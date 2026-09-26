O conselheiro executivo da Alpine e figura carimbada no paddock da Fórmula 1, Flavio Briatore, revelou ter ficado "extremamente decepcionado" com o abandono duplo de sua equipe no GP do Azerbaijão. E o motivo disso, uma manobra "muito ruim" de Franco Colapinto, piloto praticamente apadrinhado por ele, que disse que fará a escuderia "refletir e ver qual rumo tomar".

Na relargada da 36ª volta, o argentino travou as rodas dianteiras na parte interna do circuito de rua de Baku, em trecho empoeirado e com pouca aderência, e colidiu contra a lateral do carro do francês. Ele não só tirou ambos da corrida como ainda pegou Lando Norris, da McLaren, 'de rebote' - e o britânico até pediu sua suspensão da etapa do Bahrein.

Briatore, não hesitou em criticá-lo e reforçou o quanto a Alpine saiu prejudicada na tabela de equipes. "Estou extremamente decepcionado com o resultado da corrida de hoje, sabendo que perdemos pontos valiosos na disputa do campeonato", declarou o dirigente, conforme citado no comunicado de imprensa da Alpine após a prova.

"Esse tipo de incidente não deveria acontecer, especialmente quando estávamos com um bom desempenho e ambos os carros na zona de pontuação", continuou, tentando, ainda, 'apaziguar' a situação com a equipe britânica. "Sinto muito pelo time e por Pierre, que fez ótimo trabalho durante todo o fim de semana e também peço desculpas a Lando e à McLaren por termos arruinado a corrida deles.

Acidente de Colapinto resultou em abandono duplo da Alpine e fúria de Norris, que também foi eliminado com a McLaren. Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Mesmo Colapinto estando apenas em sua segunda temporada completa na F1, Briatore reforçou que não é motivo para cometer um erro do tipo. "Foi uma manobra muito ruim para um piloto com a experiência dele e sei que assumiu total responsabilidade pelo ocorrido; de fato, freou muito tarde, considerando o contexto da corrida e a relargada após o safety car".

O dirigente afirmou que analisará os próximos passos após o incidente para evitar que a situação se repita no futuro, mas deixou no ar o que quis dizer com isso. "Quero dedicar um tempo para refletir sobre e considerar qual rumo tomar, para que possamos aprender com isso e evitar cenários semelhantes", declarou o italiano.

A falha de Colapinto em Baku ocorreu justamente quando o piloto de 23 anos vivia sua melhor fase na F1 até o momento, quando havia pontuado em quatro das últimas seis corridas. O erro não deve mudar sua situação na equipe francesa, pois ele já garantiu um novo contrato para a temporada de 2027.

Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!