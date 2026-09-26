Franco Colapinto recebeu uma punição de perda de cinco posições no grid para o GP do Bahrein de Fórmula 1, que será disputado na Malásia, após o 'acidente em cadeia' que provocou na corrida deste sábado (26), no Azerbaijão. O castigo é bem mais leve do que sugeriu Lando Norris, um dos envolvidos na batida, que bradou por sua suspensão.

A etapa de Baku entrou em regime de safety car quando Alexander Albon colidiu pouco depois da metade da prova, e na relargada, o argentino travou as rodas de forma drástica ao tentar a ultrapassagem sobre seu companheiro de Alpine, Pierre Gasly, por dentro na Curva 1. Ele acertou o francês, que, por sua vez, bateu na McLaren do britânico.

Antes de ver o replay do acidente, um Norris furioso pediu que Colapinto fosse suspenso de Sepang, mas os comissários optaram por uma punição de 10 segundos, que converteu-se na perda de cinco posições no próximo grid. O motivo da mudança é o fato dele ter abandonado a prova pouco depois do ocorrido.

"Os comissários analisaram evidências em vídeo, dados de cronometragem e imagens das câmeras a bordo", explicou o relatório oficial da FIA, que detalhou o porquê do castigo.

"Colapinto teve culpa total ou predominante. A penalidade padrão por causar uma colisão é de 10 segundos, mas como ele havia abandonado a corrida e, portanto, não pôde cumprir a punição de tempo, foi convertida em cinco posições no grid para a próxima corrida em que participar, de acordo com o Artigo B1.9.6.(e) do Regulamento da F1 da FIA de 2026", seguiu.

Por que Lindblad, que prejudicou outro piloto, assim como Colapinto, não foi penalizado

Os comissários aproveitaram para explicar por que não tomaram nenhuma medida adicional em relação ao fato de Arvid Lindblad ter feito seu companheiro de equipe na RB, Liam Lawson, rodar — e tem a ver com a manobra do argentino.

“Após a retomada, Lindblad e Lawson se aproximaram da Curva 1, com Lindblad em uma situação de disputa entre três carros”, escreveram eles, justificando que houve reduções abruptas por conta da batida entre Colapinto, Gasly e Norris. "Desencadeou uma reação de frenagem nos carros imediatamente à frente de Lindblad, que, ao mesmo tempo, estava posicionado entre carros de ambos os lados.”

Lindblad também se envolveu em colisão e prejudicou seu companheiro de RB, Lawson, mas não recebeu penalidade. Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

“Após analisarem o posicionamento e o movimento dos pilotos envolvidos, os comissários determinaram que o contato foi resultado, principalmente, do espaço restrito disponível para Lindblad e da reação em cadeia causada pelo incidente à frente, e não de alguma ação ou erro pelo qual ele pudesse ser considerado total ou predominantemente culpado", seguiram os comissários.

"Tratou-se de um incidente típico de primeira curva após uma relargada, sem que houvesse um piloto predominantemente culpado", concluiu o documento da FIA.

Outro competidor que deixou Baku punido foi o brasileiro Gabriel Bortoleto. Ele caiu de 13º para 15º no resultado final do GP do Azerbaijão por ter realizado uma ultrapassagem sobre Sergio Pérez enquanto a corrida estava sob regime de bandeira amarela.

Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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