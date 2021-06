F1: GP de São Paulo tem ingressos esgotados

A organização do GP de São Paulo de 2021 da Fórmula 1 confirmou nesta terça-feira (29) que já foram esgotados todos os ingressos colocados á venda na última sexta-feira (25).

Os três lotes de ingressos colocados para a etapa brasileira, que acontecerá entre 5 e 7 de novembro, já foram esgotados. O terceiro e último lote lote, disponibilizado na última sexta-feira (25), também terminou e não há mais lugares disponíveis.

Apesar da promessa de vacinação de toda a população adulta do estado de São Paulo até 15 de setembro pelo governador João Dória, a expectativa da promotoria é de capacidade limitada em Interlagos, com um máximo de 40 mil pessoas por dia, totalizando 120 mil no fim de semana.

Mesmo assim, a organização deixou aberta a possibilidade de aumentar a capacidade no autódromo "dependendo do protocolo de combate pandemia".

Em nota, os organizadores ainda afirmam que por conta da demanda intensa pelos dois lotes anteriores, os ingressos de sexta-feira foram liberados para o público em geral e incluíam a arquibancada H, no final do S do Senna. Os demais setores de arquibancadas são os mesmos dos anos anteriores.

EXCLUSIVO: Entenda o que há de REAL no discurso da MERCEDES de ABANDONAR temporada e pensar em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.