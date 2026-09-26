F1: Colapinto quebra silêncio após causar strike em Baku e Norris pedir sua suspensão
Argentino tentou passar Gasly por dentro da Curva 1 ao recomeço do GP do Azerbaijão após safety car, mas bateu nele e provocou acidente também com britânico
Franco Colapinto tratou de pedir desculpas pelo "grande erro" no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26) que resultou em um strike dele em seu companheiro de Alpine, Pierre Gasly, e Lando Norris, que iniciou o desastre da McLaren em Baku. Sem titubear, disse que "jogou fora" o trabalho da equipe.
Na relargada da 36ª volta após regime de safety car, o argentino travou os pneus dianteiros, que estavam frios, ao tentar ultrapassar o francês por dentro na Curva 1, em trecho de baixa aderência. O movimento não deu certo e ele colidiu com a lateral do carro do colega de garagem, que acertou o britânico na sequência.
O episódio tirou da Alpine uma pontuação importante, já que ambos seus pilotos estavam entre os 10 primeiros, e marcou o desfecho de uma tarde frustrante para Norris, que foi incisivo e pediu a suspensão do piloto de 23 anos do GP do Bahrein da próxima semana.
Após o ocorrido, Colapinto mostrou-se arrasado com os danos e pediu desculpas à sua escuderia e os pilotos a quem prejudicou. "Foi um grande erro", disse ele. "Travei tudo com pneus e freios frios e perdi totalmente o controle. Não há muito o que dizer além de me desculpar com a equipe, o Pierre e a todo o pessoal da fábrica", continuou.
O argentino contou que o primeiro contato com o francês após o acidente não foi dos melhores e que eles ainda deverão conversar no futuro próximo. "O Pierre, claro, está muito chateado, mas vou tentar falar com ele novamente. Temos trabalhado muito para pontuar e joguei tudo fora com aquele erro. É, sem dúvida, uma grande decepção", lamentou,
Acidente resultou em duplo abandono da Alpine e fúria de Norris, que pediu suspensão de Colapinto.
Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Revelado o fato de que Norris pediu sua suspensão, Colapinto preferiu reforçar o arrependimento e reconhecimento de que errou. "Peço desculpas também ao Lando, para ser sincero, não apenas ao Pierre, e a todos; foi um grande erro. Travei as rodas e perdi totalmente o controle. Assim que toquei no freio, perdi muito o controle do carro".
Para ele, o maior impacto foi ter violado a regra não escrita de não tirar o companheiro de equipe da prova, o que tornou o incidente ainda pior: "Esse é o aspecto mais grave". Ainda, disse que espera, de fato, uma penalidade dos comissários da FIA.
"Se tivesse afetado apenas a mim, tudo bem, serviria de aprendizado, mas quando afeta também o outro carro, é ainda pior. Claro que espero receber alguma punição. Não sei [qual], não sou comissário, então deixo isso com eles", concluiu o argentino.
Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|G. RussellMercedes
|63
|51
|
1:38'02.143
|187.304
|2
|25
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|51
|
+0.196
1:38'02.339
|0.196
|187.298
|2
|18
|3
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|51
|
+10.704
1:38'12.847
|10.508
|186.964
|2
|15
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|51
|
+14.136
1:38'16.279
|3.432
|186.855
|2
|12
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|51
|
+14.512
1:38'16.655
|0.376
|186.843
|2
|10
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|51
|
+22.382
1:38'24.525
|7.870
|186.594
|2
|8
|7
|A. LindbladRB
|41
|51
|
+31.159
1:38'33.302
|8.777
|186.317
|2
|6
|8
|E. OconHaas F1 Team
|31
|51
|
+31.189
1:38'33.332
|0.030
|186.316
|2
|4
|9
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|51
|
+31.929
1:38'34.072
|0.740
|186.293
|2
|2
|10
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|51
|
+32.416
1:38'34.559
|0.487
|186.277
|3
|1
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|51
|
+33.231
1:38'35.374
|0.815
|186.252
|2
|12
|L. LawsonRB
|30
|51
|
+34.013
1:38'36.156
|0.782
|186.227
|2
|13
|G. BortoletoAudi
|5
|51
|
+34.230
1:38'36.373
|0.217
|186.220
|2
|14
|O. PiastriMcLaren
|81
|51
|
+36.401
1:38'38.544
|2.171
|186.152
|2
|15
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|51
|
+41.400
1:38'43.543
|4.999
|185.995
|2
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|49
|
+2 Voltas
1:35'29.837
|2 Voltas
|184.739
|2
|dnf
|F. ColapintoAlpine
|43
|36
|
+15 Voltas
1:11'47.854
|13 Voltas
|180.505
|2
|dnf
|P. GaslyAlpine
|10
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.051
|1 Volta
|186.382
|1
|dnf
|L. NorrisMcLaren
|1
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.299
|0.248
|186.371
|1
|dnf
|A. AlbonWilliams
|23
|29
|
+22 Voltas
53'03.879
|6 Voltas
|196.714
|dnf
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|20
|
+31 Voltas
37'40.710
|9 Voltas
|191.009
|1
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|7
|
+44 Voltas
13'20.429
|13 Voltas
|188.493
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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