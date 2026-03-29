O 'efeito ioiô' no GP do Japão de Fórmula 1 deste domingo (29) foi menos intenso do que, por exemplo, em Melbourne, na abertura da temporada, com perdas e recuperações de posições frequentes. Só que, mesmo mais estável, o panorama não agradou a todos os pilotos. Lando Norris, por exemplo, diz que evitou ultrapassar Lewis Hamilton em diversos pontos da prova, e Max Verstappen vê a MGU-K com importância excessiva.

O grande problema e que se torna o principal motivo de reclamação dos pilotos está na influência da bateria. O que antigamente era somente uma potência extra que, se bem utilizada, poderia ser o ponto de diferença em uma briga por posição, agora coloca os pilotos em sinucas de bico. Tomar a frente antes de uma longa reta, como a de Suzuka, por exemplo, não é mais viável.

“Honestamente, em alguns momentos da corrida, eu nem queria ultrapassar o Lewis", revelou Norris ao Motorsport.com nas entrevistas após o GP do Japão, temendo que não teria força para segurar a posição nos trechos seguintes. "É que a minha bateria descarrega, eu não quero que isso aconteça, mas não consigo controlar”.

“Então, eu o ultrapasso e, de repente, fico sem bateria, e ele simplesmente me ultrapassa. Isso não é corrida, isso é efeito ioiô. Mesmo que ele diga que não, é efeito ioiô", afirmou o atual campeão da categoria, que vê as ultrapassagens não terem mais muita utilidade e uma sensação de impotência ao volante.

“Quando você está à mercê do que a unidade de potência oferece, o piloto deveria ter pelo menos algum controle sobre ela, e não temos", criticou Norris. Segundo ele, esse problema ocorre principalmente quando o piloto usa o modo de ultrapassagem, ou seja, quando está a menos de um segundo do carro da frente.

Norris se viu 'preso' em momentos da batalha com Hamilton nos momentos finais da prova em Suzuka. Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Isso levou a um momento em que o britânico passou Hamilton na última chicane, sendo imediatamente superado novamente na reta principal. Ele explicou que isso aconteceu justamente por conta da bateria. "Ela é acionada na curva 130R. Eu tenho que aliviar o pé, senão vou bater nele, e aí não posso acelerar de novo".

"Se eu acelerar, a bateria é acionada, e eu não quero que isso aconteça porque ela deveria ter sido desligada, mas como eu alivio o pé e tenho que acelerar de novo, ela é acionada", destrinchou o piloto da McLaren.

Em resumo, a MGU-K descarregou novamente e Norris não tinha energia suficiente no final da reta de chegada para se defender do adversário da Ferrari.

“Não há nada que eu possa fazer. Simplesmente não há controle suficiente para um piloto, e é por isso que você fica muito à mercê do que está atrás de você. Não é assim que deveria ser", assertou o britânico.

Verstappen é um dos maiores críticos da nova Fórmula 1 e crê que Suzuka expôs alguns dos problemas. Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Traçado de Suzuka 'expôs' nova realidade da Fórmula 1

Verstappen, um dos maiores críticos do novo regulamento, compartilha da opinião do rival na disputa pelo título da última temporada. Segundo o tetracampeão, o traçado de Suzuka expôs mais uma vez a dificuldade que os pilotos enfrentam para calcular uma ultrapassagem de forma a não ficarem imediatamente vulneráveis ​​a um contra-ataque com a bateria descarregada.

“Em geral, você precisa ter muito cuidado com a forma como usa a energia. É um pouco complicado”, disse o holandês. “O problema é que você tem uma longa reta, depois uma pequena chicane e, em seguida, outra longa reta", seguiu o piloto da Red Bull, referindo-se aos trechos entre 130R, última chicane e reta principal.

"Se você usar toda a potência em uma reta, não terá nada na outra. Em algumas outras pistas, se você tem uma longa reta e depois algumas curvas, tem tempo para recarregar, mas aqui não”, explicou Verstappen. E logicamente, essa característica não é exclusiva do autódromo do Japão, ou seja, pode acarretar em mais corridas problemáticas.

Norris revelou que ultrapassou Hamilton mesmo sem querer no Japão quando brigava pelo quinto lugar com o heptacampeão da Ferrari. Foto de: Clive Mason / Getty Images

Isso significa que os pilotos não conseguem mais ultrapassar em lugares onde normalmente ultrapassariam, e é por isso que o panorama geral em Suzuka certamente não deixou Norris satisfeito.

“Algumas coisas podem ser melhoradas, mas a FIA sabe disso e espero que faça as melhorias necessárias. Sim, as corridas podem parecer ótimas na TV, mas a experiência dentro do carro certamente não é tão autêntica quanto deveria ser", determinou o piloto britânico.

O GP do Japão foi disputado na madrugada deste domingo (29) e teve como vencedor Andrea Kimi Antonelli, na terceira vitória da Mercedes em três corridas. Oscar Piastri, da McLaren, foi o segundo colocado e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 13ª colocação. Confira como foi aqui.

Resultado do GP do Japão de Fórmula 1

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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