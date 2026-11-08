F1 - Verstappen assistiu à Premier League durante atraso de quali do GP de SP: "Vi um golaço!"

Max Verstappen encerrou mais cedo sua participação na classificação para o GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo (8), pois sabia que largaria do fundo do grid devido a uma punição relacionada à troca de componentes do motor. O tetracampeão confessou que não se divertiu tanto na sessão por conta disso e pelo atraso por conta da chuva, e que espantou o tédio assistindo à Premier League.

O holandês da Red Bull larga da 21ª posição, à frente apenas de Sergio Pérez, que também foi penalizado, e logo atrás de Lewis Hamilton (20º), mais um que alterou sua unidade de potência, e do brasileiro Gabriel Bortoleto (19º), que caiu no Q1 após se acidentar no quali e danificar sua asa traseira. Seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, é o quinto.

Em conversa com a imprensa, falou com bom humor da condição climática adversa em Interlagos e explicou o porquê de ter andado tão pouco na classificação. "Não estou disputando nada e a cabeça voltada para a corrida", disse. "O objetivo era apenas completar uma volta, sem correr riscos".

"Em todas as voltas que fiz, estivemos entre os primeiros, mas, para mim, isso não é surpresa", adicionou. De fato, Verstappen apareceu na parte de cima da tabela de tempos ao fim do Q1, em terceiro, atrás de Lando Norris e George Russell; curiosamente, os dois mais rápidos também do Q3.

Assim como os demais pilotos, o holandês precisou esperar quase uma hora e meia até conseguir ir à pista pela chuva castigar a pista de São Paulo. Questionado sobre como passou esse tempo, Verstappen riu e disse: "Assistindo a futebol. Premier League".

E ele até especificou que jogos estava acompanhando. "Vários diferentes, mas Nottingham Forest contra Manchester City foi o último que vi antes de entrar no carro. Estava 3 a 1; inclusive, vi um golaço logo antes de voltar para o cockpit", contou o piloto.

Verstappen larga da 21ª posição no grid, à frente apenas de Pérez, da Cadillac, e atrás de Hamilton. Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Reviravolta ao estilo 2024 e 2025 será difícil, projeta Verstappen

Verstappen já protagonizou três corridas de recuperação memoráveis ​​em Interlagos, incluindo nas duas últimas temporadas. Em 2024, venceu largando da 17ª posição, e no ano passado, saiu dos boxes e subiu ao pódio. Ele acredita, porém, que abrir caminho será consideravelmente mais difícil com os carros de 2026.

"No passado, era possível [fazer uma corrida de recuperação], mas agora não temos mais o DRS", analisou o tetracampeão, que não vê as novas tecnologias de 2026 como favorecedoras no GP de São Paulo. "O modo de ultrapassagem é muito limitado aqui, por causa da longa reta", explicou.

"Todo mundo está usando a bateria. Então, a diferença de velocidade na reta acaba sendo bem menor. Será algo parecido com o que acontece no México; portanto, ultrapassar será muito mais difícil do que o normal", concluiu Verstappen.

O que pode ajudá-lo de fato é a pista molhada, fator que sempre embaralha a ordem de forças e que é um dos pontos fortes do holandês. De acordo com o Weather.com, a previsão de chuva para as 14h, horário de largada GP, é de 61%.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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