O Japão recebe os Jogos Olímpicos de Tóquio em meio a um dos piores momentos do enfrentamento da pandemia de Covid-19 no país. E a situação do GP da Fórmula 1 segue em suspensão pelo menos até o fim do evento, mas a confirmação de que o início da venda de ingressos foi adiada alimenta ainda mais a possibilidade de um cancelamento.

No momento, o GP do Japão, em Suzuka, está marcado para 10 de outubro, sendo a terceira parte de uma rodada tripla que conta ainda com as provas da Rússia, em Sochi, e da Turquia, em Istambul, ocupando a vaga deixada por Singapura.

Outros eventos do esporte a motor marcados para o Japão já foram cancelados, como a etapa da MotoGP em Motegi e as 6 Horas de Fuji do Mundial de Endurance (WEC), o que aumentava a possibilidade de cancelamento da prova da F1, apesar de informações da imprensa local darem que a Honda pressionava o governo local para manter a realização do GP, buscando fazer uma despedida da categoria em casa.

Recentemente, o CEO da F1, Stefano Domenicali, afirmou em entrevista à BBC, que a categoria aguardaria até o final das Olimpíadas antes de tomar uma decisão sobre o futuro do GP do Japão.

Mas, nesta quarta-feira (28), a organização confirmou o adiamento do início da venda de ingressos, alimentando ainda mais os rumores de um cancelamento: "Aguardamos até que seja possível fornecer informações mais confiáveis sobre a situação atual", diz o comunicado. "Pedimos a compreensão de todos".

O momento não poderia ser pior para o Japão. Em meio às Olimpíadas, com milhares de estrangeiros circulando pelo país, Tóquio registrou nesta quarta (28) o segundo recorde consecutivo de casos em apenas um dia: foram 3.177 infectados contra 2.848 da terça (27).

Dentro dos Jogos, há ainda registros diários de novos casos entre pessoas ligadas ao evento, mas ainda nenhum atleta.

Segundo reportagem do Auto Motor und Sport divulgada na semana passada, o cancelamento do GP do Japão parece ser iminente, e sua remoção deve causar uma grande mudança no calendário da segunda metade da temporada 2021.

Caso seja confirmado, o dia 10 de outubro passaria a ser uma semana de descanso, antes de uma rodada tripla com duas corridas nos Estados Unidos, em 17 e 24 do mesmo mês, e o GP do México no dia 31/10. Na sequência, a etapa de Interlagos seria adiada em uma semana, de 07 para 14/11, fazendo dobradinha com o substituto da Austrália, sendo que a estreia do Catar vem ganhando força para ocupar esta vaga.

Finalizando a temporada, os GPs da Arábia Saudita e de Abu Dhabi ainda podem inverter suas datas, porque os Emirados Árabes Unidos ainda fazem parte da lista vermelha do Reino Unido, que obrigaria boa parte do paddock a cumprir uma quarentena de 14 dias no retorno o que, efetivamente, faria com que todos passassem o Natal fora de casa.

