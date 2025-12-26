Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

MotoGP
MotoGP
Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora
'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado

'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado

MotoGP
MotoGP
'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado
F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco

F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco
BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda

BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda

WEC
WEC
BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda
Fórmula 1

F1: GP de São Paulo foi terceira corrida com mais ultrapassagens de 2025; veja lista completa

Temporada registrou 46 manobras a menos do que 2024

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Um total de 742 ultrapassagens foi registrado na temporada de Fórmula 1 de 2025. Embora esse número tenha sido 46 passagens a menos em comparação com a temporada de 2024, o número médio de passagens por corrida foi medido como 30,9.

Leia também:

Esse número chamou a atenção por ser a média mais baixa dos últimos 12 anos desde a transição para os motores híbridos turbo.

A corrida com o maior número de ultrapassagens da temporada foi o GP de Abu Dhabi. O circuito de Yas Marina registrou 60 ultrapassagens, seguido por Bahrein (59) e São Paulo (57). Esses circuitos foram mais favoráveis às ultrapassagens graças às suas amplas áreas de escape e longas retas.

No outro extremo da lista está Mônaco, como esperado. Devido à estrutura estreita da pista e às oportunidades de ultrapassagem quase inexistentes, apenas quatro ocorreram nas ruas de Monte Carlo.

Qatar (7), Japão (15), Austrália (17) e Las Vegas (17) também estavam entre as pistas com o menor número de ultrapassagens.

Com a introdução de novos regulamentos técnicos e mudanças aerodinâmicas até 2026, espera-se que as estatísticas de ultrapassagem mudem completamente.

Números de ultrapassagens deste ano:

  • Abu Dhabi: 60
  • Bahrein: 59
  • São Paulo: 57
  • México: 49
  • Imola: 44
  • Canadá: 43
  • Espanha: 38
  • Hungria: 36
  • Holanda: 33
  • Áustria: 31
  • China: 31
  • EUA: 29
  • Arábia Saudita 29
  • Singapura: 26
  • Grã-Bretanha: 26
  • Azerbaijão: 25
  • Bélgica: 25
  • Miami: 21
  • Itália: 20
  • Las Vegas: 17
  • Austrália: 17
  • Japão: 15
  • Catar: 7
  • Mônaco: 4

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Bortoleto revela detalhes 'desconhecidos' de amizade com Verstappen
Próximo artigo Qual foi a maior surpresa na F1 de 2025?

Principais comentários
Kemal Şengül
Mais de
Kemal Şengül
F1: Verstappen enfrenta mudanças significativas em equipe de engenharia

F1: Verstappen enfrenta mudanças significativas em equipe de engenharia

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen enfrenta mudanças significativas em equipe de engenharia
F1: FIA se pronuncia sobre suposto 'truque' dos motores Mercedes e Red Bull

F1: FIA se pronuncia sobre suposto 'truque' dos motores Mercedes e Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA se pronuncia sobre suposto 'truque' dos motores Mercedes e Red Bull
F1: Mercedes e Red Bull já estariam explorando 'área cinzenta' de novo regulamento

F1: Mercedes e Red Bull já estariam explorando 'área cinzenta' de novo regulamento

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes e Red Bull já estariam explorando 'área cinzenta' de novo regulamento

Últimas notícias

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros