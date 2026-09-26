F1: Colapinto quebra silêncio após causar strike em Baku e Norris pedir sua suspensão

Franco Colapinto tratou de pedir desculpas pelo "grande erro" no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26) que resultou em um strike dele em seu companheiro de Alpine, Pierre Gasly, e Lando Norris, que iniciou o desastre da McLaren em Baku. Sem titubear, disse que "jogou fora" o trabalho da equipe.

Na relargada da 36ª volta após regime de safety car, o argentino travou os pneus dianteiros, que estavam frios, ao tentar ultrapassar o francês por dentro na Curva 1, em trecho de baixa aderência. O movimento não deu certo e ele colidiu com a lateral do carro do colega de garagem, que acertou o britânico na sequência.

O episódio tirou da Alpine uma pontuação importante, já que ambos seus pilotos estavam entre os 10 primeiros, e marcou o desfecho de uma tarde frustrante para Norris, que foi incisivo e pediu a suspensão do piloto de 23 anos do GP do Bahrein da próxima semana.

Após o ocorrido, Colapinto mostrou-se arrasado com os danos ​​e pediu desculpas à sua escuderia e os pilotos a quem prejudicou. "Foi um grande erro", disse ele. "Travei tudo com pneus e freios frios e perdi totalmente o controle. Não há muito o que dizer além de me desculpar com a equipe, o Pierre e a todo o pessoal da fábrica", continuou.

O argentino contou que o primeiro contato com o francês após o acidente não foi dos melhores e que eles ainda deverão conversar no futuro próximo. "O Pierre, claro, está muito chateado, mas vou tentar falar com ele novamente. Temos trabalhado muito para pontuar e joguei tudo fora com aquele erro. É, sem dúvida, uma grande decepção", lamentou,

Acidente resultou em duplo abandono da Alpine e fúria de Norris, que pediu suspensão de Colapinto. Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Revelado o fato de que Norris pediu sua suspensão, Colapinto preferiu reforçar o arrependimento e reconhecimento de que errou. "Peço desculpas também ao Lando, para ser sincero, não apenas ao Pierre, e a todos; foi um grande erro. Travei as rodas e perdi totalmente o controle. Assim que toquei no freio, perdi muito o controle do carro".

Para ele, o maior impacto foi ter violado a regra não escrita de não tirar o companheiro de equipe da prova, o que tornou o incidente ainda pior: "Esse é o aspecto mais grave". Ainda, disse que espera, de fato, uma penalidade dos comissários da FIA.

"Se tivesse afetado apenas a mim, tudo bem, serviria de aprendizado, mas quando afeta também o outro carro, é ainda pior. Claro que espero receber alguma punição. Não sei [qual], não sou comissário, então deixo isso com eles", concluiu o argentino.

Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1

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