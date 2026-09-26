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F1 - Briatore detona batida de Colapinto em Baku e dispara: 'Ver que rumo tomar'

Argentino bateu nos estágios finais do GP do Azerbaijão, ao fim do primeiro regime de safety car, e levou Gasly e Norris junto com ele

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

O conselheiro executivo da Alpine e figura carimbada no paddock da Fórmula 1Flavio Briatore, revelou ter ficado "extremamente decepcionado" com o abandono duplo de sua equipe no GP do Azerbaijão. E o motivo disso, uma manobra "muito ruim" de Franco Colapinto, piloto praticamente apadrinhado por ele, que disse que fará a escuderia "refletir e ver qual rumo tomar".

Na relargada da 36ª volta, o argentino travou as rodas dianteiras na parte interna do circuito de rua de Baku, em trecho empoeirado e com pouca aderência, e colidiu contra a lateral do carro do francês. Ele não só tirou ambos da corrida como ainda pegou Lando Norris, da McLaren, 'de rebote' - e o britânico até pediu sua suspensão da etapa do Bahrein.

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Briatore, não hesitou em criticá-lo e reforçou o quanto a Alpine saiu prejudicada na tabela de equipes. "Estou extremamente decepcionado com o resultado da corrida de hoje, sabendo que perdemos pontos valiosos na disputa do campeonato", declarou o dirigente, conforme citado no comunicado de imprensa da Alpine após a prova.

"Esse tipo de incidente não deveria acontecer, especialmente quando estávamos com um bom desempenho e ambos os carros na zona de pontuação", continuou, tentando, ainda, 'apaziguar' a situação com a equipe britânica. "Sinto muito pelo time e por Pierre, que fez ótimo trabalho durante todo o fim de semana e também peço desculpas a Lando e à McLaren por termos arruinado a corrida deles.

Acidente de Colapinto resultou em abandono duplo da Alpine e fúria de Norris, que também foi eliminado com a McLaren.

Acidente de Colapinto resultou em abandono duplo da Alpine e fúria de Norris, que também foi eliminado com a McLaren.

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Mesmo Colapinto estando apenas em sua segunda temporada completa na F1, Briatore reforçou que não é motivo para cometer um erro do tipo. "Foi uma manobra muito ruim para um piloto com a experiência dele e sei que assumiu total responsabilidade pelo ocorrido; de fato, freou muito tarde, considerando o contexto da corrida e a relargada após o safety car".

O dirigente afirmou que analisará os próximos passos após o incidente para evitar que a situação se repita no futuro, mas deixou no ar o que quis dizer com isso. "Quero dedicar um tempo para refletir sobre e considerar qual rumo tomar, para que possamos aprender com isso e evitar cenários semelhantes", declarou o italiano.

A falha de Colapinto em Baku ocorreu justamente quando o piloto de 23 anos vivia sua melhor fase na F1 até o momento, quando havia pontuado em quatro das últimas seis corridas. O erro não deve mudar sua situação na equipe francesa, pois ele já garantiu um novo contrato para a temporada de 2027.

Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 G. RussellMercedes 63 51

1:38'02.143

   187.304 2 25
2 M. VerstappenRed Bull Racing 3 51

+0.196

1:38'02.339

 0.196 187.298 2 18
3 I. HadjarRed Bull Racing 6 51

+10.704

1:38'12.847

 10.508 186.964 2 15
4 C. LeclercFerrari 16 51

+14.136

1:38'16.279

 3.432 186.855 2 12
5 A. AntonelliMercedes 12 51

+14.512

1:38'16.655

 0.376 186.843 2 10
6 L. HamiltonFerrari 44 51

+22.382

1:38'24.525

 7.870 186.594 2 8
7 A. LindbladRB 41 51

+31.159

1:38'33.302

 8.777 186.317 2 6
8 E. OconHaas F1 Team 31 51

+31.189

1:38'33.332

 0.030 186.316 2 4
9 O. BearmanHaas F1 Team 87 51

+31.929

1:38'34.072

 0.740 186.293 2 2
10 C. Sainz Jr.Williams 55 51

+32.416

1:38'34.559

 0.487 186.277 3 1
11 N. HulkenbergAudi 27 51

+33.231

1:38'35.374

 0.815 186.252 2  
12 L. LawsonRB 30 51

+34.013

1:38'36.156

 0.782 186.227 2  
13 G. BortoletoAudi 5 51

+34.230

1:38'36.373

 0.217 186.220 2  
14 O. PiastriMcLaren 81 51

+36.401

1:38'38.544

 2.171 186.152 2  
15 S. PerezCadillac-Ferrari 11 51

+41.400

1:38'43.543

 4.999 185.995 2  
dnf V. BottasCadillac-Ferrari 77 49

+2 Voltas

1:35'29.837

 2 Voltas 184.739 2  
dnf F. ColapintoAlpine 43 36

+15 Voltas

1:11'47.854

 13 Voltas 180.505 2  
dnf P. GaslyAlpine 10 35

+16 Voltas

1:07'36.051

 1 Volta 186.382 1  
dnf L. NorrisMcLaren 1 35

+16 Voltas

1:07'36.299

 0.248 186.371 1  
dnf A. AlbonWilliams 23 29

+22 Voltas

53'03.879

 6 Voltas 196.714    
dnf F. AlonsoAston Martin Racing 14 20

+31 Voltas

37'40.710

 9 Voltas 191.009 1  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 7

+44 Voltas

13'20.429

 13 Voltas 188.493    

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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