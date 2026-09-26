F1 - Briatore detona batida de Colapinto em Baku e dispara: 'Ver que rumo tomar'
Argentino bateu nos estágios finais do GP do Azerbaijão, ao fim do primeiro regime de safety car, e levou Gasly e Norris junto com ele
O conselheiro executivo da Alpine e figura carimbada no paddock da Fórmula 1, Flavio Briatore, revelou ter ficado "extremamente decepcionado" com o abandono duplo de sua equipe no GP do Azerbaijão. E o motivo disso, uma manobra "muito ruim" de Franco Colapinto, piloto praticamente apadrinhado por ele, que disse que fará a escuderia "refletir e ver qual rumo tomar".
Na relargada da 36ª volta, o argentino travou as rodas dianteiras na parte interna do circuito de rua de Baku, em trecho empoeirado e com pouca aderência, e colidiu contra a lateral do carro do francês. Ele não só tirou ambos da corrida como ainda pegou Lando Norris, da McLaren, 'de rebote' - e o britânico até pediu sua suspensão da etapa do Bahrein.
Briatore, não hesitou em criticá-lo e reforçou o quanto a Alpine saiu prejudicada na tabela de equipes. "Estou extremamente decepcionado com o resultado da corrida de hoje, sabendo que perdemos pontos valiosos na disputa do campeonato", declarou o dirigente, conforme citado no comunicado de imprensa da Alpine após a prova.
"Esse tipo de incidente não deveria acontecer, especialmente quando estávamos com um bom desempenho e ambos os carros na zona de pontuação", continuou, tentando, ainda, 'apaziguar' a situação com a equipe britânica. "Sinto muito pelo time e por Pierre, que fez ótimo trabalho durante todo o fim de semana e também peço desculpas a Lando e à McLaren por termos arruinado a corrida deles.
Acidente de Colapinto resultou em abandono duplo da Alpine e fúria de Norris, que também foi eliminado com a McLaren.
Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images
Mesmo Colapinto estando apenas em sua segunda temporada completa na F1, Briatore reforçou que não é motivo para cometer um erro do tipo. "Foi uma manobra muito ruim para um piloto com a experiência dele e sei que assumiu total responsabilidade pelo ocorrido; de fato, freou muito tarde, considerando o contexto da corrida e a relargada após o safety car".
O dirigente afirmou que analisará os próximos passos após o incidente para evitar que a situação se repita no futuro, mas deixou no ar o que quis dizer com isso. "Quero dedicar um tempo para refletir sobre e considerar qual rumo tomar, para que possamos aprender com isso e evitar cenários semelhantes", declarou o italiano.
A falha de Colapinto em Baku ocorreu justamente quando o piloto de 23 anos vivia sua melhor fase na F1 até o momento, quando havia pontuado em quatro das últimas seis corridas. O erro não deve mudar sua situação na equipe francesa, pois ele já garantiu um novo contrato para a temporada de 2027.
Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|G. RussellMercedes
|63
|51
|
1:38'02.143
|187.304
|2
|25
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|51
|
+0.196
1:38'02.339
|0.196
|187.298
|2
|18
|3
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|51
|
+10.704
1:38'12.847
|10.508
|186.964
|2
|15
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|51
|
+14.136
1:38'16.279
|3.432
|186.855
|2
|12
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|51
|
+14.512
1:38'16.655
|0.376
|186.843
|2
|10
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|51
|
+22.382
1:38'24.525
|7.870
|186.594
|2
|8
|7
|A. LindbladRB
|41
|51
|
+31.159
1:38'33.302
|8.777
|186.317
|2
|6
|8
|E. OconHaas F1 Team
|31
|51
|
+31.189
1:38'33.332
|0.030
|186.316
|2
|4
|9
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|51
|
+31.929
1:38'34.072
|0.740
|186.293
|2
|2
|10
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|51
|
+32.416
1:38'34.559
|0.487
|186.277
|3
|1
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|51
|
+33.231
1:38'35.374
|0.815
|186.252
|2
|12
|L. LawsonRB
|30
|51
|
+34.013
1:38'36.156
|0.782
|186.227
|2
|13
|G. BortoletoAudi
|5
|51
|
+34.230
1:38'36.373
|0.217
|186.220
|2
|14
|O. PiastriMcLaren
|81
|51
|
+36.401
1:38'38.544
|2.171
|186.152
|2
|15
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|51
|
+41.400
1:38'43.543
|4.999
|185.995
|2
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|49
|
+2 Voltas
1:35'29.837
|2 Voltas
|184.739
|2
|dnf
|F. ColapintoAlpine
|43
|36
|
+15 Voltas
1:11'47.854
|13 Voltas
|180.505
|2
|dnf
|P. GaslyAlpine
|10
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.051
|1 Volta
|186.382
|1
|dnf
|L. NorrisMcLaren
|1
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.299
|0.248
|186.371
|1
|dnf
|A. AlbonWilliams
|23
|29
|
+22 Voltas
53'03.879
|6 Voltas
|196.714
|dnf
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|20
|
+31 Voltas
37'40.710
|9 Voltas
|191.009
|1
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|7
|
+44 Voltas
13'20.429
|13 Voltas
|188.493
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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