F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais

Os fãs de automobilismo terão uma última oportunidade para comprar ingressos para o GP de São Paulo de Fórmula 1 . A janela final de vendas será aberta na próxima quarta-feira, 14 de outubro, ao meio-dia, pelo site da tiqueteira oficial do evento.

Estarão disponíveis ingressos para os setores “A”, “D”, “G” e “H” do Autódromo de Interlagos, com valores a partir de R$ 495. Serão poucas unidades de ingressos, remanescentes de algumas compras de meia-entrada cujo benefício não pôde ser comprovado e de pequenas reservas de agências não confirmadas até a data estipulada.

A venda extraordinária é a última possibilidade para quem não conseguiu adquirir seu ingresso na abertura de vendas inicial, em novembro do ano passado. Na ocasião, as entradas se esgotaram em apenas oito minutos.

A nova abertura é mais uma chance para viver de perto toda a emoção da F1 em Interlagos, o histórico autódromo onde brilharam campeões e ídolos de todas as gerações.

O Fórmula 1 MSC Cruises GP de São Paulo 2026 será disputado nos dias 06, 07 e 08 de novembro, em Interlagos. Será a 20ª etapa da temporada.

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