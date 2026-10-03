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F1 - Bortoleto: "Cara, não tinha nada sobrando desse carro"; brasileiro destrincha quali brilhante

Brasileiro avançou ao Q3, com direito a marcar o melhor primeiro setor no fim do Q2, e conquistou a 10ª colocação no grid do GP do Bahrein na Malásia

Fabio Tarnapolsky
Editado:

Gabriel Bortoleto seguiu sua 'escalada' ao longo do final de semana do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, voltou ao Q3 e conquistou a 10º posição do grid de largada para a corrida do próximo domingo (4). E ele confessou que chegou ao limite máximo do que conseguia tirar do carro da Audi na classificação.

As primeiras sessões no circuito de Sepang não foram as melhores para a equipe e o brasileiro, 13º no TL1, 12º no TL2 e 11º no TL2. No fim, ele seguiu a 'progressão aritmética', mas sem deixar de sofrer. Para o piloto de 21 anos, o bom resultado ainda não representa uma grande virada.

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"A gente sofre nas retas, mesmo tendo um carro bom de curva", explicou Bortoleto ao SporTV ao falar sobre os pontos a se corrigir no equipamento da Audi. Para conseguir uma performance dessas, somente com erro zero. "Tem que fazer tudo perfeito, sair tudo maravilhoso para fechar na posição que a gente acabou", continuou.

"As duas voltas foram incríveis, foram voltas que eu falei: 'cara, não tinha mais nada sobrando para tirar desse carro', mas sou só uma parte gigante dessa engrenagem chamada Audi", complementou o brasileiro, que não pontua desde o GP da Bélgica, disputado no meio de julho.

Centrado, Bortoleto tratou de frear qualquer empolgação além do limite com o Q3 e ressaltou que a escuderia ainda não voltou à sua melhor forma na temporada. "Vínhamos de vários pontos, vários Q3 e demos uma caída. Seguimos em uma caída. Está mais difícil do que no começo do ano, mas a gente luta", disse.

Brasileiro foi o único da Audi a avançar ao Q3, enquanto Hulkenberg caiu no Q1.

Brasileiro foi o único da Audi a avançar ao Q3, enquanto Hulkenberg caiu no Q1.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Bortoleto vê largada do GP do Bahrein na Malásia como fundamental para pontuar

Questionado sobre os desafios com a degradação do GP do Bahrein na Malásia, já que o circuito de Sepang registra altas temperaturas ao longo do fim de semana e, de quebra, ainda pode ter chuva, Bortoleto explicou o que pretende fazer para se manter no top 10.

"Para gente, vai ser importante ter um bom ritmo e boa largada, e isso é uma dificuldade que temos tido em todas as corridas", contou. "A verdade é que vamos ver quantas posições vamos conseguir manter atrás e, depois da Curva 1, entender onde a gente tá posicionado e começar a corrida dali", seguiu.

Bortoleto não chegou no top 10 de nenhum dos treinos livres em Sepang, mas cresceu no momento certo.

Bortoleto não chegou no top 10 de nenhum dos treinos livres em Sepang, mas cresceu no momento certo.

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"É dar nosso melhor, fazer uma boa gestão de pneus e tentar ir para os pontos, que acho que a gente tem chance", concluiu Bortoleto, que, com essas palavras, espera sair do GP do Bahrein na Malásia com saldo positivo na bagagem.

O companheiro de equipe do brasileiro, Nico Hulkenberg, foi apenas o 17º, caiu no Q1 e larga da 15ª posição por conta das punições a Franco Colapinto e Arvid Lindblad, que excederam o limite de troca de componentes em seus carros. Gabriel divide a quinta fila com Pierre Gasly, o nono colocado.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1

Cla Piloto # Tempo Pneus km/h
1 M. VerstappenRed Bull Racing 3

1'35.130

   209.763
2 L. HamiltonFerrari 44

+0.298

1'35.428

   209.108
3 A. AntonelliMercedes 12

+0.501

1'35.631

   208.664
4 C. LeclercFerrari 16

+0.536

1'35.666

   208.588
5 L. NorrisMcLaren 1

+0.627

1'35.757

   208.389
6 O. PiastriMcLaren 81

+0.632

1'35.762

   208.379
7 G. RussellMercedes 63

+0.741

1'35.871

   208.142
8 I. HadjarRed Bull Racing 6

+0.428

1'35.558

   208.823
9 P. GaslyAlpine 10

+2.080

1'37.210

   205.275
10 G. BortoletoAudi 5

+2.543

1'37.673

   204.302
11 L. LawsonRB 30

+1.893

1'37.023

   205.670
12 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+2.090

1'37.220

   205.254
13 C. Sainz Jr.Williams 55

+2.397

1'37.527

   204.607
14 L. StrollAston Martin Racing 18

+2.436

1'37.566

   204.526
15 N. HulkenbergAudi 27

+2.840

1'37.970

   203.682
16 O. BearmanHaas F1 Team 87

+2.850

1'37.980

   203.661
17 E. OconHaas F1 Team 31

+3.103

1'38.233

   203.137
18 A. AlbonWilliams 23

+3.470

1'38.600

   202.381
19 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+3.481

1'38.611

   202.358
20 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+3.803

1'38.933

   201.700
21 F. ColapintoAlpine 43

+2.049

1'37.179

   205.340
22 A. LindbladRB 41

+2.753

1'37.883

   203.863

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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