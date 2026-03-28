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Segundo chefe da Mercedes, carro do britânico precisou de ajustes na classificação para corrigir problemas de oversteer, que devem permanecer na corrida

Lydia Mee
Editado:

O atual líder do campeonato de pilotos da Fórmula 1, George Russell, pode estar com as chances de vitória muito reduzidas no GP do Japão do próximo domingo (29)? O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que sim, por aspectos técnicos. Segundo ele, o carro do britânico precisou de ajustes após a classificação por sofrer com oversteer, problema que deve voltar a aparecer na corrida principal.

Em segundo lugar no grid de largada, ele verá seu companheiro de garagem e vice-líder na tabela, Andrea Kimi Antonelli, começando da pole position. Apenas quatro pontos os separam e se a prova terminar nessa mesma ordem, o italiano pula para a primeira colocação.

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"Fizemos um ajuste no acerto do carro", disse Wolff à Sky Sports F1, detalhando o porquê das mudanças. " [Era] algo que esperávamos que tivesse menos impacto do que teve, e acabou colocando o carro na frente, com muito oversteer, o que tornou tudo muito difícil para ele."

Questionado se a Mercedes conseguiria reverter as mudanças antes da corrida, rebateu. "Provavelmente é o contrário. Ele terá que ir com isso ao GP, o que certamente é uma desvantagem, mas essas coisas acontecem", pontuou.

Andrea Kimi Antonelli fez a pole position em Suzuka e chega forte no duelo interno da fabricante.

Andrea Kimi Antonelli fez a pole position em Suzuka e chega forte no duelo interno da fabricante.

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Por outro lado, Wolff crê em uma corrida tranquila para Antonelli em Suzuka, tanto pela pole position quanto pela postura do piloto de 19 anos. "Quando você ouve as comunicações dele pelo rádio e também nos boxes, é tudo muito tranquilo. Não se pressiona demais. Fazer aquela volta foi muito bom".

E o sentimento de confiança é compartilhado pelo italiano, que se disse "super feliz" após dar continuidade à boa fase demonstrada na China, em que também largou da posição de honra e saiu com a vitória.

"Estou super feliz com a sessão. Foi boa, foi limpa", disse Antonelli. "Me senti muito bem no carro e a cada volta eu melhorava. Uma pena ter travado pneus na última volta, mas foi uma boa sessão. Muito feliz com o resultado", afirmou, referenciando-se a um erro na Curva 11 do circuito de Suzuka que o impediu de melhorar ainda mais seu tempo.

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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