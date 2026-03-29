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F1: Por que Bearman estava quase 50 km/h mais rápido que Colapinto em acidente assustador no Japão

Chefe da Haas explica que britânico já havia notado que era mais rápido no setor por conta do gerenciamento de energia, mas que diferença foi brutal

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Publicado:

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, explicou em detalhes os detalhes o porquê do assustador acidente de Oliver Bearman no GP do Japão de Fórmula 1 disputado na madrugada deste domingo (29). Segundo ele, Franco Colapinto, que estava próximo no momento, não teve qualquer culpa e aconteceu por conta de um erro de cálculo de velocidade.

Após se classificar em uma modesta 18ª posição e fazer um pit stop mais cedo do que a maioria, o britânico disputava a 17ª posição com o argentino quando perdeu o controle a 306 km/h na entrada da curva Spoon, batendo com impacto de 50G. O jovem saiu mancando do carro e foi diagnosticado com uma contusão no joelho direito.

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No momento do acidente, a diferença de velocidade era de 45 km/h entre a Haas e a Alpine, que Komatsu explicou ter sido causada por estratégias alternadas de gerenciamento de energia.

“Antes da curva 13, Colapinto estava sempre fazendo algo consistente, não é culpa dele”, analisou o chefe da equipe americana, comparando dados com trechos prévios da corrida. “Na volta anterior, a velocidade dele era exatamente a mesma, então sabíamos com o que estávamos lidando".

 

“É que estávamos usando mais o turbo ali, então mesmo em voltas normais, tínhamos uma vantagem de 20 km/h. Foi por isso que ele quis tentar. Aí, ele usou o botão de turbo, mas isso converteu-se em uma diferença de velocidade de 50 km/h”, acrescentou – a FIA confirmou o valor exato de 45 km/h.

“Tenho certeza de que vocês viram na câmera onboard que a velocidade de aproximação era enorme, e ele simplesmente calculou mal. É uma das coisas que discutimos a respeito desse regulamento, que a velocidade de aproximação pode se tornar um problema", seguiu Komatsu, em mais uma crítica às novas regras por parte das equipes.

“Claro, ele está se culpando, dizendo coisas como: 'eu deveria ter feito melhor, não tem desculpa’, mas se você analisar, essa diferença de 50 km/h é enorme. Então, é uma lição, e tenho certeza de que conversaremos sobre isso em relação ao nosso futuro, como podemos melhorar", completou.

Lateral da Haas de Bearman ficou destruída e piloto britânico saiu mancando, com lesão no joelho.

Lateral da Haas de Bearman ficou destruída e piloto britânico saiu mancando, com lesão no joelho.

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Embora tenha deixado claro que Colapinto não era responsável pelo incidente, Komatsu também se recusou a culpar Bearman. Questionado se a batida foi causado por uma combinação de erro do piloto e as novas regras da Fórmula 1, o japonês rechaçou. “'Erro' é uma palavra muito forte, para ser honesto".

"Poderíamos dizer 'pequeno erro de julgamento', mas é assustadora aquela velocidade de aproximação. Quando olho para a volta anterior com GPS, é totalmente compreensível e a decisão correta tentar a ultrapassagem ali, mas é algo simplesmente enorme". Em suma, Bearman tentaria a ultrapassagem naquele setor em um momento ou outro.

"Esta é apenas a terceira corrida com este regulamento, então é algo que ele nunca experimentou. Por isso, nem considero isso um 'erro'. É apenas algo que acho que devemos estar cientes como comunidade da F1 e talvez ver o que podemos melhorar para mitigar isso, porque poderia ter sido muito pior", concluiu Komatsu.

Resultado do GP do Japão de Fórmula 1

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 A. AntonelliMercedes 12 53

1:28'03.403

   209.504 1 25
2 O. PiastriMcLaren 81 53

+13.722

1:28'17.125

 13.722 208.961 1 18
3 C. LeclercFerrari 16 53

+15.270

1:28'18.673

 1.548 208.900 1 15
4 G. RussellMercedes 63 53

+15.754

1:28'19.157

 0.484 208.881 1 12
5 L. NorrisMcLaren 1 53

+23.479

1:28'26.882

 7.725 208.577 1 10
6 L. HamiltonFerrari 44 53

+25.037

1:28'28.440

 1.558 208.516 1 8
7 P. GaslyAlpine 10 53

+32.340

1:28'35.743

 7.303 208.229 1 6
8 M. VerstappenRed Bull Racing 3 53

+32.677

1:28'36.080

 0.337 208.216 1 4
9 L. LawsonRB 30 53

+50.180

1:28'53.583

 17.503 207.533 1 2
10 E. OconHaas F1 Team 31 53

+51.216

1:28'54.619

 1.036 207.492 1 1
11 N. HulkenbergAudi 27 53

+52.280

1:28'55.683

 1.064 207.451 1  
12 I. HadjarRed Bull Racing 6 53

+56.154

1:28'59.557

 3.874 207.301 1  
13 G. BortoletoAudi 5 53

+59.078

1:29'02.481

 2.924 207.187 1  
14 A. LindbladRB 41 53

+59.848

1:29'03.251

 0.770 207.157 1  
15 C. Sainz Jr.Williams 55 53

+1'05.008

1:29'08.411

 5.160 206.957 1  
16 F. ColapintoAlpine 43 53

+1'05.773

1:29'09.176

 0.765 206.928 1  
17 S. PerezCadillac-Ferrari 11 53

+1'32.453

1:29'35.856

 26.680 205.901 1  
18 F. AlonsoAston Martin Racing 14 52

+1 Volta

1:28'29.951

 1 Volta 204.519 2  
19 V. BottasCadillac-Ferrari 77 52

+1 Volta

1:28'46.024

 16.073 203.902 1  
20 A. AlbonWilliams 23 51

+2 Voltas

1:28'08.470

 1 Volta 201.397 6  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 30

+23 Voltas

52'49.430

 21 Voltas 197.535 3  
dnf O. BearmanHaas F1 Team 87 20

+33 Voltas

32'44.370

 10 Voltas 212.294 1  

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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