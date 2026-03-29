O chefe da Haas, Ayao Komatsu, explicou em detalhes os detalhes o porquê do assustador acidente de Oliver Bearman no GP do Japão de Fórmula 1 disputado na madrugada deste domingo (29). Segundo ele, Franco Colapinto, que estava próximo no momento, não teve qualquer culpa e aconteceu por conta de um erro de cálculo de velocidade.

Após se classificar em uma modesta 18ª posição e fazer um pit stop mais cedo do que a maioria, o britânico disputava a 17ª posição com o argentino quando perdeu o controle a 306 km/h na entrada da curva Spoon, batendo com impacto de 50G. O jovem saiu mancando do carro e foi diagnosticado com uma contusão no joelho direito.

No momento do acidente, a diferença de velocidade era de 45 km/h entre a Haas e a Alpine, que Komatsu explicou ter sido causada por estratégias alternadas de gerenciamento de energia.

“Antes da curva 13, Colapinto estava sempre fazendo algo consistente, não é culpa dele”, analisou o chefe da equipe americana, comparando dados com trechos prévios da corrida. “Na volta anterior, a velocidade dele era exatamente a mesma, então sabíamos com o que estávamos lidando".

“É que estávamos usando mais o turbo ali, então mesmo em voltas normais, tínhamos uma vantagem de 20 km/h. Foi por isso que ele quis tentar. Aí, ele usou o botão de turbo, mas isso converteu-se em uma diferença de velocidade de 50 km/h”, acrescentou – a FIA confirmou o valor exato de 45 km/h.

“Tenho certeza de que vocês viram na câmera onboard que a velocidade de aproximação era enorme, e ele simplesmente calculou mal. É uma das coisas que discutimos a respeito desse regulamento, que a velocidade de aproximação pode se tornar um problema", seguiu Komatsu, em mais uma crítica às novas regras por parte das equipes.

“Claro, ele está se culpando, dizendo coisas como: 'eu deveria ter feito melhor, não tem desculpa’, mas se você analisar, essa diferença de 50 km/h é enorme. Então, é uma lição, e tenho certeza de que conversaremos sobre isso em relação ao nosso futuro, como podemos melhorar", completou.

Lateral da Haas de Bearman ficou destruída e piloto britânico saiu mancando, com lesão no joelho. Foto de: Kym Illman / Getty Images

Embora tenha deixado claro que Colapinto não era responsável pelo incidente, Komatsu também se recusou a culpar Bearman. Questionado se a batida foi causado por uma combinação de erro do piloto e as novas regras da Fórmula 1, o japonês rechaçou. “'Erro' é uma palavra muito forte, para ser honesto".

"Poderíamos dizer 'pequeno erro de julgamento', mas é assustadora aquela velocidade de aproximação. Quando olho para a volta anterior com GPS, é totalmente compreensível e a decisão correta tentar a ultrapassagem ali, mas é algo simplesmente enorme". Em suma, Bearman tentaria a ultrapassagem naquele setor em um momento ou outro.

"Esta é apenas a terceira corrida com este regulamento, então é algo que ele nunca experimentou. Por isso, nem considero isso um 'erro'. É apenas algo que acho que devemos estar cientes como comunidade da F1 e talvez ver o que podemos melhorar para mitigar isso, porque poderia ter sido muito pior", concluiu Komatsu.

Resultado do GP do Japão de Fórmula 1

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