças às suas amplas áreas de escape e longas retas.
No outro extremo da lista está Mônaco, como esperado. Devido à estrutura estreita da pista e às oportunidades de ultrapassagem quase inexistentes, apenas quatro ocorreram nas ruas de Monte Carlo.
Qatar (7), Japão (15), Austrália (17) e Las Vegas (17) também estavam entre as pistas com o menor número de ultrapassagens.
Com a introdução de novos regulamentos técnicos e mudanças aerodinâmicas até 2026, espera-se que as estatísticas de ultrapassagem mudem completamente.
Números de ultrapassagens deste ano:
- Abu Dhabi: 60
- Bahrein: 59
- São Paulo: 57
- México: 49
- Imola: 44
- Canadá: 43
- Espanha: 38
- Hungria: 36
- Holanda: 33
- Áustria: 31
- China: 31
- EUA: 29
- Arábia Saudita 29
- Singapura: 26
- Grã-Bretanha: 26
- Azerbaijão: 25
- Bélgica: 25
- Miami: 21
- Itália: 20
- Las Vegas: 17
- Austrália: 17
- Japão: 15
- Catar: 7
- Mônaco: 4
MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários