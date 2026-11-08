Lando Norris precisou mostrar habilidade na pista molhada para recuperar a primeira posição perdida no início do GP de São Paulo de Fórmula 1 e 'sobreviver' à chuva das últimas voltas e vencer a corrida deste domingo (8). Max Verstappen, em uma gigante prova de recuperação, foi o segundo e Isack Hadjar, o terceiro. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara fecharam em 16º e 20º, respectivamente.

O terceiro triunfo do britânico na temporada foi ameaçado quando o campeão de 2026, Andrea Kimi Antonelli, tomou a frente nas luzes verdes. O italiano, porém, rodou após as primeiras paradas nos boxes e perdeu a chance até de pódio. Para piorar a situação da Mercedes, George Russell ainda rodou na saída do pit lane e a equipe terminou em quinto e quarto, respectivamente. Apesar de tudo, confirmou-se o título de construtores.

Com o resultado, Verstappen chegou a 279 pontos no Mundial de Pilotos e ampliou sua distância na vice-liderança. Ele chegou a Interlagos com dois de vantagem sobre Lewis Hamilton e, agora, tem 17 para Russell, que ultrapassou o compatriota na tabela.

Bortoleto e Câmara fizeram corridas apagadas, motivadas por más largadas. O pernambucano da Haas não teve bom rendimento na chuva e o piloto da Audi até conseguiu ganhar algumas posições ao longo da prova, mas passou longe de disputar pontos.

Como foi o GP de São Paulo de Fórmula 1 e a vitória de Norris

A chuva parou de cair antes do início da corrida, mas com a pista ainda molhada, todos os pilotos largaram de pneus intermediários, sem trocas após a volta de apresentação. Antonelli saiu muito bem e tomou a ponta de Norris antes do S do Senna, enquanto o britânico foi superado também por Liam Lawson.

Quem deu o maior salto, porém, não foi o italiano da Mercedes e sim Hamilton e Verstappen. Os dois largaram do fundo do grid e ganharam mais de 10 posições cada para subiram a nono e 10º, respectivamente. À medida que a pista secava, o heptacampeão perdia rendimento com os intermediários mais rapidamente e viu o tetra o passar.

Câmara e Bortoleto não começaram bem. O estreante da Haas, cuidadoso em seus primeiros metros em um GP e com dificuldades de aderência, caiu para 18º nas voltas iniciais e o piloto da Audi, para 20º.

Mesmo com a queda de performance dos pneus de faixa verde, Verstappen não perdia ritmo e, depois de deixar Hamilton para trás, superou Oscar Piastri e Alexander Albon e chegou ao sétimo posto. Mais à frente, Norris recuperou a vice-liderança em duelo com Lawson.

Os compostos traseiros de vários pilotos do grid começaram a superaquecer a as equipes já falavam para eles começarem a sair do traçado ideal e procurar água para render o máximo antes das primeiras paradas nos boxes. O neozelandês da Racing Bulls sofreu com isso e caiu para quinto.

O primeiro piloto a ir aos boxes foi Hamilton, depois de muita insistência do britânico no rádio da Ferrari, que esperou até a começar a surgir uma linha de corrida mais seca. Assim que saiu à pista, ele fez o melhor segundo setor e motivou todo o grid e parar também.

Interlagos ficou em choque com a cena que veio a seguir: Russell rodou na saída do pit lane e perdeu várias posições. Ele ainda precisou esperar alguns pilotos passarem para sair em segurança e chegou a tocar na barreira de proteção.

Para completar o calvário da Mercedes após os pit stops, Antonelli girou no S do Senna quando abriu a 20ª volta e perdeu a liderança para Norris, que na mesma hora abriu 3,5s de vantagem. Em seguida, o campeão da temporada foi ultrapassado por Hadjar e Verstappen após escapar novamente na primeira curva.

O italiano reclamava muito no rádio da equipe de que não conseguia guiar seu carro direito e que ele "virava sozinho para a esquerda". E isso se traduzia nos tempos de volta, já que ele, rapidamente, ficou a três segundos do holandês.

Antonelli assumiu a ponta na largada do GP de São Paulo, mas perdeu rendimento quando a pista secou. Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Próximo à 35ª volta, na metade do GP de São Paulo, os pilotos começaram a enfileirar melhor tempo atrás de melhor tempo graças à evolução da pista de Interlagos, mas as escuderias avisavam seus pilotos de que a chuva poderia voltar em breve.

Alonso, Albon e Pierre Gasly protagonizaram uma disputa particular pela 11ª colocação, em que o espanhol se sobressaiu após ser ultrapassado pelo tailandês, mas devolver no Bico de Pato. Naquele momento, essa era a briga mais próxima do pelotão.

No 38º giro, Verstappen aproveitou um erro de Hadjar no S do Senna, colou no companheiro de equipe e o ultrapassou para subir à segunda colocação, com muito chão pela frente. A desvantagem para Norris, contudo, era de 10 segundos.

Enquanto a esperada chuva não voltava a cair, pilotos faziam a segunda rodada de pit stops para colocar, novamente, pneus macios. Como todos largaram de intermediários, eles não precisavam, necessariamente, utilizar compostos mais duros e repetiram os de maior aderência.

Não eram todos, porém. Alguns, como Hadjar, apostaram em seguir até o fim. A Red Bull até perguntou ao francês se ele acreditava que conseguiria e ele confirmou, poucas voltas após Verstappen fazer sua troca, na 46ª.

O líder, Norris, foi outro que preferiu não arriscar, entrou nos boxes no 50º giro e voltou em quarto, atrás de Piastri, que deu passagem para ele no segundo setor.

A tática não durou muito tempo e a Red Bull resolveu chamar Hadjar ao pit stop, seguido por Antonelli algumas voltas depois. A Mercedes chegou a cogitar "esperar ver o que acontecia", como falado no rádio para o italiano, mas optou pelo seguro na 54ª volta.

Hamilton rodou na reta principal de Interlagos, próximo à entrada dos boxes, mas escapou de colisão. Foto de: Reprodução/@F1/X

Na reta final do GP de São Paulo, a chuva, enfim, caiu mais forte e a direção de prova desativou o modo ultrapassagem. Câmara foi o primeiro a ir aos boxes e foi seguido pelo resto do grid. Hamilton levou um grande susto ao rodar próximo à entrada do pit lane, mas escapou de bater e conseguiu fazer sua troca.

Com todo o cuidado, Norris só precisou administrar a vantagem na liderança após a última troca de pneus e venceu a corrida em Interlagos. Charles Leclerc e Gasly ainda protagonizaram uma bonita batalha no fim, em que o monegasco ficou com a sétima posição.

Confira o resultado completo do GP de São Paulo de F1

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!