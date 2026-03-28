Apesar de Andrea Kimi Antonelli ter feito a pole position para o GP do Japão deste domingo (29), sua volta não foi unanimidade, e não por ter sido mal executada, mas por um problema que 'assombra' a Fórmula 1 em 2026: a queda brusca de velocidade ao fim das retas, ou em setores mais rápidos, pelo consumo da bateria.

Usuários notaram que, diferentemente do usual, a categoria não mostrou o onboard completo da performance do italiano na classificação que garantiu seu lugar na posição de honra. Ao contornar as curvas 13 e 14, que levam à famosa 130R, a câmera do cockpit deu lugar à uma de perseguição à sua Mercedes.

A publicação da volta da pole feita pela F1 em seu canal no YouTube gerou uma série de críticas. Todos os comentários mais relevantes citam a mudança brusca no replay. "Quando mais vocês escondem, mais prestamos atenção", comentou um usuário. "Mudando a câmera para esconder o super 'corte' na 130R", indagou outro.

Em postagem no X (antigo Twitter) sobre o assunto, um internauta compartilhou o onboard da F1TV no carro de Antonelli, que mostra claramente a redução brusca de velocidade, causada pelo consumo de bateria. Vale lembrar que no regulamento de 2026 a potência elétrica é até três vezes maior do que os últimos anos e, assim, o desempenho é regido totalmente pela administração do MGU-K.

A repercussão nessa rede foi ainda mais negativa. Um usuário disse que a Fórmula 1 "pensava que eles eram estúpidos", enquanto outro apontou que a categoria teria "vergonha dos próprios carros".

Para efeito de comparação, o vídeo da pole position de Max Verstappen, um dos maiores críticos do novo regulamento, no GP do Japão de 2025, no mesmo circuito, é gravado inteiramente na câmera onboard. O mesmo vale para a volta do holandês em 2024, quando também largou da ponta em Suzuka.

Kimi Antonelli marcou 1:28.778 para ser o primeiro colocado no grid de largada, quase dois segundos mais lento do que o tempo do tetracampeão na última temporada, de 1:26.983. A diferença de menos de um segundo do primeiro ao décimo também não existe mais, pois Arvin Linblad, o 'último' no Q3, ficou a cerca de 1s5 do italiano da Mercedes.

Pole de Verstappen em 2025 não teve o mesmo 'corte' e foi reproduzida integralmente na câmera do cockpit. Foto de: Reprodução

F1 diz que corte em replay de Antonelli foi "problema técnico"

A Fórmula 1 publicou em suas redes sociais que a câmera onboard de Antonelli teve um "problema técnico" durante a volta e por isso não foi mostrada no setor 3. Adicionalmente, compartilhou a filmagem de George Russell, segundo no grid, contra o ghost car do italiano.

A postagem da volta da pole position, que a apresenta como uma volta onboaard foi até alvo de 'checagem' no X. Leitores adicionaram contexto citando a troca de ângulo próximo à 130R.

O GP do Japão está marcado para as 2h (horário de Brasília) deste domingo (29), com Antonelli na pole e o brasileiro Gabriel Bortoleto partindo da nona colocação. A Globo transmite a prova na TV aberta para o Brasil, o SporTV na TV fechada e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

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