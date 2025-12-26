Um total de 742 ultrapassagens foi registrado na temporada de Fórmula 1 de 2025. Embora esse número tenha sido 46 passagens a menos em comparação com a temporada de 2024, o número médio de passagens por corrida foi medido como 30,9.

Esse número chamou a atenção por ser a média mais baixa dos últimos 12 anos desde a transição para os motores híbridos turbo.

A corrida com o maior número de ultrapassagens da temporada foi o GP de Abu Dhabi. O circuito de Yas Marina registrou 60 ultrapassagens, seguido por Bahrein (59) e São Paulo (57). Esses circuitos foram mais favoráveis às ultrapassagens graças às suas amplas áreas de escape e longas retas.

No outro extremo da lista está Mônaco, como esperado. Devido à estrutura estreita da pista e às oportunidades de ultrapassagem quase inexistentes, apenas quatro ocorreram nas ruas de Monte Carlo.

Qatar (7), Japão (15), Austrália (17) e Las Vegas (17) também estavam entre as pistas com o menor número de ultrapassagens.

Com a introdução de novos regulamentos técnicos e mudanças aerodinâmicas até 2026, espera-se que as estatísticas de ultrapassagem mudem completamente.

Números de ultrapassagens deste ano:

Abu Dhabi: 60

Bahrein: 59

São Paulo: 57

México: 49

Imola: 44

Canadá: 43

Espanha: 38

Hungria: 36

Holanda: 33

Áustria: 31

China: 31

EUA: 29

Arábia Saudita 29

Singapura: 26

Grã-Bretanha: 26

Azerbaijão: 25

Bélgica: 25

Miami: 21

Itália: 20

Las Vegas: 17

Austrália: 17

Japão: 15

Catar: 7

Mônaco: 4

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!