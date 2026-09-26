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F1: Colapinto quebra silêncio após causar strike em Baku e Norris pedir sua suspensão

Argentino tentou passar Gasly por dentro da Curva 1 ao recomeço do GP do Azerbaijão após safety car, mas bateu nele e provocou acidente também com britânico

Filip Cleeren Benjamin Vinel
Editado:

Franco Colapinto tratou de pedir desculpas pelo "grande erro" no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26) que resultou em um strike dele em seu companheiro de Alpine, Pierre Gasly, e Lando Norris, que iniciou o desastre da McLaren em Baku. Sem titubear, disse que "jogou fora" o trabalho da equipe.

Na relargada da 36ª volta após regime de safety car, o argentino travou os pneus dianteiros, que estavam frios, ao tentar ultrapassar o francês por dentro na Curva 1, em trecho de baixa aderência. O movimento não deu certo e ele colidiu com a lateral do carro do colega de garagem, que acertou o britânico na sequência.

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O episódio tirou da Alpine uma pontuação importante, já que ambos seus pilotos estavam entre os 10 primeiros, e marcou o desfecho de uma tarde frustrante para Norris, que foi incisivo e pediu a suspensão do piloto de 23 anos do GP do Bahrein da próxima semana.

Após o ocorrido, Colapinto mostrou-se arrasado com os danos ​​e pediu desculpas à sua escuderia e os pilotos a quem prejudicou. "Foi um grande erro", disse ele. "Travei tudo com pneus e freios frios e perdi totalmente o controle. Não há muito o que dizer além de me desculpar com a equipe, o Pierre e a todo o pessoal da fábrica", continuou.

O argentino contou que o primeiro contato com o francês após o acidente não foi dos melhores e que eles ainda deverão conversar no futuro próximo. "O Pierre, claro, está muito chateado, mas vou tentar falar com ele novamente. Temos trabalhado muito para pontuar e joguei tudo fora com aquele erro. É, sem dúvida, uma grande decepção", lamentou,

Acidente resultou em duplo abandono da Alpine e fúria de Norris, que pediu suspensão de Colapinto.

Acidente resultou em duplo abandono da Alpine e fúria de Norris, que pediu suspensão de Colapinto.

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Revelado o fato de que Norris pediu sua suspensão, Colapinto preferiu reforçar o arrependimento e reconhecimento de que errou. "Peço desculpas também ao Lando, para ser sincero, não apenas ao Pierre, e a todos; foi um grande erro. Travei as rodas e perdi totalmente o controle. Assim que toquei no freio, perdi muito o controle do carro".

Para ele, o maior impacto foi ter violado a regra não escrita de não tirar o companheiro de equipe da prova, o que tornou o incidente ainda pior: "Esse é o aspecto mais grave". Ainda, disse que espera, de fato, uma penalidade dos comissários da FIA.

"Se tivesse afetado apenas a mim, tudo bem, serviria de aprendizado, mas quando afeta também o outro carro, é ainda pior. Claro que espero receber alguma punição. Não sei [qual], não sou comissário, então deixo isso com eles", concluiu o argentino.

Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 G. RussellMercedes 63 51

1:38'02.143

   187.304 2 25
2 M. VerstappenRed Bull Racing 3 51

+0.196

1:38'02.339

 0.196 187.298 2 18
3 I. HadjarRed Bull Racing 6 51

+10.704

1:38'12.847

 10.508 186.964 2 15
4 C. LeclercFerrari 16 51

+14.136

1:38'16.279

 3.432 186.855 2 12
5 A. AntonelliMercedes 12 51

+14.512

1:38'16.655

 0.376 186.843 2 10
6 L. HamiltonFerrari 44 51

+22.382

1:38'24.525

 7.870 186.594 2 8
7 A. LindbladRB 41 51

+31.159

1:38'33.302

 8.777 186.317 2 6
8 E. OconHaas F1 Team 31 51

+31.189

1:38'33.332

 0.030 186.316 2 4
9 O. BearmanHaas F1 Team 87 51

+31.929

1:38'34.072

 0.740 186.293 2 2
10 C. Sainz Jr.Williams 55 51

+32.416

1:38'34.559

 0.487 186.277 3 1
11 N. HulkenbergAudi 27 51

+33.231

1:38'35.374

 0.815 186.252 2  
12 L. LawsonRB 30 51

+34.013

1:38'36.156

 0.782 186.227 2  
13 G. BortoletoAudi 5 51

+34.230

1:38'36.373

 0.217 186.220 2  
14 O. PiastriMcLaren 81 51

+36.401

1:38'38.544

 2.171 186.152 2  
15 S. PerezCadillac-Ferrari 11 51

+41.400

1:38'43.543

 4.999 185.995 2  
dnf V. BottasCadillac-Ferrari 77 49

+2 Voltas

1:35'29.837

 2 Voltas 184.739 2  
dnf F. ColapintoAlpine 43 36

+15 Voltas

1:11'47.854

 13 Voltas 180.505 2  
dnf P. GaslyAlpine 10 35

+16 Voltas

1:07'36.051

 1 Volta 186.382 1  
dnf L. NorrisMcLaren 1 35

+16 Voltas

1:07'36.299

 0.248 186.371 1  
dnf A. AlbonWilliams 23 29

+22 Voltas

53'03.879

 6 Voltas 196.714    
dnf F. AlonsoAston Martin Racing 14 20

+31 Voltas

37'40.710

 9 Voltas 191.009 1  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 7

+44 Voltas

13'20.429

 13 Voltas 188.493    

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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